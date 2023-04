Arrestan a dos adolescentes por robo de autos y otros objetos de valor en Logan Square

Chicago. Dos muchachos de 13 y 15 años enfrentan varios cargos relacionados con robos de vehículos y de objetos de valor en el vecindario de Logan Square al noroeste de Chicago.

Según la Policía de Chicago, ambos adolescentes fueron arrestados el jueves por miembros de la Fuerza Especial de Secuestro Vehicular, en la cuadra 4300 W. West End Ave., alrededor de las 11:09 am.

Los menores fueron identificados como dos de los sospechosos que participaron en varios incidentes esa mañana.

Horas y lugares de los incidentes:

*Cuadra 2110 N. Whipple St., robo de vehículo a un hombre, de 38 años. El hecho sucedió alrededor de las 5:59 am.

*Cuadra 2700 N. Mozart Ave., robo de vehículo a un hombre, de 53 años. El atraco ocurrió alrededor de las 6.14 am.

*Cuadra 3600 W. Altgeld St., intento de robo a un hombre, de 55 años, alrededor de las 6:18 am.

*Cuadra 2600 W. Cortland St., robo a un hombre, de 27 años, alrededor de las 6:30 am.

*Cuadra 1800 N. Talman Ave., robo a un hombre, de 50 años, alrededor de las 6:30 am.

Ambos adolescentes fueron acusados de dos delitos graves de secuestro de vehículos, dos delitos graves de robo y un delito grave de intento de robo. El menor, de 13 años, enfrenta dos cargos adicionales por delitos graves de posesión ilegal de una tarjeta de crédito/débito y daño criminal a la propiedad.

Los dos adolescentes deben comparecer ante el tribunal de menores el jueves.

Con información de CBS2 Chicago

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.