En Elk Grove Village buscan crear su propio departamento de salud

Chicago.- El alcalde de Elk Grove Village Craig Johnson dijo que cuando el Condado de Cook estableció el mandato de prueba de vacunación de covid-19 para ingresar a ciertos negocios, parte de Elk Grove Village tuvo que cumplir y el resto no porque está en el condado de DuPage.

Johnson no quiere dejar la próxima crisis de salud en manos de una guía externa por lo que busca crear su propio departamento de salud tan igual como lo tienen otros condados y suburbios.

Por ejemplo el Condado de Cook, Chicago, Evanston, Oak Park, Skokie y Stickney Township tienen sus propios departamentos de salud certificados por el estado.

Han pasado más de 50 años desde que se creó el último departamento de salud.

El alcalde Johnson se ha unido a First at Four para discutir este plan.

“…Estamos más en contacto, manejamos mejor lo que está pasando en Elk Grove y creemos que podemos cuidarlo mejor”, agregó Craig Johnson.

El alcalde Craig Johnson propuso el jueves planes para un Departamento de Salud de Elk Grove Village, informó Fox 32 Chicago.

Según Johnson esto permitiría que Elk Grove Village sea más receptiva, en el futuro, a las necesidades únicas de los residentes. “Vemos las cosas más localmente. Entendemos cómo funcionan las cosas. Podemos ver lo que está pasando”, dijo.

