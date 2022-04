Representación legal gratuita en Chicago para inquilinos de bajos ingresos en riesgo de desalojo

Los estragos ocasionados por la pandemia de covid-19, que aún no acaba, han provocado que cientos de residentes de Chicago pierdan sus hogares o estén en peligro de que esto ocurra. Para evitar que suceda, la ciudad ha anunciado un programa piloto que pronto proporcionará representación legal gratuita a fin de evitar que inquilinos de bajos ingresos sean desalojados.

La iniciativa surge tiempo después del levantamiento de la moratoria contra desalojos otorgada por administración del gobernador de Illinois, JB Pritzker.

Uno de los problemas frecuentes que observan los defensores de vivienda asequible en Chicago es la falta de servicios legales gratuitos a la hora de que los inquilinos enfrentan desalojos. Sin embargo, dicen que ese no es el caso de los dueños de casa, que sí cuentan en su mayoría con un abogado que los represente.

Según funcionarios del Departamento de Vivienda de Chicago, una de las principales intervenciones para prevenir los desalojos es la asistencia legal, pero con demasiada frecuencia los residentes de bajos ingresos no pueden pagar representación legal. En las demandas de desalojo en todo el país se estima que 90% de los propietarios tienen representación legal, en comparación con sólo 10 % de los inquilinos, indicaron.

También destacaron que los inquilinos sin representación legal tienen muchas más probabilidades de perder sus casos, independientemente de que estos tengan opción de ganarlos.

El programa piloto ‘Right to Counsel’ de la ciudad de Chicago (RTC) proporcionará representación legal gratuita para evitar que los inquilinos sean desalojados.

Y se informa que este programa de tres años cuenta con un respaldo de $8 millones de fondos de servicios de estabilización de vivienda del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia, el cual desempeñará un papel fundamental en la prevención y minimización de la interrupción y el daño causado por el proceso de desalojo.

Gracias a ello se brindará defensa legal dentro y fuera de los tribunales y asistencia, asesoramiento de vivienda para inquilinos elegibles que corren el riesgo de ser desalojados, por mencionar algunos servicios.

Hay cuatro criterios que los renteros deberán tener en cuenta para ser elegibles al programa: 1) tener un ingreso menor o igual al 80% del ingreso medio del área según el tamaño de su hoja; 2) ser inquilino que resida actualmente en un inmueble destinado a uso residencial; 3) ser parte de una vivienda en la que una o más personas hayan experimentado una reducción de los ingresos del hogar o haber incurrido en costos significativos u otras dificultades financieras debido a la pandemia del coronavirus; y 4) demostrar riesgo de quedarse sin hogar o inestabilidad de vivienda.

“Así como el Departamento de Vivienda de Chicago trabaja para ampliar el acceso y la elección de vivienda para todos los residentes, independientemente de sus ingresos o código postal, a través del programa piloto ‘Right to Counsel’ estamos trabajando para garantizar que las personas vulnerables al desalojo tengan la representación legal que necesitan para ayudar a que ellos permanezcan en sus hogares”, dijo la comisionada del Departamento de Vivienda de Chicago (DOH) Marisa Novara.

El Departamento de Vivienda de Chicago anunció el pasado lunes 4 de abril los proveedores de servicios seleccionados para este nuevo programa piloto que busca ayudar a los inquilinos vulnerables que enfrentan el desalojo.

Dicho nuevo programa está programado para su lanzamiento a finales de este año, según los funcionarios del Departamento de Vivienda de Chicago.

La ayuda legal está conformada por dos grupos: uno es el Comité de Abogados para una Mejor Vivienda y sus agencias asociadas, Legal Aid Chicago y el Programa Coordinado de Asesoramiento y Referencia para Servicios Legales (CARPLS), y el segundo grupo lo compone Beyond Legal Aid. Ambos ofrecerán representación legal sin costo alguno a los inquilinos elegibles de bajos ingresos en riesgo de ser desalojados. Asimismo, recibirán contratos de un año con la opción de renovarlos por dos años adicionales conforme al desempeño.

Empoderar a la autodefensa

“Estamos entusiasmados de que el Departamento de Vivienda de Chicago haya elegido al Comité de Abogados para una Mejor Vivienda para poner a prueba este programa. Con esta inversión, Chicago se acerca a unirse a Nueva York, Filadelfia, Cleveland y otras ciudades y estados importantes que han adoptado formalmente el derecho a un abogado en los tribunales de desalojo”, dijo Mark Swartz, director ejecutivo del Comité de Abogados para una Vivienda Mejor. “Este proyecto nos permitirá a nosotros y a nuestros socios ampliar nuestros servicios legales y de apoyo gratuitos que ayudan a estabilizar a los inquilinos con ingresos limitados que, de lo contrario, podrían quedarse sin hogar”.

“El programa piloto ‘Right to Counsel’ garantizará que no sólo podamos aumentar los servicios legales gratuitos sino también empoderar la autodefensa de quienes enfrentan el desalojo en la comunidad”, dijo Lam Nguyen director ejecutivo de la organización Beyond Legal Aid.

Una subvención de $300,000 de la Polk Bros Foundation a la Chicago Bar Foundation respaldará una evaluación formal del Programa Piloto del Derecho a un Abogado y su éxito en la prevención de desalojos.

Cabe destacar que, durante el programa piloto, la Chicago Bar Foundation evaluará el éxito del programa en la prevención de desalojos y trabajará con funcionarios de la ciudad y una empresa local para examinar los costos y beneficios del programa.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.