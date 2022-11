Abren centros de calentamiento ante descenso de las temperaturas en Chicago

Chicago.- Los residentes de Chicago que no tengan vivienda o que su sistema de calefacción no esté funcionando, no se preocupe hay sitios de calentamiento donde puede acudir para protegerse de las temperaturas invernales.

Se prevé que el clima invernal se mantenga por lo menos hasta el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving , el jueves.

En ese sentido, se han abierto centros de calentamiento en todo Chicago a medida que las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación

El Departamento de Servicios Familiares y de Apoyo de Chicago (DFSS) está abriendo albergues de calentamiento en seis centros de servicios comunitarios. Cada ubicación está abierta de 9 am a 5 pm de lunes a viernes.

El centro Garfield está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana para conectar a las personas con los refugios de emergencia, informó Fox32 Chicago.

Mientras que los centros de Servicios Comunitarios del DFSS también pueden ayudarlo a encontrar acceso a refugio, alimentos, ropa, asistencia por violencia doméstica y colocación laboral.

Si busca un centro de calentamiento comuníquese al 311 o al Departamento de Servicios Humanos de Illinois llamando al 1-800-843-6154.

Los lugares de calentamiento de la ciudad abren a los residentes cuando las temperaturas registradas son de 32 grados o menos.

Dato Exacto

Para más información sobre los sitios de calentamiento ingrese a la liga:

https://www.chicago.gov/city/en/depts/fss/provdrs/serv/svcs/dfss_warming_centers.html

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.