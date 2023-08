Residentes del Condado de Cook afectados por inundaciones que resulten elegibles recibirán fondos de FEMA

Una mujer residente de Cicero dice que ahora tiene que llevar la ropa a la lavandería después de que su lavadora y secadora se arruinaron cuando el sótano de su vivienda de tres pisos se inundó por las fuertes lluvias que cayeron en julio en Chicago y suburbios.

Gloria Corona, quien ha sido dueña de casa por más de dos décadas, menciona que como consecuencia de las inundaciones también se le dañaron zapatos, ropa y maletas que estaban en su sótano. Limpiamos bastante y tiramos a la basura todo lo que ya no servía”.

“Nos ayudó una persona para que quedara todo bien lavado y limpio, pero todavía huele a mucha humedad. En el sótano estaba la habitación de mi hijo”, comenta Corona, quien asegura que ella no fue la única afectada en su cuadra ya que su vecina perdió todos los muebles de su sala a causa de las inundaciones.

Corona señala que su hijo la ayudó a solicitar la ayuda federal por desastre natural, ahora ella dice que tiene la esperanza de ser elegible para recibir los fondos.

En respuesta a las tormentas sin precedentes que provocaron inundaciones en el Condado de Cook hace un mes, el presidente de Estados Unidos Joe Biden aprobó la declaración de desastre en Illinois del gobernador JB Pritzker. La finalidad es ayudar a las personas cuyas propiedades se inundaron durante las fuertes lluvias del mes pasado.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) anunció, el 15 de agosto de 2023, que Biden autorizó fondos federales para las personas afectadas en el Condado de Cook.

La asistencia federal está disponible para damnificadas con el propósito de complementar los esfuerzos de recuperación en las áreas afectadas por las tormentas severas e inundaciones que ocurrieron del 29 de junio al 2 de julio de 2023.

Muchos residentes se preguntan qué cubre la asistencia por desastre: esto se determina caso a caso, precisó Carmen Torres, de asuntos externos de FEMA. Ella destacó que, hasta el momento, “sehan aprobado sobre $10 millones en asistencia federal para ayudar a impulsar los esfuerzos de recuperación de los sobrevivientes de las inundaciones en el Condado de Cook”.

Los residentes afectados pueden registrarse para recibir fondos. De ser aprobada su solicitud, la asistencia puede incluir subvenciones para cubrir costos de vivienda provisional y reparaciones, préstamos a bajo interés para cubrir pérdidas no compensadas por un seguro y otros programas para ayudar a individuos y propietarios de negocios a recuperarse de los efectos del desastre.

Fondos federales también están disponibles bajo el concepto de costo compartido para la mitigación de riesgos en el Condado de Cook.

“El presidente ha firmado una declaración que sabemos traerá los recursos necesarios para la gente de nuestra comunidad”, dijo en días recientes el congresista demócrata por Illinois, Danny Davis, en su oficina al oeste de Chicago. “La asistencia puede incluir subvenciones para viviendas temporales y reparaciones de viviendas, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas no aseguradas”, dijo Davis.

Trabajadores de FEMA informan a damnificados por las inundaciones en el Condado de Cook sobre cómo solicitar ayuda federal. (Cortesía FEMA) Crédito: Cortesía

Cuidado con las estafas

Sin embargo, los funcionarios políticos advirtieron que los residentes del Condado de Cook también deben tener cuidado con los estafadores.

“En algunos casos, los ladrones intentan solicitar asistencia de FEMA usando nombre, dirección y número de seguro social que les robaron a las víctimas de las inundaciones”, dijo el representante estatal demócrata La Shawn K. Ford.

Para prevenir estafas de cualquier índole, Torres explicó que inspectores no cobran dinero a las personas por realizar esa inspección y tampoco van a solicitar información financiera ni de cuentas bancarias. Y otra observación importante, agregó Torres, es que FEMA no recopila información sobre el estatus de las personas en términos migratorios.

“Los inspectores siempre están identificados, el personal de FEMA que está en la calle asistiendo a las personas afectadas siempre está identificado con una identificación oficial de gobierno con foto y el nombre de la persona. Digo esto para subrayar el elemento de seguridad para que las personas se sientan confiadas de que pueden pedirle al inspector y al personal de FEMA con el que interactúan que les muestre su fotografía”, indicó Torres a La Raza.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, indicó en parte en un comunicado que “la acción de hoy de la administración Biden es un salvavidas fundamental para los habitantes de Chicago, particularmente las comunidades del oeste, que todavía se están recuperando de las fuertes tormentas e inundaciones del mes pasado”.

Johnson recordó a los residentes que se aseguren de comunicarse con su compañía de seguros sobre los daños si aún no lo han hecho, y señaló que aún pueden solicitar asistencia si no tienen seguro suficiente o no tienen seguro. También recordó a todos los afectados que conserven y guarden toda la documentación relacionada con los daños.

Algunos de los lugares afectados fueron los suburbios de Cicero y Berwyn y el vecindario Austin en Chicago.

Indicaciones para solicitar asistencia de FEMA tras un desastre natural. (Cortesía FEMA) Crédito: Cortesía

Tocan puertas

Carmen Torres dijo que hay grupos de trabajo de FEMA tocando puertas en distintas comunidades afectadas por las inundaciones en Cicero para ayudar a los residentes que no hayan podido completar su solicitud por alguna razón técnica. A veces son personas mayores que no dominan los aspectos tecnológicos como la computadora y el teléfono, señala.

Torres recalcó que una vez la persona someta su solicitud de asistencia por desastre, un inspector se va a comunicar por teléfono con ella para coordinar una inspección, probablemente en un periodo de 10 a 15 días. “Estén atentos para poder coordinar una visita o inspección con un inspector al que puedan dar la documentación, fotos y videos sobre los daños”.

Se requiere un número de seguro social válido para poder tramitar la solicitud de asistencia por desastre, señaló Torres. “También necesitan proveer cierta información, por ejemplo el nombre, dirección de la vivienda en la que ocurrieron los daños, información de contacto en la que la persona pueda ser localizada por los inspectores de FEMA y por FEMA por teléfono, dirección de correo postal, dirección de correo electrónico, información sobre pólizas que puedan cubrir los daños de forma total o parcial”.

Los residentes indocumentados afectados por las inundaciones pueden solicitar la ayuda federal si tienen hijos ciudadanos estadounidenses, destacó Torres: “Supongamos que estamos hablando de un núcleo familiar donde los padres no tienen su documentación, pero tienen un hijo que sí ha nacido en Estados Unidos y tiene documentación y seguro social. Esos padres pueden realizar esa declaración a nombre de ese menor de edad que tiene seguro social”.

La fecha límite para solicitar la ayuda federal por desastre natural en el Condado de Cook de FEMA es el próximo 16 de octubre.

“Exhortamos a las personas a que sometan su solicitud de asistencia por desastre lo más pronto posible para que sus casos se evalúen”, hace hincapié Carmen Torres en entrevista con La Raza.

Para solicitar ayuda federal

Las familias y dueños de negocios que sufrieron daños pueden solicitar asistencia por desastre inscribiéndose en www.disasterassistance.gov/es, llamando al 1-800-621-3362 o a través de la aplicación de FEMA.

