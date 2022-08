Dos dueñas de salones de belleza de Chicago advierten a negocios sobre mujer que después de recibir servicios escapa sin pagar factura

Chicago.- Dos dueñas de salones de belleza de Chicago alertan sobre una estafadora que recientemente atacó sus negocios.

La mujer hace una cita para arreglarse el cabello y mientras todavía está en la silla con la capa puesta, pregunta si puede salir a poner más dinero al medidor, pero nunca regresa para pagar su servicio.

Secadores de cabello, estilistas ocupados y sillas llenas de clientes que pagan, así es como se ven la mayoría de los días en Base Salon en West Loop.

Pero la propietaria Krysta Rojas dice que el viernes pasado fue estafada por una mujer que llegó al negocio a recibir servicios, pero que no pagó.

“Dijo que iba a ir a pagar el metro, se fue con la capa puesta y el clip, creo que para hacer más creíble que iba a volver”, señaló Rojas.

Esa supuesta clienta nunca volvió. Después de sentarse durante unas cinco horas de servicios costosos, la mujer se fue sin pagar la cuenta que ascendía a más de $1,200, según Rojas.

“Sí, un servicio bastante sofisticado”, dijo Rojas. “Siento que las personas a menudo piensan que se pueden aprovechar de las pequeñas empresas”.

Rojas dijo que el video que casualmente grabó dentro del salón ese día muestra a la mujer antes de salir.

Decidida a averiguar la identidad de la estafadora, Rojas recurrió a las redes sociales y descubrió quién cree que es la responsable.

“Revisé su página y vi que estaba en otro salón que me resultaba familiar, que resultó ser el salón de mi amiga: el Salón 833”, dijo Rojas.

El video publicado en las propias redes sociales de la mujer la muestra con una capa con el logotipo de otro salón: Salón 833 en River West.

“Ella nos hizo lo mismo”, dijo Lisa Caputo, dueña del Salón 833. “Hacia el final de su servicio, su color se terminó por completo, comenzó a secarse, fue entonces cuando el cliente preguntó si podía ir a pagar su medidor”. Caputo dijo que la artimaña se usó en su salón en mayo.

“Financieramente, sí, nos duele”, mencionó Caputo.

CBS 2 habló con la mujer acusada de estafar a ambos salones y dijo lo siguiente:

“He visto completamente todo eso en las redes sociales y como dije antes, mi abogado me aconsejó que no hiciera ningún comentario en el futuro, porque en este punto definitivamente vamos a emprender acciones legales con una carta de cese y desistimiento”, señaló la acusada.

Ahora, ambas dueñas de estas pequeñas empresas están advirtiendo a otros.

“Esto no me lo dieron. Trabajé muy duro. Nadie me dio nada cuando construí esto desde cero”, dijo Rojas. “Si quieres cosas bonitas, debes trabajar para ellas”.

Caputo y Rojas dijeron que han presentado informes policiales. También dijeron que un tercer salón canceló una próxima cita con la presunta estafadora, luego de enterarse de la situación en las redes sociales, informó CBS 2 Chicago.

En la nota no se nombra a la presunta estafadora porque la mujer no ha sido acusada de ningún delito.

