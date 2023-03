Lanzan campaña para ampliar la cobertura de salud para inmigrantes

Olga Jaime, de 48 años, tenía que ir al odontólogo para realizarse un tratamiento dental costoso y no contaba con seguro médico. “Yo tenía que hacerme un tratamiento dental, pero debido al costo fui alargando mi visita. Después se me complicó, era más costoso. Logré ahorrar $8,000, que era lo que ocupaba para mi tratamiento dental, eran dos implantes. Aunque tenía los $8,000 ahorrados tuve que escoger y poner a la balanza mis dos opciones: el dentista o pagar la universidad de mi hijo Alfredo. Para mí la decisión fue fácil, opté por pagar la universidad de mi hijo”.

Cuando a Jaime le dieron la buena noticia de que se aprobó el esquema de cobertura médica para personas de 55 años en adelante sintió esperanza, aunque no tenía la edad en ese momento para calificar al programa. “Cuando se aprobó [la ampliación del programa] para las personas de 42 años en adelante fue una gran bendición y es una esperanza de vida para todos”.

“Tener acceso a una cobertura médica es un verdadero alivio porque ahora puedo ir regularmente al médico”, mencionó Jaime.

Jaime ya tiene seguro de salud a través del Programa de Beneficios de Salud para Adultos Inmigrantes, similar al Medicaid.

Legisladores estatales, promotores de salud y organizadores de agencias se reunieron en días recientes en el Hospital de la Universidad de Illinois para lanzar una campaña que busca expandir la cobertura médica a todos los inmigrantes indocumentados y residentes con residencia permanente legal que no califican al programa federal Medicaid.

La propuesta, denominada Healthy Illinois For All o Illinois saludable para todos, plantea ampliar los beneficios de salud para adultos inmigrantes de 19 a 41 años, de modo que todos los residentes del estado de bajos ingresos puedan calificar para una cobertura de atención médica integral y accesible.

Miembros de la Campaña Healthy Illinois y legisladores estatales presentaron la iniciativa Healthy Illinois For All (HB 1570 de la Cámara de Representantes de Illinois y SB 122 del Senado de Illinois) que de aprobarse en la legislatura estatal convertiría a Illinois en el primer estado de la nación en brindar cobertura de salud a inmigrantes de bajos ingresos y sin seguro de salud, principalmente adultos indocumentados y residentes legales permanentes con menos de cinco años con ese estatus, de 19 a 41 años.

“Tenemos dos propuestas de ley, una en el Senado y una en la Cámara de Representantes. En el Senado el patrocinador principal es el senador Omar Aquino con la propuesta de ley SB 122, y en la Cámara es la líder, la representante estatal Lisa de Hernández, y esa es la propuesta de ley HB 1570”, dijo Tovia Siegel, directora de Healthy Illinois Campaign.

Servicios de atención a largo plazo

Profesionales de la salud y funcionarios estatales lanzaron el proyecto de ley cuya expansión incluiría servicios a largo plazo como es el caso de centros de rehabilitación, asilos y servicios de cuidado en el hogar, por mencionar algunos.

Siegel dice que 116,000 personas en todo el estado se beneficiarían del programa de salud de ser aprobado para las edades de 19 a 41 años.

En el estado de Illinois, si alguien de 42 años o más tiene un nivel de ingreso bajo ya puede calificar para una cobertura de salud muy similar a Medicaid, explica Siegel. “Pero hay un grupo de personas de 19 hasta 41 años que no califica para ningún tipo de cobertura médica si son indocumentados o tienen otro estatus migratorio con lo cual no califican para Medicaid. Estamos luchando por este grupo, para que puedan tener una cobertura médica similar al Medicaid sin importar su estatus migratorio ni su edad”.

Por ejemplo, para calificar al programa una persona de 65 años a más debe tener un nivel de ingreso debe hasta $1,133 al mes. El ingreso de alguien de 42 a 64 años no debe sobrepasar los $1,563 al mes para ser elegible al programa.

En entrevista con La Raza, Siegel dice que están pidiendo a los legisladores y al gobernador JB Pritzker que se incluyan todos los servicios médicos, incluso los de atención a largo plazo o los de cuidado en el hogar. “Nosotros en la Campaña Healthy Illinois pensamos que el acceso a la atención médica es un derecho humano y que somos más saludables cuando cada persona tiene acceso a la atención médica que necesita. Y es mejor para el sistema de salud, para el estado, cuando la gente puede tener cobertura siempre y recibir la atención médica que necesita antes de que haya una emergencia”.

Durante el lanzamiento de la campaña también estuvieron presentes la Dra. Ngozi Ezike, presidente y directora ejecutiva de Sinaí Chicago, y Esther Corpuz, directora ejecutiva del Centro Médico Alivio, entre otras personas.

Para la representante estatal Elizabeth Hernández, el objetivo final de la campaña es expandir la cobertura de salud médica a todos los habitantes de Illinois independientemente de su estado migratorio. “En 2020 ampliamos la cobertura de atención de salud médica a personas indocumentadas de 65 años o más. En 2021 aprobamos una segunda expansión para incluir a personas de 55 a 64 años y en 2022 fuimos aún más lejos al expandir los beneficios de salud para adultos inmigrantes de 42 a 54 años. Y vamos a seguir”.

Este 2023, la meta de los patrocinadores de las propuestas de ley es ampliar el programa a los inmigrantes de 19 a 41 años que están excluidos de la cobertura federal del Medicaid, señaló Hernández. “Queremos continuar ampliando la cobertura de salud médica a todos los residentes independientemente de su estado migratorio hasta que todos tengan acceso a la atención médica asequible y de alta calidad que merecen”.

Por su parte, Corpuz dijo que más de 50,000 personas se han beneficiado de las expansiones de este programa de salud anteriormente.

“En Healthy Illinois estamos luchando por cobertura para las personas desde 2014, hemos ganado expansiones de cobertura como Medicaid. Este año debemos cerrar la brecha y ampliar la cobertura a las edades de 19 a 41 años”, enfatizó Corpuz.

“Sinaí Chicago se enorgullece de respaldar la Campaña por un Illinois Saludable y apoya la ampliación de cobertura médica a los adultos indocumentados y adultos con residencia permanente legal con menos de cinco años, incluyendo al grupo restante de las edades de 19 a 41 años”, dijo la doctora Ezike.

‘Es absurdo que la salud no sea accesible para todas las personas’

Luis Rodríguez, de 22 años, dejó de tener seguro de salud cuando ya no calificaba para el programa All Kids por cuestiones de edad. El joven indocumentado sería elegible a la cobertura médica similar al Medicaid de 19 a 41 años si la propuesta es aprobada en la legislatura estatal. “Es absurdo que la salud no sea accesible para todas las personas ya que es un derecho humano”, dijo.

All Kids es un programa del estado de Illinois para personas de 18 años o menos que necesitan un seguro de salud integral y asequible, independientemente de su estado migratorio o condición de salud.

“Esto tiene que cambiar, toda persona merece vivir una vida digna, el proyecto de ley HB 1570 en la Cámara de Representantes o el proyecto de ley SB 122 en el Senado son un paso gigante en esta dirección, que otorga acceso a la atención médica a personas como yo. Solo necesitamos que nuestros campeones [los patrocinadores de las propuestas de ley] luchen con nosotros hasta que eso se haga una realidad”, expresó Rodríguez, quien es organizador con Southwest Suburban Immigrant Project (SSIP), una de varias organizaciones que forman parte de la Campaña Healthy Illinois.

