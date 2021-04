Convocan en Chicago a paro nacional y marcha el 1 de mayo para exigir una reforma migratoria

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Con las medidas de prevención que exige una pandemia, miembros de la comunidad pro inmigrante de Illinois se prepara para salir a las calles para exigir que el Congreso de Estados Unidos apruebe una reforma migratoria que incluya a los 11 millones de indocumentados.

Defensores de los derechos de los inmigrantes están ultimando detalles de un llamado a un paro nacional y marcha para el 1 de mayo que será inusual, porque habrá que guardar distancia social, tener a la mano líquido desinfectante y alzar la voz por una reforma migratoria pero esta vez usando una mascarilla.

En Chicago son varios los grupos pro inmigrantes que participarán en distintas acciones con el fin de presionar por una reforma migratoria con camino a la ciudadanía.

El activista Carlos Arango, del Frente Nacional de Inmigrantes, dijo que la campaña ‘Ahora o Nunca Papeles para Todos’ convoca a un día nacional sin inmigrantes para el 30 de abril, para lo que están instando a organizaciones y a la comunidad inmigrante en general a participar de un paro nacional: que la gente ese día no compre y no vaya a la escuela ni a trabajar.

“La idea fundamental es enseñar la creatividad y el impulso y la producción del trabajador inmigrante, del trabajador esencial, lo importante que es para esta sociedad. Esa es la idea central de ese día. Y enseñar que merecemos que se nos trate con dignidad, que merecemos la reforma migratoria mínimo como la está proponiendo el presidente Joe Biden”, señaló Arango.

Para aprobar una reforma migratoria se necesitan 60 votos en el Senado y los demócratas cuentan hasta ahora con 50 votos. Para Arango hay fisuras en el Partido Demócrata que hay que unificar. “Hay que hacer el trabajo de unificar a los demócratas para tener esos votos y buscar algún tipo de apoyo republicano”.

La activista Elvira Arellano, del Centro Sin Fronteras de Chicago, saldrá a la calles a marchar el 1 de mayo para exigir que la administración del presidente Joe Biden cumpla su promesa de legalización.

“Esta pandemia nos ha cambiado la vida, pero también nos está dando la oportunidad de salir de las sombras. Es tiempo de apoyar la reforma migratoria, el 1 de Mayo se cumplen los primeros 100 días de la administración Biden y debemos salir a las calles para demandar que los congresistas y senadores trabajen en una propuesta de ley que beneficie a todos los indocumentados, todos somos trabajadores, pagamos impuestos y somos esenciales”, dijo Arellano.

El grupo ‘Legalización 2021 Aurora’ está organizando la marcha del 1 de mayo en Aurora, Illinois. Lo conforman varias organizaciones y gente de la comunidad que vienen trabajando en conjunto en acciones pro inmigrantes.

Lourdes Espinoza, de la Fundación de Defensa Comunitaria, es parte del grupo organizador. Ella dijo que debido a la experiencia de la marcha del 1 de mayo del 2006, en la que fue muy difícil movilizar a tantas personas hasta Chicago, es que decidieron hacerla este año en Aurora.

Espinoza detalló que se van a tomar varias medidas de precaución ya que se está en medio de una pandemia: “vamos a pedirle a todos los participantes y a la comunidad la distancia social, vamos a proveer mascarillas y vamos a tener gel desinfectante a la mano”.

Y en cuanto a las demandas, la activista dijo que son las mismas que se tienen a nivel nacional, que son la legalización para todos los indocumentados con camino a la ciudadanía. “Estamos de acuerdo que la propuesta de Biden sea la que se trabaje en el Congreso… No queremos divisiones, no queremos que nos dividan, queremos que se resuelva el problema migratorio en general, en total, no curitas”.

La marcha del 1 de mayo en Aurora será simultánea a la de Chicago. El punto de encuentro será en la esquina de Claim y State St., en Aurora, Illinois a las 12 del medio día. La salida de la marcha está programada para la 1 pm.

Entre las demandas destacan legalización para los 11 millones de indocumentados con camino a la ciudadanía, alto a las deportaciones y separaciones de familias, no a la legalización de solo ‘algunos grupos’, alto a la detención de menores y no a las visas temporales.

Esas son las mismas demandas por la que alzará su voz la comunidad inmigrante de Chicago este 1 de mayo. Se reunirán en el parque Unión, esquina de las avenidas Lake y Ashland, en Chicago a las 12 del mediodía. La salida de la marcha será a la 1 pm.

“Hay un estilo de marcha que aquí nunca lo hemos hecho, pero que es muy popular en muchos otros países: marchar en fila. En México le llamamos en fila india, es ese concepto, marchar por carriles como si fueras en un carril en coche en vez de marchar todo el mundo en grupos”, explicó el activista pro inmigrante Jorge Mujica de la Coalición de Mexicanos en el Exterior.

Por qué es importante salir a las calles

Mujica dijo que lo que se busca es la legalización completa para todos los indocumentados.

Ante la pregunta de por qué es importante que la gente participe en las marchas, Mújica respondió: “Porque va estar terminada la primera temporada de sesiones del Congreso y los congresistas van a estar de regreso en sus oficinas”.

“Queremos que vean los congresistas que no estamos ya bajo el tiempo de Trump, se nos está quitando el miedo, mucha gente ha muerto en la pandemia, la gente sigue expuesta al contagio en el lugar de trabajo, seguimos siendo los esenciales, sin nosotros este país no come y tenemos que aprovechar eso… Pasamos de ser los criminales bajo Trump a ser los héroes y eso es capital político que tenemos que aprovechar”, remató Mujica.

