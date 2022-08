Ofrecen terapia de salud mental a adolescentes de vecindarios violentos de Chicago

Chicago.- Un programa local busca atender las necesidades en salud mental a jóvenes que viven en vecindarios violentos de Chicago.

La adolescente Kaitlyn Stewart, de 16 años, del barrio de Englewood dice que crecer en algunos de los vecindarios más violentos de Chicago no es fácil. “Tienes que dejar que tus padres sepan dónde estás en todo momento”.”Tienes que saber qué hacer y qué no hacer”.

“Cuando un automóvil pasa junto a ellos, tienen que girar la cabeza y asegurarse de que nada esté listo para suceder”, explica Pha’tal Perkins, fundador y director ejecutivo de Think Outside Da Block.

Según los creadores del programa este tipo de estrés diario puede pasar factura tanto física como mentalmente.

Getcha Mind Right es un programa que brinda terapia profesional de salud mental a los adolescentes de Chicago que crecen en vecindarios violentos.

La necesidad de métodos de afrontamiento saludables y productivos es algo que los de Getcha Mind Right entienden de primera mano. La organización está dirigida por Perkins y el grupo Think Outside Da Block. Perkins nació y creció en Englewood.

“No tendrían acceso a un médico de práctica privada bajo ninguna otra circunstancia, por lo que quería que tuvieran una experiencia de primera clase y se les ofreciera la terapia”, dijo la Dra. Nyela Malone, directora ejecutiva de Lotus Healing.

Perkins recuerda que para cuando se graduó de la escuela secundaria había perdido a nueve amigos por la violencia y dos se suicidaron. “Nunca me ofrecieron a mí ni a mis compañeros servicios de salud mental ni asesoramiento ni nada, así que tuve que aprender a lidiar con eso, cómo superarlo, cómo crecer, por mi cuenta”.

Para que lo que vivió no se repita en los adolescentes de esos vecindarios, Perkins hace que los muchachos se reúnan dos veces por semana. También que tengan terapia de grupo los lunes y los sábados, más actividades prácticas. Recientemente, algunos de los niños tomaron el centro del escenario en el Englewood Peace Fest, informó ABC7 Chicago.

