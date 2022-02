Delia Ramírez se postula al Congreso en el nuevo Tercer Distrito por Illinois de mayoría latina

Una reñida contienda electoral se disputará en Illinois por el escaño del nuevo Tercer Distrito congresional. Hasta ahora hay dos candidatos latinos que buscan hacerse de esa curul en el Congreso de Estados Unidos.

La creación de este nuevo distrito surgió después de que las estadísticas del Censo 2020 mostraron un crecimiento de población latina tanto al norte de Chicago como en los condados de Cook y DuPage. Así, el nuevo Tercer Distrito congresional fue diseñado por cartógrafos demócratas estatales de modo que incluye una considerable población latina y, con ello, se abre la posibilidad de que sea electa una segunda figura hispana al Congreso de Estados Unidos, siendo la primera el actual congresista Jesús ‘Chuy’ García.

La representante estatal Delia Ramírez (D-Chicago) es una de las aspirantes al nuevo Tercer Distrito congresional de mayoría latina de Illinois.

Ramírez es originaria de Chicago, hija de inmigrantes guatemaltecos, y fue electa para representar el Cuatro Distrito en la Legislatura estatal de Illinois en 2018, convirtiéndose en la primera guatemalteca-americana en ocupar un sillón en Springfield.

Si gana la contienda en la primaria demócrata del 28 de junio y en las elecciones generales el 8 de noviembre, Ramírez será la primera mujer latina representante federal por Illinois en el Congreso de Estados Unidos.

Ramírez ha recibido el respaldo de ‘Chuy’ García, a quien ella considera su mentor.

“Delia Ramírez es una luchadora comprobada que ofrece resultados para familias diversas, inmigrantes y de clase trabajadora en todo Illinois. Ha luchado mucho en Springfield para asegurar recursos críticos para abordar la inseguridad de la vivienda, la expansión de la atención médica, la protección de los inmigrantes y una mayor transparencia en nuestras instituciones educativas… Es con ese mismo espíritu impulsado por la comunidad, anclado en los valores que compartimos, lo que me da la confianza de que está lista para servir y cumplir con las familias trabajadoras como miembro del Congreso”, indicó en una declaración el congresista García.

También la respaldan el senador estatal Omar Aquino, la senadora estatal Karina Villa y la senadora estatal Cristina Pacione Zayas, por mencionar algunos.

El principal retador de Ramírez en las primarias es el veterano concejal del Distrito 36 Gilbert Villegas, líder del Caucus Latino en el Ayuntamiento de Chicago.

Ramírez, representante estatal y líder asistente de la mayoría en la Cámara en Springfield, es una legisladora progresista que enfoca su trabajo en ayudar a la clase trabajadora e inmigrante de Illinois. Desde que comenzó a ejercer funciones en su cargo ha establecido un comité legislativo de vivienda, ha logrado que se apruebe legislación que amplía la vivienda asequible y la cobertura de Medicaid para personas mayores de 55 años en adelante independientemente de su estatus migratorio, además de impulsar la creación de una Junta Escolar Electa en la ciudad de Chicago.

Ramírez es una líder comunitaria destacada que ha ejercido como directora de servicios humanos y creadora de alianzas en nuestras comunidades.

Ramírez fue directora ejecutiva de Humboldt Park Social Services, que comenzó a operar bajo el auspicio de la Iglesia Metodista Unida de Humboldt Park en 1989 brindando apoyo a personas sin hogar o con vivienda inestable.

“Desde los seis años comencé a ver cara a cara la necesidad y el desamparo de la gente, contestaba el teléfono en la agencia, ayudaba en dar alimento a los desamparados y en otras labores”, contó Ramírez, quien también vive en ese vecindario al oeste de Chicago.

En 2005, Ramírez estableció el Center for Changing Lives. Después de 12 años en el puesto de directora ejecutiva, Ramírez promovió a la directora de programas Ellen Ray para que tomara la batuta en esa organización.

La representante estatal Delia Ramírez lanzó su candidatura a congresista por el nuevo Tercer Distrito Congresional de Illinois. (Cortesía de la Campaña de Delia Ramírez)

Promesa cumplida

“Una de las promesas que hice cuando me postulé hace cuatro años fue que iba a asegurarme que estableciéramos un comité de vivienda donde pudiéramos tener debate acerca de política en vivienda. El año pasado pude establecer ese comité [en la Legislatura de Illinois] y soy la vicepresidenta del concilio de vivienda… He podido pasar leyes más comprensivas para ayudar a la gente a mantener su vivienda durante la pandemia de coronavirus”, señaló Ramírez a La Raza. “La legislación HB 2877 que yo pasé el año pasado con el apoyo de muchos de mis colegas y las organizaciones comunitarias fue la ley más comprensiva de protección de vivienda para dueños de casa para las personas alquilando y para las personas que están en riesgo de perder su apartamento. Por esa ley, más de 100 mil personas en este momento, en este estado, tienen donde vivir y un techo”.

Ramírez también impulsó una legislación que establece distritos designados culturales. Esta ley permite ayudar a comunidades como Paseo Boricua, La Villita o Chinatown a solicitar una designación del estado para que esa área sea renombrada con el nombre de la comunidad que representa porque simbólicamente tiene historia y cultura.

Delia Ramírez, de 38 años y la mayor de cuatro hermanos, es residente del barrio de Humboldt Park y está casada con Boris Hernández, un inmigrante guatemalteco beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Ella tiene una licenciatura en Estudios de Justicia de la Universidad NorthEastern.

Ramírez ha trabajado para ayudar a personas que están a punto de perder su casa, a personas desamparadas y a mujeres que están tratando de salir de una relación violenta y ayudarles a asegurarse de que tengan los servicios migratorios.

De ser elegida congresista, dice que trabajará en temas con enfoque en vivienda, salud médica, inmigración y creación de trabajos.

Ante la pregunta sobre qué la hace diferente de sus otros contrincantes, ella respondió: “Lo que me hace diferente es que yo toda mi vida he estado al servicio público, yo no he trabajado para compañías. Para mí toda mi vida ha sido trabajando para el servicio público desde los 17 años; tengo 38 años y 21 de ellos han sido al servicio público”.

