El Consulado de México organiza Gran Feria Educativa en Chicago

Por primera vez, el Consulado General de México en Chicago celebrará la Gran Feria Educativa Consular. En este evento gratuito, nuestra comunidad podrá obtener información en español o inglés sobre asistencia financiera y becas educativas, programas de educación superior, programas de educación para adultos, clases para aprender inglés y más.

Asimismo, el Consulado ofrecerá libros de texto en español gratuitos y habrá conferencias sobre temas educativos. Esta actividad forma parte de la Semana Binacional de Educación 2023, organizada por el Consulado y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

La Gran Feria Educativa Consular se llevará a cabo el sábado 19 de agosto de 2023, de 10 am a 3 pm en el Gimnasio de McKinley Park (2210 W. Pershing Rd. Chicago, IL, 60609).

Participan instituciones y organizaciones como Chicago State University, Dominican University, Girls in the Game, Harold Washington College, Illinois Institute of Technology, Illinois Student Assistance Commission, Indiana University South Bend, Instituto del Progreso Latino y Plaza Comunitaria, Loyola University, Malcolm X College, National Louis University, Northeastern Illinois University, Plaza Comunitaria Casa Michoacán/FEDECMI, Plaza Comunitaria”Alfa” – SD 219, PODER, Polish American Association, Quiroga College, Southern Illinois University, St. Augustine College, University of Illinois at Chicago y Wilbur Wright College, entre otras.