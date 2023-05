Algunos padres de CPS quieren que se redibuje el mapa de la junta directiva electa porque no refleja con precisión a la población latina

Chicago.- Padres de las Escuelas Públicas de Chicago están preocupados de que en el futuro no se aborden las necesidades específicas de las familias latinas por carecer de una representación adecuada en la junta escolar electa.

Legisladores estatales publicaron un borrador de la junta escolar electa de Chicago, pero algunos padres quieren que se vuelva a dibujar el mapa ya que, según ellos, no refleja con precisión a la población latina.

El problema radica en que el mapa propuesto se basa en la población general de la ciudad y no en la cantidad de alumnado de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS).

El alumnado de las Escuelas Públicas de Chicago es 46.5% latino, 35.8% afroamericano y 11% blanco. Mientras tanto, la población general de Chicago es 33% blanca, 29% afroamericana y 28.7% latina.

Basar los mapas en la población general de la ciudad coloca siete distritos de mayoría blanca, siete distritos de mayoría afroamericana y seis distritos de mayoría latina en el mapa propuesto, según informó Chalkbeat Chicago.

Kids First Chicago propone que los legisladores redibujen el mapa para crear dos distritos latinos más y dos distritos menos con mayoría blanca.

Jessica Cañas, gerente de participación comunitaria en Kids First Chicago, dijo que otro problema con el mapa propuesto es que los no ciudadanos no pueden postularse ni votar por sus juntas escolares.

“Entonces, incluso en los distritos donde es principalmente latino, todavía hay muchas familias y padres que no podrán votar”, dijo Cañas.

Este proceso es parte del cambio de la junta actual de siete miembros a una junta de 21 miembros con elecciones a partir de 2024.

El 1 de julio es la fecha límite para que los legisladores aprueben el mapa.

Con información de WTTW

