Lightfoot visitó la Ciudad de México para ampliar oportunidades de intercambio con Chicago

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, realizó en días recientes una visita de trabajo a la Ciudad de México en la que, acompañada con una delegación de funcionarios y líderes de esta ciudad, se reunió con gobernantes, empresarios y personalidades de México en la capital de ese país. Lightfoot concedió a La Raza una entrevista exclusiva durante su estancia en la Ciudad de México.

La Raza (LR): ¿Qué tal está la Ciudad de México?

Lori Lightfoot (LL): Absolutamente fabulosa… Ya había estado antes aquí, pero no había venido en probablemente unos 20 años, así que obviamente la ciudad ha cambiado dramáticamente en ese tiempo. Pero nosotros hemos tenido reuniones realmente buenas y productivas, buenas conexiones y en general la gente está muy contenta de estar aquí. Ha sido un viaje muy bueno hasta ahora.

LR: ¿Qué clase de colaboraciones o relaciones está impulsando usted en su viaje a la Ciudad de México?

LL: Hemos podido tener reuniones con un notable número de líderes empresariales. Hoy pasamos bastante tiempo con funcionarios del gobierno federal y con la jefa de gobierno [Claudia] Sheinbaum y con numerosos líderes culturales y de otros ámbitos. Pienso que lo más me llevo hasta ahora es la tremenda oportunidad de ahondar la relación entre Chicago y todo el país de México, y en particular con la Ciudad de México. Chicago tiene la segunda más grande población de nacionales mexicanos en Estados Unidos y cuando se añaden las personas de origen mexicano que viven en Chicago se ve que las oportunidades de conexión y colaboración son realmente grandes. Nos hemos reunido con muchos líderes de negocios, algunas de las más notables familias empresariales, pero también con las startup. Tuvimos un panel de discusión con jóvenes fundadores de startups que trabajan en diversas tecnologías y noté que la oportunidad para nosotros de mostrarles a Chicago, las oportunidades para ellos para crear una cabeza de playa en Estados Unidos o para ampliarse si ya están en Chicago, es realmente profunda. Y desde luego una parte mayor de este tipo de misiones es aprender. La Ciudad de México está haciendo un muy importante e innovador trabajo tanto en el sector público como en el privado y estamos viendo increíble innovación y trabajo en transportación, en medio ambiente…, asegurándose de que las poblaciones más vulnerables tengan acceso a recursos… cosas que son importantes para Chicago y que estamos haciendo de cierto modo pero que ellos están haciendo a una escala mayor por el tamaño de la Ciudad de México.

LR: ¿Qué programas o desarrollos de la Ciudad de México pueden ofrecer enseñanza útil para Chicago?

LL: Una de las cosas que estoy muy interesada en conocer de la jefa de gobierno Sheinbaum es lo que están haciendo para mitigar la crisis climática y en sustentabilidad. Ella es científica de formación y están haciendo cosas muy innovadoras. Y otra de las cosas que me interesan es que en Chicago aún tenemos comunidades que no están conectadas digitalmente, la brecha digital es real. Nosotros estamos trabajando para enfrentar esto y lo que me han dicho y he leído es que la Ciudad de México ha hecho mucho trabajo con Bloomberg Philanthropies y Bloomberg Associates y han hecho algunas cosas innovadoras para realmente reducir la brecha digital en las comunidades más vulnerables de la Ciudad de México, para darles acceso a servicios del gobierno. Eso es algo de lo que me interesa saber más. La gente de Bloomberg me ha dicho que la Ciudad de México es líder mundial en ese trabajo. Podemos aprender de ello.

LR: ¿Y en materia cultural y educativa?

LL: Bueno, creo que hay muchas oportunidades. Nos reunimos con algunas empresas, gente que opera algunos de los mayores festivales y oportunidades de entretenimiento de América Latina. Ellos están haciendo algunas cosas en Estados Unidos y están muy interesados en venir a Chicago. Y, también debo decir, fuimos testigos de la apertura de una oficina de la Universidad de Illinois en la UNAM. Las oportunidades educativas son realmente profundas y me encantaría facilitar que sucedan más de modo sistemático, en la que llevemos estudiantes y académicos mexicanos a Chicago y viceversa, enviar estudiantes y académicos de Chicago a aprender a la UNAM y otras universidades de México. Cuando uno va a la escuela en un lugar, esa es una experiencia de gran impacto. Y pienso que la habilidad de tener esa clase de intercambios ahondará nuestro entendimiento, nuestra diplomacia, nuestro comercio, pero fundamentalmente nuestro entendimiento y aprecio por la humanidad de cada uno. Creo que apenas estamos empezando a escarbar la superficie de las cosas que podemos hacer para facilitar esa clase de intercambios.

La alcaldesa Lori Lightfoot visitó Iztapalapa durante su reciente viaje a la Ciudad de México. (Cortesía Oficina de la Alcaldesa de Chicago) Crédito: Cortesía

LR: ¿Qué pensó cuando estuvo en el magnífico campus de la UNAM?

LL: Me impresionó realmente, no solo por el tamaño de la población estudiantil, que es muy grande, sino por la diversidad y sus ofertas. Era un día hermoso y había muchos estudiantes disfrutando del sol. El campus en sí es histórico. Vimos la Biblioteca con su increíblemente bello mosaico, y me impresionó saber que cada uno de sus colores son piedras individuales traídas de diferentes partes de México. Realmente tiene mucha historia y fue obvio para mí el increíble orgullo de su comunidad: cuando terminó la ceremonia uno de los funcionarios de la universidad comenzó el canto universitario y muchos en la audiencia y en la delegación [de Chicago] que son graduados de la UNAM participaron. Fue un sentimiento muy cálido y creo que las oportunidades que se presentan para estudiantes y académicos de la Universidad de Illinois, de la Universidad de Illinois en Chicago, y de la UNAM van a ser tremendas. Me hace sentir que la Ciudad de Chicago debe ser parte de esto.

LR: ¿Cuáles son los siguientes pasos para hacer realidad estas posibilidades?

LL: Estaremos dando mucho seguimiento. Intercambiamos muchas tarjetas de presentación y pienso que queremos trabajar con una cantidad de líderes de negocios y de gobierno con los que nos reunimos. Tuve la fortuna de reunirme con el Secretario de Relaciones Exteriores, con el Embajador de México en Estados Unidos y desde luego tenemos una gran relación con la Cónsul General y su equipo. Así que las oportunidades para las relaciones diplomáticas son grandes, con las relaciones de negocios de seguro, y tuvimos y tendremos más interacciones en las artes y la cultura. Tuvimos una cena anoche preparada para la delegación por un chef mexicano que ahora trabaja en Chicago y fue una de las mejores cenas que he tenido… Todos somos humanos y debemos asegurarnos de que entendemos las cosas que tenemos en común. Incluso si somos de países y contextos diferentes, el hilo que nos une es el respeto mutuo, nuestra humanidad y el reconocimiento de que trabajamos juntos para tratar a las personas con dignidad y respeto. Desde luego tuvimos conversaciones sobre lo que pasa en la frontera en Estados Unidos y particularmente de los migrantes que han sido llevados a Chicago desde el 31 de agosto. Y pienso que ellos han realmente apreciado lo que nosotros queremos decir cuando nos presentamos como una ciudad de bienvenida (welcoming city). Hemos tenido una gran recepción y respuesta de todos cuando hablamos de lo que hacemos, de cómo vivimos nuestros valores de ciudad de bienvenida que realmente defiende la justicia para todos… Nos aseguraremos de continuar construyendo las relaciones que desarrollamos en este viaje.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.