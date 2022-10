Buscan solución para personas que viven en carpas en parque de Rogers Park en Chicago

Después de vivir en Touhy Park por cuatro años ante la falta de vivienda, ahora Ricardo Torres tiene un apartamento propio subsidiado por el gobierno. Él sólo cubre los costos de los servicios básicos y esa misma oportunidad es la que Torres desea para quienes acampan en tiendas de campaña en ese parque del norte de la ciudad.

Un trabajador social le cambió a Torres la vida. Fue a buscarlo hasta el parque y dada las condiciones en las que vivió en la calle por años lo ayudó a conseguir una vivienda. “A veces por el clima se quedaba vacío el parque, yo me iba por donde están los baños, hasta allá atrás para que no me cayera la nieve y porque a veces estaba bajo cero”, contó Torres, que tiene más de dos décadas viviendo en Chicago, en entrevista con La Raza.

Torres enfatiza que mucha gente piensa que todas las personas sin hogar tienen adicciones, pero él dice que no es así. Los problemas de pareja y con los hijos le ocasionaron a Torres una fuerte depresión que lo llevó en varias oportunidades a intentar quitarse la vida. “De la depresión, de ahí viene todo, con depresión uno no tiene ganas de trabajar, no tiene ganas de nada. Hasta ahora estoy tomando medicina para la depresión”.

Torres no tiene familia en Chicago y dice que no le gusta estar solo en su apartamento y que le hace bien conversar con los residentes de las carpas. “Me ayudaron, tengo mi apartamento, pero vengo a convivir con ellos, todavía no me acostumbro a vivir solo. Cuando estoy con un amigo me siento mejor, por eso vengo para acá para visitarlos”.

La crisis de vivienda se agudizó con la pandemia

Ante la falta de vivienda permanente y asequible y de oportunidades laborales, un grupo de personas sin hogar instaló tiendas de campaña en un conocido parque del norte de Chicago. Algunos vecinos apoyan su permanencia en el lugar hasta que encuentren casa a través del proceso de la ciudad, pero otros se oponen a que sigan ocupando espacios públicos.

Un campamento de tiendas de campaña de personas sin techo se ha levantado en Touhy Park en el 7348 N. Paulina St., en el vecindario de Rogers Park. Touhy Park corresponde a la jurisdicción de la concejal del Distrito 49 Maria Hadden.

Si bien la crisis de vivienda asequible en la ciudad es de larga data, el problema se agudizó a raíz de la pandemia de covid-19 que inició en 2020, según defensores de los desamparados de Chicago.

El campamento de tiendas de campaña de Touhy Park apareció en el verano de 2021 en respuesta a la crisis de vivienda catalizada por la pandemia del coronavirus.

Desde que se formó el campamento, al menos 64 residentes del parque han recibido viviendas. Hasta ahora, hay alrededor de 30 personas sin hogar que viven en las tiendas de campaña en Touhy Park, según Hadden.

Activistas locales dicen que lo que comenzó con un par de tiendas de campaña ahora es un campamento donde viven varios residentes, en su mayoría afroamericanos y latinos. La población ha aumentado este verano, aseguran.

Según April Harris, organizadora de Chicago Coalition for the Homeless, tener una fuente confiable de financiamiento y servicios integrales es la única forma de abordar adecuadamente la falta de vivienda.

Mientras se busca dar solución al problema de vivienda de estas personas, el Distrito de Parques de Chicago cerró temporalmente la casa de campo de Touhy Park en septiembre pasado y trasladó sus programas al Pottawatomie Park en el 7340 N. Rogers Ave.

Un falso aviso de desalojo fechado en septiembre, que decía que los sin techo serían reubicados a un hotel lujoso de manera gratuita, causó tensión por parte de las personas del campamento, pero luego el incidente quedó aclarado ya que Sarah Lim, una estudiante universitaria que tiene intenciones de postularse a la alcaldía de Chicago, se atribuyó la responsabilidad. Lim dijo que lo hizo con fines publicitarios.

Campamento de personas sin hogar en Touhy Park en el barrio de Rogers Park, en el norte de Chicago. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

Plan debe incluir viviendas

El Distrito de Parques de Chicago organizó hace unos días una reunión comunitaria virtual para hablar sobre el campamento de Touhy Park. En la junta estuvieron presentes la superintendente general del Distrito de Parques, Rosa Escareño, organizadores comunitarios, vecinos del área y la concejal Hadden.

Durante la reunión la mayoría de los vecinos coincidieron en que se busque una solución que ayude a las personas sin hogar que viven en las carpas y que se restablezcan los servicios en ese parque.

La concejal Hadden dijo, entre otras cosas, que cualquier plan de acción de la ciudad en relación con el campamento de Touhy Park debe incluir viviendas para sus residentes. Y agregó que el parque “debe estar disponible y accesible para todos sus residentes”.

Por su parte, Escareño dijo, en parte, que si bien el distrito es responsable de la administración de los parques, se depende también de otras agencias de la ciudad cuando se trata particularmente de las personas sin hogar.

La situación de este campamento en Touhy Park se produce al tiempo en que defensores de vivienda presionan para que la alcaldesa Lori Lightfoot y los concejales respalden una medida electoral que aumentaría el impuesto de transferencia de bienes raíces (RETT) en propiedades de más de $1 millón en un 1.9 %. Los partidarios de la iniciativa aseguran que la medida solo afectaría al 4% de las propiedades y generaría $160 millones al año.

La concejal Hadden y 16 de sus colegas están patrocinando una ordenanza para poner la resolución RETT en la boleta electoral de febrero. La propuesta se introdujo en julio de 2021 y se envió al Comité de Reglas del Concilio Municipal hasta ahora sin éxito.

Ricardo Torres piensa que, a veces, la sociedad no toma en cuenta a los desamparados y los deja en el olvido. “Hay gente que se ha muerto aquí y yo los he visto cuando se mueren aquí y dicen ya se murió, simplemente ya se murió”.

“Yo sé qué es vivir aquí, yo sé qué es sufrir aquí en tiempo de invierno cuando está cayendo nieve, yo sobreviví aquí, es sobrevivir más que nada”, explicó Torres.

