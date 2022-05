La policía busca a sospechoso que intentaba robar un vehículo en la rectoría de una iglesia en West Lawn

Chicago.- Un presunto ladrón que intentó robar un automóvil en la rectoría de una iglesia en un barrio al suroeste de Chicago está siendo buscado por las autoridades.

El sujeto irrumpió en la rectoría de una iglesia en el vecindario de West Lawn el domingo por la mañana temprano e intentó robar un automóvil.

La policía dijo que el incidente ocurrió en la parroquia Queen of the Universe ubicada en la calle 71 st y la avenida Hamlin al suroeste de la ciudad alrededor de las 3:45 am.

Un hombre de 49 años se despertó y encontró a alguien revisando su mesita de noche y que tomó las llaves de su vehículo.

Cuando la víctima se enfrentó al sospechoso, esa persona se escapó del lugar.

Nadie resultó herido y el vehículo no fue robado.

