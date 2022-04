Asaltan a taxistas en el barrio de Englewood cerca de la misma cuadra en lo que va del año

Chicago.– A los conductores de taxis y de viajes compartidos se les recomienda tomar precaución especialmente si manejan en el área sur de la ciudad.

Al menos 10 conductores de taxis y de viajes compartidos han sido asaltados en un lugar específico en el sur de Chicago, indicaron las autoridades.

Los 10 robos ocurrieron cerca de la intersección de la calle 73rd y la avenida Seeley en el vecindario de Englewood al suroeste de Chicago.

En cada caso, un sospechoso ordenaría un viaje compartido o un taxi, luego sacaría un arma y exigiría las pertenencias del conductor, dijo la Policía de Chicago.

Los robos tuvieron lugar cerca de la cuadra 7300 sur de la avenida Seeley: el 15 de marzo a las 3pm y 7pm, el 25 de enero a las 7:45 am. El 3 de febrero a las 9:20 am y 2pm, el 4 de febrero a las 3:50 am, el 5 de febrero a las 7: 30 am, el 8 de febrero a las 9pm, el 14 de febrero a las 5am y el 13 de febrero a las 7am.

El sospechoso que llevaba una pistola negra fue descrito como un hombre de entre 15 y 25 años que vestía un pasamontañas negro y una chaqueta color café o granate, según el Departamento de Policía de Chicago.

Cualquier persona con información debe llamar a los detectives del área llamando al teléfono (312)747-8380.

