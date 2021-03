Cuatro muertos y más de 100 rescates en inundaciones en Nashville

Este fin de semana, las poderosas tormentas dejaron a cuatro personas muertas y se logró rescatar a más de 100 personas que tuvieron accidentes por distintos motivos a causa de las inundaciones, en donde una parte de la I-40 se cerró debido a la marea alta.

La policía de Metro informó una presunta muerte por inundación en un campo de golf el domingo por la mañana. El automóvil de un hombre de 65 años se salió de la carretera hacia una alcantarilla y cuando logró salir del vehículo, fue arrastrado por la marea.

El cuerpo de una hombre, de 70 años, fue encontrado en un auto sumergido en un arroyo detrás de una tienda.

Otro hombre de 64 años y una mujer de 46 años murieron cerca de un campamento para personas sin hogar luego de que las inundaciones arrasaran el área, comunicó a policía de Metro.

“Durante los próximos días, veremos que algunos de nuestros ríos seguirán aumentando”, dijo la meteoróloga del NWS, Brittney Whitehead. “Y tenemos varias advertencias de inundaciones para aquellas áreas que esperamos que se mantengan altas, al menos hasta el lunes”.

John Cooper, alcalde de Nashville, confirmó que los socorristas trabajaron de la mano con la Cruz Rojas Americana y caminaron los lechos de los arroyos el domingo para sondear los vecindarios afectados.

Más de 50 carreteras se cerraron el domingo por la mañana al sur de Nashville, en el condado de Williamson, debido a las inundaciones, informó la Agencia de Manejo de Emergencias del condado.

Algunas personas fueron rescatadas dentro de sus hogares luego de que las aguas inundaran el lugar. Los jardines estaban llenos de escombros el domingo por la mañana.

El Departamento de Bomberos de Nashville dijo que el equipo respondió a un edificio de apartamentos que se había visto comprometido debido a un deslizamiento de tierra. Dos personas fueron trasladadas a un hospital por lesiones no graves.

“Hubo varias personas que no pudieron salir del edificio por su cuenta debido a las inundaciones en el área”, contó Kendra Loney, portavoz del Departamento de Bomberos. “Al menos 15 personas (fueron rescatadas) de ese edificio”.

