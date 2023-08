Los fuertes vientos y la sequía provocaron los incendios de Maui, no hay pruebas de que fueran intencionados

Los incendios forestales en Maui, que le han quitado la vida a más de 110 personas hasta ahora [fecha de publicación en inglés] y son los más mortíferos en EE. UU. en más de un siglo, comenzaron luego de que funcionarios meteorológicos advirtieran que había condiciones eran ideales para un incendio forestal.

Uno o dos días antes del 8 de agosto, cuando se informó por primera vez de los incendios, el Servicio Meteorológico Nacional de Honolulú emitió una alerta meteorológica de incendios y una advertencia de bandera roja para los sectores más secos, de sotavento del Archipiélago de Hawái, incluido el oeste de Maui. “Los incendios forestales ocurrieron durante un periodo de vientos muy fuertes y humedad relativa baja. En combinación con una vegetación seca debido a la creciente sequía, todos los ingredientes estaban listos para un peligro de incendio extremo”, nos dijo en un correo electrónico John H. Bravender, meteorólogo de coordinación de alertas en la oficina de Honolulú del Servicio Meteorológico Nacional.

El peor incendio se produjo en Lahaina, la antigua capital del Reino de Hawái y un popular destino turístico. Las ráfagas de viento propagaron las llamas tan rápidamente que algunas personas saltaron al océano para escapar. Gran parte de la ciudad está destruida, incluidos sitios patrimoniales, y al 17 de agosto, el fuego continuaba ardiendo.

Aunque no se han identificado causas oficiales para el origen del incendio, es probable que las líneas eléctricas caídas y otros equipos eléctricos sean los culpables, como explicaremos.

Las redes sociales, sin embargo, han estado inundadas de afirmaciones sin fundamento que insinúan que los incendios son sospechosos y parecen haber sido planeados. Algunas de estas publicaciones reutilizan o alteran fotos o videoclips de otros acontecimientos para sugerir falsamente que los incendios fueron el resultado de rayos láser u otras armas.

Otros argumentan, sin pruebas, que los incendios se iniciaron porque las elites querían “forzar a los nativos de Hawái a vender sus tierras” con algunos erróneamente vinculando los incendios con planes para crear “ciudades inteligentes”.

Los expertos dicen que tales afirmaciones son falsas. Si bien ahora existe preocupación por posibles apropiaciones de tierras en el proceso de reconstrucción, eso no significa que los incendios hayan sido provocados intencionalmente.

“Como es de esperar, no hay evidencia de láseres espaciales o conspiraciones masivas para provocar incendios intencionalmente”, nos dijo en una entrevista telefónica el cientista climático de la Universidad de California en Los Ángeles, Daniel Swain. “De hecho, desafortunadamente, esta situación, por más terrorífica y sin precedentes que sea en términos de muertes en la era moderna, es muy coherente con otros desastres provocados por incendios forestales que en otros lugares”.

No hay ataques con armas de ‘energía directa’

Numerosas publicaciones sugieren o argumentan que los incendios de Maui fueron el resultado de ataques planificados utilizando armas inusuales.

Una publicación viral del 11 de agosto en Instagram, publicada luego con ciertos cambios por otra persona, afirma que el incendio en Maui es un incendio forestal, si no que un “ataque con armas de energía directa”. Como prueba de ello, el narrador muestra una foto que dice que es de un amigo en Hawái de “un rayo de láser que sale del cielo y apunta directamente a la ciudad”.

Pero como otros verificadores han explicado, la imagen proviene de una quema controlada en una refinería de petróleo en Ohio en 2018.

Otras publicaciones han utilizado la misma imagen, mientras otros han reciclado contenidos aún más antiguos, incluido el lanzamiento en 2018 de un cohete SpaceX Falcon 9 y una explosión de un transformador en Chile a comienzos de 2023. Un videoclip de una explosión en una estación de gasolina en Rusia en 2014 también fue editado para agregar al rayo láser.

Las armas de energía dirigida (no “directa”), las cuales pueden incluir láseres, son reales. Utilizan energía electromagnética, y EE. UU. y otros países están investigando su uso potencial, de acuerdo a un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental publicado en mayo. “Ofrecen capacidades que las armas convencionales tal vez no tengan, pero los desafíos hasta ahora han impedido su uso operativo generalizado”, dijo la GAO.

Pero un experto le dijo a la agencia Associated Press que tales armas no crearían ningún tipo de rayo visible.

“Los láseres modernos con una potencia lo suficientemente alta como para comenzar cualquier tipo de fuego operan en el ultrarrojo y, por lo tanto, no pueden verse a simple vista”, dijo Iain Boyd, director del Centro para Iniciativas de Seguridad Nacional en la Universidad de Colorado, Boulder.

Aparte de las fotografías falsas, no hay pruebas de que armas hayan provocado alguno de los incendios en Maui. Funcionarios estales y federales también le dijeron a USA Today que las afirmaciones de que armas de energía dirigida comenzaron los incendios son falsas.

Las características del incendio son normales, no sospechosas

Una publicación en Instagram que difunde una teoría conspirativa sobre las armas de energía dirigida también afirma incorrectamente que las características del incendio de Maui son sospechosas

“Los poderes fácticos están operando nuevamente”, dice una voz en off, mientras se muestra una serie de fotografías de las secuelas del incendio. “Este no fue un incendio forestal. Un incendio forestal que derrumba edificios y deja árboles en pie. Deja sombrillas de restoranes y árboles intactos. Pero, tiene la potencia para destruir un barco en la mitad del océano… Los incendios forestales no queman completamente vehículos, con vidrios y todo, dejando, sin embargo, árboles cercanos y postes de luz aún completamente de pie”.

Pero Michael Gollner, experto en ciencias de incendios de la Universidad de California, Berkeley, le dijo a AP que, de hecho, este es el comportamiento típico de un incendio.

“Es realmente muy común que los incendios forestales quemen estructuras y vehículos, pero dejen árboles cercanos, postes de alumbrado público y otra vegetación intacta”, dijo, agregando que los incendios forestales a menudo se propagan a través de brasas, más que por contacto directo con llamas. Las brasas también explican fácilmente cómo los barcos pueden incendiarse, aunque los barcos también pueden incendiarse por el calor o las llamas si están suficientemente cerca de la orilla, otro experto en incendios dijo a Newsweek, en respuesta a otras publicaciones en las redes sociales que cuestionaban cómo pude ser que los barcos hayan cogido el fuego.

Otra publicación en Instagram, narrada por el mismo hombre que afirmó lo del “ataque con armas de energía directa” usando la foto de la refinería de petróleo, sugiere falsamente que los hechos básicos sobre las condiciones meteorológicas en Maui eran incorrectos para dar a entender que todo fue malintencionado.

“Los medios están diciendo que la baja humedad y los fuertes vientos provocaron estos incendios”, dice el hombre. “Cuando uno mira la velocidad del viento en Zoom Earth, no está ni siquiera cerca de lo que nos cuentan. Ahora, también informaron que a humedad era muy baja ese día: 75%”, dice, haciendo referencia a un número en la pantalla de Zoom Earth. “Pero el promedio es de 61% a 77%? Entonces, ¿quién está mintiendo?”.

Swain, el cientista del clima de la UCLA, nos dijo que los datos de Zoom Earth “no son una fuente confiable para información meteorológica local detallada, en particular cuando se trata de eventos extremos”, y que definitivamente sí hubo fuertes vientos y humedad baja en el área.

No hay mediciones directas de ninguna de las medidas en el área cercana a Lahaina, nos dijo Swain, pero los videos muestran que los postes eléctricos que se rompen en sus bases y techos que se desprenden de las casas, acontecimientos que indican que las ráfagas de viento superaron fácilmente las 60 millas por hora y “probablemente a nivel local sobre las 80 millas por hora”.

“Tiene sentido que los vientos estuvieran localizados en este lugar porque era una tormenta de vientos descendientes y la geografía y las condiciones meteorológicas en ese momento habrían fomentado vientos muy fuertes, precisamente en la locación donde el vídeo lo evidencia y donde los modelos meteorológicos sugieren que estaban ocurriendo en ese momento”, dijo.

Swain dijo que la humedad era “extremadamente baja, tan solo del 10 o 15%”. Ambas condiciones, agregó, son “exactamente el tipo de condiciones meteorológicas que uno esperaría que contribuyeran a una tormenta de fuego, especialmente en el contexto de una sequía de moderada a extrema”.

Líneas y red eléctrica son los posibles desencadenantes de los incendios

Después de sugerir que los medios mienten sobre las condiciones meteorológicas, el narrador de la publicación de Instagram muestra imágenes de lo que llama un “flash” y apunta que podría tratarse de un arma de energía dirigida. Luego menciona que “Mountain Dew tenía un sabor llamado flash, D-E-W”, haciendo referencia a las siglas en inglés de arma de energía dirigida y a una marca de bebida.

Obviamente, el sabor de un refresco no es prueba de tal arma. Esta vez las imágenes del “flash” sí son de la situación actual en Maui, pero son prueba de una línea eléctrica que provocó un fuego, no de un arma.

Filmado por una cámara de seguridad en el Centro de Conservación de Aves de Maui en Olinda, lejos del incendio de Lahaina, el video, que fue publicado en su totalidad por autoridades locales y comentado por un empleado del centro en Instagram, muestra un flash en el bosque seguido por llamas.

Jennifer Pribble, supervisora del cuidado de la vida silvestre en el santuario de aves que fue testigo del evento y es quien narra el mensaje de Instagram, nos dijo en un correo electrónico que el flash ocurrió “donde un árbol cayó sobre las líneas eléctricas”.

Como informó el Washington Post el 15 de agosto, la evidencia en video, combinada con los datos de seguimiento de la red eléctrica de la compañía Whisker Labs, indica que la red de electricidad comenzó el fuego. Existe evidencia similar, un video similar y datos de la red, para el incendio de Lahaina.

Ya han sido presentadas al menos cuatro demandas contra Hawaii Electric argumentando que la compañía fue negligente y responsable por iniciar los incendios de Maui. La compañía no contaba con un programa para cortar el suministro eléctrico durante condiciones de alto riesgo de incendio.

El director ejecutivo de Hawaii Electric dijo que cortar el suministro de electricidad sería peligroso para personas con necesidades médicas y que las bombas de agua de Lahaina requerían de electricidad. Sin embargo, el Departamento de Suministro de Agua de Maui dijo que las bombas estaban respaldadas por generadores diésel.

Swain dijo que es posible que hubiera múltiples igniciones, o el proceso que inicia una combustión, pero que estaría “bastante sorprendido si al menos una de las grandes igniciones no fuera de alguna forma desde una línea eléctrica o una subestación eléctrica”.

Podría tomar semanas o meses para que las investigaciones releven las fuentes de ignición. Actualizaremos este artículo si se anuncia una causa oficial del incendio.

Numerosos factores fueron responsables de los incendios de Maui

Aunque a menudo se dice que las fuentes de ignición son la “causa” de un incendio forestal, los científicos dicen que múltiples factores tuvieron que alinearse para crear incendios tan intensos y mortales.

Esto incluye los pastos no nativos de antiguas plantaciones que primeramente avivaron el fuego, las condiciones de sequía que secaron los pastos, y los fuertes vientos que propagaron las llamas tan rápidamente, dijo al podcast de Vox “Today, Explained” Abby Frazier, climatóloga de la Universidad de Clark que estudió anteriormente en Hawái.

Si hubiera estado más húmedo y menos ventoso, por ejemplo, puede que igual hubiese habido chispas, pero estas podrían haberse apagado o haber quemado solo un área pequeña. Sin el viento, es posible que no hubiera habido chispa, si es que la ignición fue causada por las líneas eléctricas desplomadas (ya que no se hubieran desplomado). O, si el viento hubiera soplado en dirección al pueblo, es posible que hubiera producido un gran incendio, pero no tan mortal, y quizás ni siquiera hubiera sido noticia.

Swain señaló que Lahaina, desafortunadamente, estaba localizada muy cerca de pastos largos y secos, y estaba justo en el “corredor de viento, inmediatamente a favor del viento de toda esta vegetación inflamable”. La ciudad también tenía viejos edificios de madera y pocas rutas de escape, dijo.

“Todos los indicios apuntan a una suerte del peor escenario posible: una tormenta de fuego en la frontera urbano-forestal que se produjo en el contexto de condiciones de sequía de moderada a extrema, y en medio de una importante tormenta de viento descendiente, con ráfagas de hasta o sobre 80 millas por hora, en una comunidad altamente vulnerable en el lado seco de la isla de Maui”, dijo Swain.

Los fuertes vientos provinieron de un área de fuerte alta presión al norte de Hawái. El Huracán Dora también pasaba hacia el sur de las islas en ese momento y puede haber aumentado los vientos al crear un fuerte gradiente de presión entre la alta presión preexistente en el norte y la baja presión del huracán. Sin embargo, Swain dijo que los científicos aún debaten qué rol pudo haber tenido el huracán en la contribución a los vientos.

El complejo papel del cambio climático

Algunas publicaciones en las redes sociales también intentaron negar que el cambio climático era un factor contribuyente en los incendios.

“Lo que pasó en Maui no fue un incendio forestal, y ciertamente no fue el cambio climático”, dice la lectura de foto de una publicación que afirmaba que era sospechoso que no todos los árboles o postes eléctricos se hubiesen quemado.

Es cierto que el cambio climático no es la única causa de los incendios forestales, pero ninguno de los otros factores que contribuyeron tampoco lo es. Esa lectura no ayuda.

Swain dijo que el cambio climático “probablemente jugó un papel en lo seca que estaba la vegetación, a pesar de que en este caso, hubo múltiples factores agravantes que probablemente contribuyeron a (…) en gran medida a por qué este acontecimiento fue tan catastrófico”.

“Puede que no se haya sido un factor dominante en este caso”, agregó. “Pero está ahí”.

En otros incendios forestales, como los que ocurrieron en Canadá, dijo Swain, el cambio climático pudo ser un factor de mayor importancia. En los incendios de Maui, probablemente fue más relevante la presencia y locación de los pastos invasores, que crecieron sobre plantaciones de caña de azúcar abandonadas, y conforman cerca del 25% de las tierras de Hawái.

Pero la temperatura en Hawái ha aumentado con el tiempo y ha habido una tendencia a largo plazo hacia condiciones más secas en el lado de sotavento de archipiélago hawaiano, lo que coincide con lo que se espera con el cambio climático, dijo Swain. “Esto sería coherente con una influencia en el secado de la vegetación, incluso mayor de lo que habría ocurrido de otro modo”, afirmó.

Es posible que el cambio climático no haya marcado una diferencia en términos de si se produciría un incendio o no, dijo, pero podría haber facilitado que el incendio se propagara rápidamente.

Swain añadió que el cambio climático también podría haber ayudado a reducir la humedad durante el evento de viento, aunque eso es más especulativo.

