Policía alerta a residentes sobre ataques y robos en el norte y oeste de Chicago

Chicago.- La Policía de Chicago está tras los pasos de un grupo de sospechosos que ataca y roba a personas a punta de pistola en el norte y oeste de la ciudad. Doce de los diecisiete atracos ocurrieron en las primeras horas de la mañana del 3 de octubre entre la 1 am y las 4 am.

En cada incidente, de dos a cuatro sospechosos armados se acercaron a las víctimas que estaban en la calle y les exigían por la fuerza sus pertenencias, indicaron las autoridades.

Después de tomar las pertenencias de las víctimas, los sospechosos huían de la escena en varios vehículos robados.

Cabe destacar, que en uno de los incidentes, los sospechosos dispararon a una víctima en la pierna. En varios de los incidentes, los sospechosos armados golpearon a las víctimas en la cabeza.

Según las autoridades, los sospechosos fueron descritos como de dos a cuatro hombres afroamericanos, de entre 15 y 30 años, que vestían ropa oscura y pasamontañas. Los sujetos estaban armados con pistolas semiautomáticas oscuras y plateadas.

Los atracos tuvieron lugar en los siguientes horarios y lugares.

Cuadra 600 oeste de la avenida Fullerton, el 27 de septiembre a las 10:08 pm.

Cuadra 1400 oeste de la calle Lake, el 27 de septiembre a las 11:30 pm.

Cuadra 1300 oeste de la calle Fulton, el 27 de septiembre a las 11:32 pm.

Cuadra 500 oeste de la calle Division, el 27 de septiembre a las 11:38 pm.

Cuadra 1600 norte de la avenida Claremont, el 27 de septiembre a las 11:40 pm.

Cuadra 200 norte de la avenida Western, el 3 de octubre a la 1 am.

Cuadra 1100 norte de la calle Hooker, el 3 de octubre a la 1:40 am.

Cuadra 1500 norte de la calle Larrabee, el 3 de octubre a la 1:50 am.

Cuadra 1400 norte de la calle Larrabee, el 3 de octubre a la 1:52 am.

Cuadra 300 oeste de la calle Hubbard, el 3 de octubre a las 2 am.

Cuadra 2100 sur de la avenida Prairie, el 3 de octubre a las 2:10 am.

Cuadra 500 oeste Roosevelt RD, el 3 de octubre a las 2:14 am.

Cuadra 700 oeste de la avenida Grand, el 3 de octubre a las 2:34 am.

Cuadra 700 oeste de Jackson Boulevard, el 3 de octubre a las 2:43 am.

Cuadra 1500 oeste de la calle Taylor, el 3 de octubre a las 3:05 am.

Cuadra 1500 norte de la avenida Ashland, el 3 de octubre a las 3:32 am.

Cuadra 2800 oeste de la avenida Chicago, el 3 de octubre a las 3:40 am.

Para cualquier pista que ayude a localizar a los presuntos ladrones comuníquese con los detectives del área llamando al teléfono (312)744-8263, informó Fox 32 Chicago.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.