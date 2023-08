Se amplía el enfoque comunitario para detener las inundaciones

Esta historia apareció originalmente por Borderless Magazine, La Raza la reproduce en colaboración con esa publicación.

En la víspera del Día de la Independencia, el sol del verano pegaba sobre decenas de ropa y zapatos esparcidos por el patio trasero y la reja de la casa en Cicero, Illinois, en la que Delia y Ramón Vásquez viven desde hace más de 20 años.

La lluvia de casi 20 centímetros que cayó sobre Chicago y sus suburbios la noche anterior había inundado su sótano, donde guardaban los objetos en contenedores de plástico. Entre las perdidas por la inundación estaban la lavadora, la secadora, el calentador de agua y el cableado del sótano. La lluvia les dejó un sótano lleno de cosas que secar, electrodomésticos y recuerdos que tirar a la basura, y facturas cada vez más elevadas.

La inundación de julio fue una de las peores tormentas de los últimos años en la región de Chicago, y más de un mes después muchas familias, como los Vásquez, siguen buscando soluciones. Sin acceso inmediato a un seguro contra inundaciones, la pareja tuvo que hacer frente por su cuenta a los costos de reparación de los daños y el moho, dijo Delia. Los costos de la reciente inundación se producen cuando la familia Vásquez todavía está pagando un préstamo de $8,000 que obtuvieron para cubrir los daños causados a su casa por una inundación en el 2009.

Agravados por el cambio climático, los problemas de inundaciones se intensifican en la región de Chicago debido al envejecimiento de las infraestructuras, el aumento de las precipitaciones y la subida del nivel de los lagos. Según un análisis de Borderless Magazine, en Chicago y sus suburbios, los fenómenos meteorológicos extremos y las fuertes precipitaciones afectan de forma desproporcionada a las personas de color e inmigrantes. Estas mismas comunidades se enfrentan a menudo a barreras para recibir financiación para los daños o la prevención de inundaciones debido a su estatus migratorio – mucha gente indocumentada no puede obtener ayuda de la FEMA – así como barreras lingüísticas o políticas.

“Te sientes desesperado porque crees que el gobierno te va a ayudar, y no lo hace”, dijo Delia. “Estás sola”.

La falta de voz política y de acceso a los servicios públicos ha sido una queja común en Cicero, un suburbio del oeste de Chicago donde los latinos representan más de cuatro de cada cinco residentes, el mayor porcentaje entre las comunidades de Illinois.

Una posible solución para comunidades como la de Cicero podría venir del condado de Cook y el Centro de Tecnología Vecinal (CNT) en forma de su programa RainReady, que vincula las aportaciones de la comunidad con la financiación para la prevención de inundaciones. El programa ya se ha probado en algunos suburbios y ahora se está aplicando en la región de Calumet, una zona históricamente industrial conectada por el río Little Calumet en el extremo sur del condado de Cook. El proyecto RainReady Calumet Corridor proporcionaría a las ciudades programas y recursos personalizados para evitar inundaciones. Como los anteriores proyectos RainReady, se basa en soluciones basadas en la naturaleza, como plantar flora y utilizar el suelo para retener mejor el agua.

CNT recibió $6 millones del condado de Cook como parte de la inversión de $100 millones en esfuerzos de sustentabilidad y mitigación del cambio climático. Una vez puesto en marcha, seis comunidades de Illinois – Blue Island, Calumet City, Calumet Park, Dolton, Riverdale y Robbins – establecerían el Corredor RainReady Calumet.

Al menos tres de las seis comunidades están organizando reuniones del comité directivo como parte del proceso RainReady Calumet, que continuará hasta el 2026. Algunos participantes esperan que pueda ser una solución para los residentes que sufren problemas crónicos de inundaciones y que han quedado al margen de los debates anteriores sobre inundaciones.

“Realmente necesitamos que se hagan estas cosas y la infraestructura se está desmoronando”, dijo Sherry Hatcher-Britton, residente de Dolton desde hace mucho tiempo, después de la primera reunión del comité directivo de RainReady del pueblo. “Es casi como si nuestro pueblo se fuera a hundir porque nadie piensa en él. Puede que lo digan en una campaña, pero nadie se esfuerza. Así que creo que cualquier cosa para frenar [las inundaciones], cuando se trabaja con fondos muy limitados, es lo que hay que hacer”.

El callejón detrás de la casa de Juan José Ávila está lleno de bolsas de basura llenas de ropa y sofás destrozados dañados por las inundaciones en Cicero, Illinois, 3 de julio del 2023. Ávila dice que esta foto representa una fracción de los daños estimados en 10,000 dólares en la casa de la familia causados por la inundación. (Efraín Soriano / Borderless Magazine) Crédito: Cortesía

¿Dónde está el dinero?

En Cicero y otras comunidades minoritarias y de bajos ingresos de la región de Chicago donde predominan las inundaciones, el problema clave es la falta de recursos para prevenirlas, afirman expertos y activistas comunitarios.

Amalia Nieto-Gómez, directora ejecutiva de Alliance of the Southeast, una coalición de activistas multiculturales que presta servicios en el Southeast Side de Chicago — otra zona con problemas de inundaciones — lamenta la disparidad entre los lugares donde las inundaciones son más devastadoras y los fondos que reciben las comunidades para hacerles frente.

“Si vemos esto con una lente de equidad racial… las soluciones al cambio climático no se han localizado en las comunidades minoritarias”, dijo Nieto-Gómez.

El mapa de equidad de inundaciones de la CNT muestra las disparidades raciales en las inundaciones por códigos postales de Chicago, encontró que el 87% de las reclamaciones de seguros por daños por inundaciones se pagaron en comunidades de color entre el2007 y 2016. Además, tres cuartas partes de las reclamaciones por daños de inundaciones en Chicago durante ese tiempo procedían de solo 13 códigos postales, áreas donde más de nueve de cada 10 residentes son personas de color.

A pesar del dinero que llega a estas comunidades a través de los seguros, los habitantes de las regiones afectadas afirman que no reciben fondos suficientes. Por ejemplo, los seguros contra inundaciones pueden estar a nombre de los propietarios, que no transfieren los pagos a los inquilinos, explica Debra Kutska, del Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Condado de Cook, que colabora con la CNT en la iniciativa RainReady.

Los que reciben dinero a menudo lo obtienen en forma de préstamos que hay que devolver y no siempre cubren la totalidad de los daños, lo que agrava sus dificultades financieras tras las inundaciones. Más de la mitad de los hogares de las comunidades afectadas por las inundaciones tenían unos ingresos inferiores a $50,000 y más de una cuarta parte estaban por debajo del umbral de pobreza, según el CNT.

Cerca de 300 residentes de Cicero se reúnen frente a las puertas del Morton College para escuchar una reunión pública sobre inundaciones con representantes de la ciudad de Cicero y del Distrito Metropolitano de Reclamación de Aguas en Cicero, Illinois, el 18 de julio del 2023. Después de dos horas, la multitud empezó a dispersarse al hacerse evidente que no recibirían claridad sobre la ayuda que proporcionarían los gobiernos locales y federales. (Efraín Soriano / Borderless Magazine) Crédito: Cortesía

Escuchando a los ciudadanos

El CNT y el condado de Cook están buscando formas de orientar mejor las medidas de mitigación de inundaciones de la región, utilizando datos demográficos y de inundaciones de las comunidades para saber qué proyectos serían más accesibles y adecuados para ellas. Al mismo tiempo, intentan que las voces de la comunidad, a menudo ignoradas, participen en la creación de planes para hacer frente a las inundaciones, utilizando las aportaciones de la comunidad para informar sobre la construcción de jardines de lluvia, bioswales, cuencas de detención naturales, callejones verdes y adoquines permeables.

Midlothian, un suburbio del suroeste de Chicago cuyos residentes hispanos y latinos constituyen un tercio de su población adoptó el primer plan RainReady del país en el 2016. El plan se convirtió en el precursor de Midlothian para la gestión de las aguas pluviales que la ciudad está utilizando ahora para abordar sus problemas de inundaciones.

Una de las mejoras derivadas del plan RainReady fue el proyecto de control de inundaciones del arroyo Natalie para reducir las inundaciones por desbordamiento mediante la ampliación del canal y la creación de una nueva cuenca de almacenamiento de aguas pluviales. Midlothian también instaló un jardín de lluvia y un estacionamiento con adoquines permeables no lejos del edificio de los Veteranos de Guerras Extranjeras, y está trabajando para resolver los problemas de drenaje del parque Kostner.

Kathy Caveney, administradora municipal de Midlothian, afirma que el proyecto RainReady es importante para la gestión de los arroyos y cursos de agua propensos a las inundaciones. Esa gestión, dice, ayuda a que “la gente deje de perder objetos personales, y hornos, y calentadores de agua y congeladores llenos de comida cada vez que llueve”.

Al igual que en el proyecto de Midlothian, el CNT colabora con los residentes de la región de Calumet a través de comités directivos que recopilan información sobre las soluciones que prefieren los miembros de la comunidad en caso de inundaciones, comenta Brandon Evans, un asociado de alcance a la comunidad de el CNT. Como resultado, gran parte de la infraestructura verde que el CNT espera establecer en todo el corredor de Calumet fue recomendada por los propios miembros de la comunidad, dijo.

“Tenemos recomendaciones de los planes, y una parte de la conversación con esos residentes y miembros del comité es la aportación sobre cuáles son los problemas que ustedes ven, y luego cómo eso, a su vez, se convierte en lo que ustedes quieren en la comunidad”, dijo Evans.

El progreso del proyecto RainReady Calumet Corridor varía entre las seis comunidades involucradas, pero se espera que la implementación final para cada área comience entre el otoño del 2023 y la primavera del 2025, dijo Evans. Si el plan tiene éxito, el CNT espera replicarlo en otras partes del condado de Cook y en todo el país, dijo.

A pesar de estos esfuerzos, Kevin Fitzpatrick, del Distrito Metropolitano de Reclamación de Aguas sostiene que la magnitud del problema de las inundaciones en la región de Chicago es tan grande que una solución infalible sería “prohibitivamente cara”. En su lugar, las comunidades deberían trabajar para mitigar las inundaciones sabiendo que la región seguirá inundándose durante años con el cambio climático. Y como los esfuerzos de mitigación tendrán que ser diferentes en cada comunidad, los miembros de la comunidad deben ser los que decidan qué es lo mejor para ellos, dice Fitzpatrick.

En comunidades como Cicero, que aún no ha visto un proyecto RainReady, los grupos locales a menudo han llenado los vacíos dejados por el gobierno. Por ejemplo, grupos como Cicero Community Collaborative han creado su propio fondo de ayuda para los residentes afectados por la tormenta de principios de julio, gracias a una donación de Healthy Communities Foundation.

Mientras tanto, la familia Vásquez buscará ayuda financiera de la ciudad de Cicero, que fue declarada zona catastrófica por el presidente de la ciudad, Larry Dominick, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, tras la tormenta de julio. La declaración del gobernador permite a Cicero solicitar ayuda a la FEMA para las familias afectadas.

Pero los peligros de inundación persisten.

Al día siguiente de inundarse su casa, un vecino le sugirió a Delia Vasquez que se trasladara a una zona libre de inundaciones. A pesar de que le encanta su casa, ha pensado en ello. Pero, como muchos vecinos, también sabe que no puede permitirse mudarse. Le preocupa saber adónde podrá ir.

“Si aquí entra agua”, dijo Vásquez, “¿qué me dice que si me mudo a otro sitio no va a ser lo mismo, verdad?”.

—

Efraín Soriano colaboró en la elaboración de este artículo.

Traducido por Claudia Hernández

Este artículo forma parte de una colaboración en la que participan el Institute for Nonprofit News, Borderless, Ensia, Grist, Planet Detroit, Sahan Journal y Wisconsin Watch, así como The Guardian e Inside Climate News. El proyecto ha contado con el apoyo de la Fundación Joyce. La Raza republica esta historia en colaboración con Borderless Magazine.