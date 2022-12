Asaltan varios negocios al sur de Chicago

Chicago.- Ladrones asaltaron seis negocios el domingo por la mañana en áreas al sur de Chicago.

En cada incidente, los delincuentes lograron ingresar a un negocio rompiendo la puerta de acceso principal para luego robar la mercancía, según la Policía de Chicago.

Los atracos sucedieron en los siguientes lugares, días y horas:

*Cuadra 1400 oeste de la calle 47th, el 18 de diciembre a las 2:53 am.

*Cuadra 3000 sur de la avenida Halsted, el 18 de diciembre a las 3:05 am.

*Cuadra 4600 sur de la avenida Damen, el 18 de diciembre a las 3:50 am.

*Cuadra 2000 oeste de la calle 47th, 18 de diciembre entre la 1:06 am y las 8:45 am.

*Cuadra 800 oeste de la calle 47th, el 18 de diciembre a las 2:50 am.

*Cuadra 900 oeste 35th Place, el 18 de diciembre a las 3:55 am.

El vehículo utilizado en estos robos es un Dodge Durango con matrícula CL 16361.

Al parecer tres delincuentes estaban en el vehículo en el momento de los robos ocurridos al sur de la ciudad, según la Policía de Chicago.

Si tiene alguna información, se le pide que se comunique con los detectives del área al (312) 747-8382.

