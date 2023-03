“Tendrán como alcalde de Chicago a alguien que ama a la gente”: Brandon Johnson

Brandon Johnson, comisionado del Condado de Cook, ofrece a los votantes un gobierno municipal que haga de Chicago una ciudad más segura, más fuerte y con la gente trabajadora como prioridad. En entrevista exclusiva con La Raza, Johnson explicó su visión y lo que le ofrece a los ciudadanos para que voten por él en la elección de alcalde de Chicago del próximo 4 de abril.

Personalmente, ¿por qué decidió postularse a alcalde de Chicago?

Gracias por la pregunta y por darme la oportunidad de hablar con los residentes de Chicago y con su audiencia… Yo compito para alcalde porque creo que Podemos tener una ciudad mejor, más fuerte, más seguro. Yo creo que Podemos tener eso, especialmente si lo hacemos juntos. Yo empecé hace 15 años, me convertí en maestro de escuela intermedia y di clases en Cabrini-Green, en la escuela que estaba en el centro del histórico proyecto de vivienda en Cabrini-Green. Muchos de mis estudiantes reconocían la calidad pero no creían que pudieran tenerla o que la mereciera. Entonces, yo estoy compitiendo para convertirme en el siguiente alcalde de la ciudad de Chicago para asegurar que las familias que no ha recibido educación de calidad, servicios de salud, vivienda asequible, transportación, trabajos bien pagados, que las familias realmente tengan una verdadera oportunidad, y francamente una garantía, de tener calidad de vida en la ciudad de Chicago.

¿Cuáles son los más importantes problemas y soluciones que usted ve para Chicago, especialmente para la comunidad hispana?

Obviamente el problema número uno del que todos hablan es la seguridad pública, porque es un problema muy serio. Demasiados de nuestros vecindarios están abrumados por la violencia. Eso es muy importante para mí porque estoy criando a mi familia en el lado oeste de Chicago, en Austin, una comunidad hermosa como muchas otras en la ciudad, pero uno de los barrios más violentos. Entonces, estoy muy comprometido en asegurar que estamos enfrentando la crisis de violencia inmediata pero, también, que nos estamos abocando a la prevención, a soluciones de largo plazo que prevengan que la violencia corra rampante en nuestras comunidades. Las soluciones son bastante directas y sencillas. Una, tenemos que asegurarnos de entrenar 200 detectives más para ayudar a resolver los crímenes violentos en la ciudad, porque en muchas de nuestras comunidades, y en particular en la comunidad latina, crímenes violentos no son resueltos. Podemos hacer eso de inmediato: como alcalde de Chicago voy a promover y entrenar a 200 detectives más. También tenemos que asegurarnos de administrar el decreto de consentimiento [consent decree] de modo expedito, porque ese decreto está establecido no solo para transformar nuestro Departamento de Policía sino también para que rinda cuentas. Además tenemos que asegurarnos de que abordamos el hecho de que tenemos muchos jóvenes que no tienen acceso a servicios ni a oportunidades de trabajo. Queremos realmente prevenir el crimen, de eso se trata, de prevención. Los datos prueban que el empleo para los jóvenes es el mejor predictor de reducción de la violencia. Si se quiere reducir la violencia en la ciudad de Chicago, los datos dicen: da empleo a los jóvenes. Y yo voy a duplicar la cantidad de jóvenes contratados, y no solo en posiciones de verano si no en puestos para todo el año. También debemos de asegurarnos de que incluimos en nuestro plan de seguridad pública, lo que mi plan incluye, abrir centros de salud mental. Es mucho el trauma que experimenta la gente en Chicago. Maestros, enfermeras, oficiales de policía, jóvenes. Tener disponibles centros de salud mental para que podamos atender el trauma que en muchas instancias está causado la violencia en la ciudad de Chicago, eso es cómo se previene la violencia. Uno de los mayores objetivos que tengo es prevenir la violencia y asegurar que la ciudad de Chicago sea un lugar más seguro para criar una familia.

La alcaldesa Lori Lightfoot, durante su campaña hace cuatro años, prometió reabrir las clínicas de salud mental cerradas durante la administración de Rahm Emanuel. ¿Planea reabrir esas clínicas y además proveer servicios de salud mental adicionales en toda la ciudad, o cuál es su enfoque en esto?

Sí. Yo fue parte del esfuerzo de organización que peleo contra la administración de Rahm Emanuel por cerrar esos centros de salud mental. I sí, estoy comprometido no solo a reabrir nuestros centros de salud mental, estoy especialmente comprometido a asegurar que tenemos unidades móviles que puedan estar disponibles, especialmente dentro de nuestras comunidades escolares donde la violencia estalla y perturba vidas. Tenemos que asegurar que estamos proveyendo esos servicios porque si eres víctima de violencia en Chicago y eres joven y eres un sobreviviente, si no te proveemos el tipo de tratamiento que se necesita la víctima es más proclive a ser perpetrador de violencias… Los datos prueban que los individuos que han sido sometidos a violencia tienen más probabilidad de cometer actos violentos. Entonces, por eso los servicios de salud mental son tan críticamente importantes para el bienestar de la ciudad de Chicago.

¿Cuál es la diferencia más importante entre usted y su oponente?

Yo digo la verdad y él no… Y yo voy a eliminar el déficit estructural, hacer nuevas inversiones por $1,000 millones sin subir los impuestos a la propiedad. Yo siempre voy a decirle a la gente la verdad. Mi visión para la ciudad de Chicago refleja los intereses de la gente trabajadora y la gente trabajadora quiere asegurar que se invierta en sus hijos, y eso es lo que yo voy a hacer. Es lo que he hecho como maestro, como organizador, como comisionado del Condado de Cook. Yo he hecho eso y mi oponente [Paul Vallas], en cambio, a donde sea que ha ido ha dejado una estela de destrucción: en Chicago, Nueva Orleans, en Filadelfia. Fue echado de Bridgeport, Connecticut, de la Universidad Estatal de Chicago. Donde sea que ha estado a cargo de presupuestos, él arruina la vida de los trabajadores. Y esa es la mayor diferencia y por eso la decisión es clara. Un Chicago en una condición mejor y más fuerte requiere de alguien que está dispuesto a amar a la gente lo suficiente para invertir en ella. Y esa es la diferencia entre yo y mi oponente.

El candidato a alcalde de Chicago Brandon Johnson recibió el apoyo del congresista Jesús ‘Chuy’ García. (Getty Images) Crédito: Getty Images

¿Cuál es su plan, su perspectiva, para trabajar con el Concilio de la Ciudad?

Mi enfoque es ser colaborativo. Ese es mi enfoque natural como maestro. No eres efectivo al enseñar si no colaboras con tus colegas, con los padres, con los estudiantes. Como organizador en Chicago, uno reúne a la gente. Yo he construido relaciones con muchos integrantes del Concilio de la Ciudad, escuchando y valorando sus perspectivas porque ellos representan a sus distritos y cada uno de ellos tiene una tremenda perspectiva y la ventaja de realmente entender lo que pasa en las varias comunidades que ellos representan. Entonces, eso va a tener tremenda influencia en cómo gobernamos en la ciudad de Chicago porque una sola persona no puede resolver todos los retos. Se va a requerir un enfoque colectivo y por eso estoy agradecido de tener el apoyo de una cantidad de concejales con los que he trabajado por años. Incluso con aquellos que no me apoyaron en la primera vuelta o que puedan no apoyarme ahora, yo estoy comprometido y preparado para trabajar con quieres representan a esos distritos. Esa es la mejor manera de resolver los retos que experimentamos hoy en la ciudad, trabajando en colaboración, y eso es lo que voy a hacer.

Ha recibido el respaldo de Jesús ‘Chuy’ García y de Jesse Jackson Sr., dos figuras en muchos sentidos históricas en nuestras comunidades. ¿Cuál es el significado de esos dos apoyos para usted y para llevar más votos a su candidatura?

Para empezar, eso ciertamente demuestra que nuestras comunidades están conectadas. Ellos son dos individuos muy dinámicos que han sido mentores para mí. Cada vez que la ciudad de Chicago ha necesitado de alguien para avanzar más, el congresista García estaba allí. Cada vez que el país ha necesitado de alguien que provea dirección moral y política, el reverendo Jesse Jackson Sr. ha estado allí y continúa allí. Así, para mí ha sido una experiencia que me llena de humildad el tener a dos figuras dinámicas e históricas, que siguen preservando la promesa y la esperanza de tener juntas a las comunidades, en torno a mi candidatura. Eso es un destacado reconocimiento a un movimiento que me ha puesto en posición de liderar esta maravillosa ciudad.

Finalmente, ¿qué les dice a los votantes hispanos para que salgan a votar y para que lo hagan por usted?

Que la administración de Brandon Johnson es una administración inclusiva. Las voces de los votantes hispanos no serán ignoradas. De hecho, el liderazgo dentro de la comunidad hispana continuará guiando y proveyendo dirección de lo que la ciudad de Chicago necesita, y específicamente de lo que la comunidad hispana necesita y merece. Que esos votantes hispanos tendrán como alcalde de Chicago a alguien que ama a la gente. Yo estoy profundamente conectado con mi fe, mi padre fue pastor, mi abuelo fue pastor. Nuestra fe colectiva y la lucha por nuestras familias es algo que compartimos y es con lo que yo voy a dirigir. Quiero dirigir con ese deseo colectivo para ver a nuestras familia sanas y completas. Para un Chicago mejor, más fuerte y más seguro, las voces de la comunidad hispana estarán al frente y en el centro de mi administración.

