Abren centro en Brookfield para adolescentes con problemas de salud mental

Chicago.- Un nuevo centro abre en Brookfield llamado The Loft at Eight Corners para ayudar a los estudiantes de secundaria con problemas de salud mental.

El espacio en el 9049 de la avenida Monroe en Brookfield fue diseñado por y para adolescentes.

Las clases y los servicios son gratuitos para los estudiantes de los grados 9 a 12 que se registren en línea. En el registro también se incluye un formulario de consentimiento de los padres.

El centro consta de un estudio de yoga, tres salas de terapia individuales, una gran sala de conferencias y un área de cocina.

The Loft at Eight Corners cuenta con profesionales de ambas agencias, Pillars Community Health y NAMI Metro Suburban y estará abierto de 1 pm a 8 pm.

La instalación de Brookfield, la primera de su tipo en la región, ofrecerá evaluaciones de salud mental, clases y programas como yoga y meditación a cualquier joven de 14 a 18 años que los desee o lo necesite.

Los servicios son gratuitos. Y todo fue creado con el aporte de un consejo asesor de adolescentes.

The Loft at Eight Corners comenzará a ofrecer los servicios a partir del lunes 13 de marzo a la 1pm.

El año pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que alrededor del 44 por ciento de los adolescentes que encuestaron reportaron sentimientos extremos de miedo y desesperanza.

Mientras que, la organización sin fines de lucro Mental Health America descubrió que casi el 60 por ciento de los niños con depresión no reciben ningún tipo de servicio de salud mental.

Con información de CBS2 Chicago y NBC5 Chicago.

