Firman leyes que protegen a sobrevivientes de agresión sexual en Illinois

Chicago.- El gobernador de Illinois J.B. Pritzker su firma el jueves en dos nuevas leyes que protegen a víctimas sobrevivientes de agresión sexual en ese estado.

Una de ellas tenía vacíos legales que dificultaba enjuiciar a los violadores al culpar a las víctimas de agresión sexual.

La otra propuesta convertida en ley duplica la cantidad de tiempo que las víctimas de agresión sexual pueden recibir atención médica de 90 a 180 días y también les permite hacerlo sin usar su seguro médico en caso de que el abusador sea el titular de la póliza, informó ABC7 Chicago.

Un claro ejemplo es el caso de Kaylyn Ahn, de 18 años, ella fue violada el verano pasado por un chico con el que había estado saliendo.

“Me culpé todos los días, pensé que era mi culpa, pensé que no merecía llamarlo violación”, dijo Kaylyn Ahn.

Ahn dijo que se emborrachó voluntariamente y que su novio se aprovechó de su condición y su incapacidad para dar su consentimiento y terminó agrediendo sexualmente.

Cuando la joven denunció la agresión sexual a la policía tres meses después, la respuesta la sorprendió. “Recibí una llamada del sargento de policía que me dijo que no investigarían mi caso porque no calificaba como violación según la ley de Illinois”.

Si a una persona se le daba droga con el propósito de violarla en una cita la cual la incapacitara para dar su consentimiento, el perpetrador puede rendir cuentas a la autoridad, pero en el caso de Ahn, la ley era demasiado vaga.

Ahn estaba haciendo una pasantía para el representante estatal Mark Walker en ese momento y le contó lo que le sucedió.

Pritzker firmó el jueves la ley eliminando ese vacío legal.

“No podemos tener un sistema de justicia que vuelva a traumatizar a las personas que necesitan utilizarlo. Sin embargo, esa ha sido la realidad durante demasiado tiempo”, dijo Pritzker.

Los defensores han dicho que menos del 10% de las agresiones sexuales se denuncian a la policía y ahora con la aprobación de estas medidas se espera que el porcentaje aumente.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.