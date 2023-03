Algunos residentes latinos de Illinois podrían quedarse sin Medicaid

La posibilidad de perder la cobertura del seguro médico público Medicaid ha causado preocupación y temor en algunos habitantes latinos de Chicago, ahora que finalizan las protecciones del gobierno federal otorgadas a raíz del covid-19.

Antes de la pandemia, los residentes de Illinois con Medicaid tenían que renovar su cobertura cada año, pero cuando se desató el coronavirus en 2020 el gobierno federal optó por asegurarse de que la mayor cantidad posible de personas tuviera cobertura de salud. Para ello dio dinero extra al programa Medicaid en todo el país durante la emergencia de salud pública.

A cambio de ese dinero extra, el gobierno federal prohibió a los estados dar de baja del programa Medicaid a las personas, incluso a quienes superaran el límite de ingreso de elegibilidad. Por ello, se requirió que Medicaid dejara de manera temporal de realizar los procesos de redeterminación de la elegibilidad, algo que había hecho siempre hasta antes de la pandemia para sacar del programa a los que ya no califican.

En vista de que la pandemia ha menguado desde el año pasado, los legisladores federales decidieron que ya no era necesaria la cobertura continua de Medicaid y aprobaron una norma que pone fin a esa disposición el 31 de marzo de este año.

El sistema de Medicaid extendido entró en vigor en 2020 por la pandemia del covid-19 y ha permitido que millones de personas de bajos recursos tengan acceso a los servicios de salud. Pero a partir del 31 de marzo, las personas deberán demostrar que califican para el programa. Los cambios en Medicaid entran en vigor el 1 de abril.

Illinois empezará a enviar en mayo los primeros avisos a los destinatarios para informarles si continúan o no teniendo cobertura de salud a través de Medicaid y estos avisos vencerán en junio. Como todos los beneficiarios del Medicaid tendrán una fecha de renovación diferente, deben estar pendientes de dichos avisos que se enviarán 30 días antes de la fecha de renovación al programa.

Si bien es posible que algunas personas se queden sin seguro de salud mediante Medicaid a partir de julio, no todos serán eliminados del programa a la vez.

En Illinois, la cantidad de personas con Medicaid aumentó de casi 2.9 millones antes de la pandemia a 3.9 millones ahora, según el estado.

Se estima que alrededor de 384,000 residentes de Illinois perderán su seguro de salud a través del programa Medicaid, según informó el Departamento de Servicios Médicos y Familiares de Illinois (HFS).

¿Califica?

Antes de la pandemia, las personas solían perder su cobertura de Medicaid si ganaban más dinero que el límite máximo de elegibilidad del programa u obtenían cobertura de atención médica a través de su empleador.

En Illinois, una persona que gana hasta $1,366 al mes puede calificar para el programa Medicaid.

Las personas que tienen Medicaid deben asegurarse de que su información de contacto esté actualizada y revisar el correo con frecuencia para estar al tanto de su estado de elegibilidad.

En caso de ya no calificar al programa Medicaid, la persona puede obtener seguro médico a través de su empleador o en el mercado de seguros de la Ley del Cuidado de Salud Asequible (Obamacare).

Organizaciones locales se preparan para ayudar a las personas que ya no califiquen al Medicaid y a los que sí son elegibles al programa y necesiten asistencia.

Según Susan Vega, directora de programas del Centro Médico Alivio, lo primero que se necesita informar a la comunidad es que los beneficios no necesariamente se van a eliminar, y que lo que se hará será el proceso para reautorizar o redeterminar si una persona es todavía elegible. “Hay personas que nunca habían sido elegibles para el programa de Medicaid por sus ingresos o porque estaban trabajando y tenían su seguro médico por medio de su trabajo, su empresa o el empleador. Debido a la pandemia, mucha gente perdió su trabajo o les cortaron las horas severamente, se vieron en una situación donde sí fueron elegibles al Medicaid. Como era una emergencia de salud, lo que no hicieron durante estos últimos tres años es el proceso de renovar cada año”.

“El gobierno federal y el estado de Illinois durante la pandemia enfocaron más los esfuerzos en identificar y ayudar a la gente que creíamos que eran elegibles, las personas que tenían la necesidad, y no preocuparnos tanto por las personas que ya tenían la cobertura. Ahora el gobierno federal está diciendo tenemos que cuidar esos fondos, queremos estar seguros de que solamente las personas que realmente califiquen estén en el programa”, explicó Vega a La Raza.

Vega recuerda que lo más importante es que las personas se aseguren de que el estado tenga su dirección correcta. Y si reciben una carta en la que se les dice que es tiempo de redeterminar su elegibilidad para Medicad y no saben qué hacer, pueden acudir a organizaciones como Alivio u otras para recibir asistencia.

“Nosotros nos estamos preparando para esto, tenemos nuestros consejeros al día con la información para saber cómo ayudar a la gente. Lo estábamos haciendo antes de la pandemia, pero no había sido necesario durante la pandemia, estamos preparados para ayudar a la gente que tiene duda, problemas o necesita ayuda”, señaló Vega.

Lucía Camacho, gerente de navegación de beneficios al paciente del Centro de Salud Esperanza, hizo hincapié en que es importante que aquellos que actualmente tienen Medicaid mantengan su dirección actualizada con el Departamento de Servicios Médicos y Familiares de Illinois. “Sabemos que mucha gente se mudó durante la pandemia, pero si la dirección no está actualizada no recibirán una carta, y si no reciben una carta no hay posibilidad de renovar la cobertura de salud ese año”.

Camacho dijo a La Raza que han mandado mensajes de texto a las personas y han puesto información en las redes sociales. “Vamos a empezar a llamarles directamente a las personas que sabemos que tienen cobertura con Medicaid y explicarles que ya va a venir el tiempo de llenar esa forma de redeterminación. Por favor estén atentos al correo, y si necesitan ayuda nosotros les podemos ayudar”.

Empezando el 1 de abril el estado va a empezar a mandar formas a las personas con cobertura para actualizar su información, destacó Camacho a La Raza. “Queremos que esas cartas lleguen a los domicilios, a las personas que tienen esta cobertura para que no sean afectadas o para que no les corten la cobertura. Es muy importante para nosotros que la comunidad esté informada en lo que se necesita hacer, esto va a afectar a muchos, pero nuestra misión es tratar de informarles a todos para que no pierdan sus beneficios”.

Ayuda con Medicaid

Ayuda para actualizar su dirección o completar su solicitud del programa Medicaid:

-Centro de Salud Esperanza en dos ubicaciones: 2851 W. Cermak Rd. Y 4104 W. 63 rd St. Teléfono: 773-584-6200

-Centro Médico Alivio. Teléfono: 773-254-1400

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.