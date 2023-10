Los ingredientes de la vacuna contra la gripe son seguros, al contrario de lo que sugiere un meme engañoso

Todas las vacunas contienen pequeñísimas cantidades de diversos ingredientes, incluido el ingrediente activo o antígeno, que incita al cuerpo a montar una respuesta inmunitaria y producir anticuerpos. Algunas vacunas también pueden incluir estabilizantes, adyuvantes, conservantes y minúsculas cantidades de otros ingredientes utilizados durante su producción.

Todos estos componentes son seguros en las concentraciones utilizadas en las vacunas y muchos de ellos están presentes de forma natural en nuestro cuerpo o se encuentran en el agua, los alimentos y otros productos que ingerimos o utilizamos regularmente. Los fabricantes enumeran los componentes de cada vacuna en prospectos disponibles para el público. Las vacunas contra la influenza estacionaria o gripe tienen un buen historial de seguridad, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y los beneficios superan a los riesgos. Mientras la efectividad de las vacunas varíacada año, recibir una vacuna es la mejor manera de protegerse, y proteger a otros, contra la gripe.

Existen diferentes tipos de vacunas contra la gripe, con diferentes procesos de fabricación, dosis y formas de administración, como explicaremos más adelante. Pero todas ellas contienen componentes de los virus de influenza, que cambian cada año para que coincidan con los virus que van a circular durante cada temporada. Todas las vacunas contra la gripe de 2023-2024 son tetravalentes, es decir, que contienen componentes de cuatro virus de influenza, dos virus de influenza A y dos virus de influenza B. Como con todas las vacunas, para mantenerse efectivas, potentes y libre de contaminación, algunas vacunas contra la gripe contienen adyuvantes, estabilizantes, conservantes y otros productos residuales.

Pero un meme viral que dice “INGREDIENTES DE LA VACUNA CONTRA LA GRIPE” enumera muchas sustancias que no están presentes en ninguna de las vacunas contra la gripe en uso, incluidos “anticongelante”, “tejido muscular de vaca”, y “células de riñón de mono”. Al intentar confirmar estos ingredientes en la base de datos compilada por el Instituto de Seguridad de Vacunas de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, encontramos que solo una fracción de las 27 sustancias enumeradas en el meme están presentes, en cantidades muy pequeñas, en al menos una vacuna contra la influenza. Una versiónanterior del meme, que circuló y fue verificadopor otros en 2020, dice que la vacuna contra la gripe incluye “algunos de estos” ingredientes. Las palabras “algunos de estos” fueron eliminadas en esta versión. La imagen no provee una fuente para la información.

Si bien la publicación no dice explícitamente que los ingredientes enumerados son peligrosos, la implicación es clara. “Pócima de demonios y brujas”, escribió un usuario en Instagram al compartir el meme.

La mayoría de los ingredientes enumerados, si bien no están presentes en las vacunas contra la gripe, sí están presentes en otras vacunas o son parte de su proceso de fabricación. Pero estos no han mostrado ser peligrosos.

“No existe una vacuna que incluya todo lo que tiene esta lista”, nos dijo en una entrevista telefónica la doctora Kawsar R. Talaat, profesora asociada de salud internacional en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. “Creo que agruparon todos estos ingredientes y usaron otros nombres para ellos para asustar a la gente lo más posible”.

Una lista engañosa

Dos de los “ingredientes” enumerados en el meme son “Cultivo pulmonar de embrión humano (bebé abortado)” y “Cultivo de células diploides de humano abortado (WI-38 & MRC-5). Como hemos escrito, y como explica el Hospital de Niños de Filadelfia, las vacunas no contienen células o tejidos de fetos. Algunas vacunas utilizan líneas celulares fetales para cultivar los virus de la vacuna. MRC-5 y WI-38 son dos líneas celulares originadas en el tejido pulmonar de dos embriones abortados en los sesenta para la preparación de algunas vacunas. Pero ninguna de las vacunas contra la influenza disponibles en Estados Unidos utiliza células fetales para su producción. Los virus o proteínas virales utilizadas para fabricar vacunas contra la influenza se producen en huevos de gallina o cultivos celulares no humanos. Explicaremos más de este proceso más adelante.

Similarmente, si bien pequeñísimas cantidades de aluminio están presentes en otras vacunas como un adyuvante para reforzar la respuesta inmunitaria, y ha sido utilizado de manera segura por décadas, no hay aluminio en las vacunas contra la gripe.

Las vacunas contra la gripe tampoco contienen anticongelante, como afirma erróneamente el meme. El ingrediente activo del anticongelante y el refrigerante utilizado en automóviles es etilenglicol, que es tóxico, y no se utiliza en ninguna vacuna. Formulaciones anteriores de las vacunas contra la influenza utilizaban pequeñísimas cantidades de polietilenglicol, un producto utilizado en cosméticos, humectantes para la piel y en medicamentos laxantes utilizados para el estreñimiento. El polietilenglicol no es tóxico y es muy diferente del etilenglicol. Las vacunas contra la gripe en uso no contienen polietilenglicol.

Cualquiera puede revisar la base de datos de Johns Hopkins o los prospectos para ver que ninguna de las vacunas contra la gripe en uso contienen etanol, colorante de aluminio o aluminio, ningún tipo de acetona, “células de riñón de mono” o células Vero, “suero fetal de vaca” o suero bovino, bario, E. coli, “tejido muscular de vaca”, “ADN de circovirus porcino (PCV)”, “células embrionarias de cobaya”, albúmina humana (una proteína producida naturalmente en el hígado), “medio de Mueller (que contiene extractos de vaca)”, o dextrosa (un tipo de azúcar), como afirma incorrectamente el meme.

Algunas de las sustancias enumeradas en el meme están presentes en algunas vacunas contra la gripe o en otras vacunas. Pero las cantidades utilizadas son pequeñísimas y seguras.

“Dado que los nombres químicos pueden ser desconocidos y las cantidades relativas de exposición son a menudo fundamentales para su seguridad (es decir, ‘la dosis hace el veneno’), es fácil que las personas se confundan, se preocupen o incluso se asusten cuando ven una lista como esta”, nos dijo en un correo electrónico Charlotte A. Moser, codirectora del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital de Niños de Filadelfia o CHOP, por sus siglas en inglés.

Por ejemplo, se podría decir que algunas vacunas contra la gripe pueden contener pequeñas cantidades de ciertos detergentes, pero estos son más conocidos como surfactantes o tensioactivos que permiten que los ingredientes se mezclen entre sí.

“Los detergentes también pueden ser surfactantes, si quieres utilizar ese término, que son cosas que ayudan a mantener las cosas en solución”, nos dijo Talaat. “El pan del supermercado, las Oreos, los Twinkies, todos tienen surfactantes o detergentes para hacerlos homogéneos”.

“La mayoría de las cosas que utilizamos en las vacunas contra la gripe son cosas que son muy comunes en otras cosas con que nos encontramos diariamente”, agregó Talaat. Pueden sonar aterradoras cuando las pones en una lista como esta, dijo, pero no lo son. “Lo importante es que las vacunas contra la gripe, como todas las otras vacunas disponibles, han sido probadas exhaustivamente, han sido utilizadas en miles de millones de personas por muchos años y son increíblemente seguras y nos protegen de la enfermedad de la influenza más grave”.

¿Qué contienen las vacunas contra la gripe?

Como dijimos, los componentes principales de las vacunas contra la gripe son los virus de la influenza o las proteínas virales que se utilizan para incitar al cuerpo a generar una respuesta inmunitaria.

La mayoría de las vacunas contra la gripe contienen virus inactivados (muertos). Una, la vacuna de atomizador nasal FluMist, usa virus debilitados. Algunas otras utilizan proteínas de la superficie de los virus. Ninguna de ellas puede causar la gripe, debido a que los virus están muertos o demasiado débiles como para multiplicarse efectivamente y enfermarnos.

Los fabricantes de vacunas reciben los virus candidatos para las vacunas seleccionados para una temporada en particular y utilizan diferentes tecnologías para cultivar estos virus y producir sus vacunas.

La mayoría de las vacunas contra la gripe se producen al inocular y cultivar virus en huevos de gallina. Luego, se cosecha el fluido que contiene los virus en los huevos y los virus se purifican y se matan o debilitan. Las vacunas contra la gripe a base de huevos (Afluria, Fluad, Fluarix, FluLaval, Fluzone y FluMist) pueden contener residuos de proteínas de huevo, pero las personas con alergia al huevo pueden, de todos modos, recibir esas vacunas, según recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Vacunación de los CDC. Anteriormente, el ACIP recomendaba que las personas con alergia grave al huevo recibieran su vacuna en un entorno médico, pero a partir de esta temporada no se recomiendan esas medidas.

Una de las vacunas contra la gripe (Flucelvax) se produce al cultivar virus de influenza en cultivos celulares, específicamente en células de riñón canino Madin-Darby o células MDCK, por sus siglas en inglés. Las células utilizadas para hacer esta línea celular fueron aisladas en 1958 del riñón de un cocker spaniel. Para producir la vacuna, los fabricantes cultivan y cosechan los virus, los matan, y luego purifican los antígenos. Desde la temporada 2021-2022, esta vacuna no contiene huevo. Pero puede contener pequeñísimas cantidades de ADN o proteínas de células MDCK.

También existe una vacuna recombinante contra la gripe (Flublok) producida con solo proteínas de la superficie de los virus de influenza. La vacuna usa tecnología de ADN recombinante para agregar genes de proteínas de la superficie de cada uno de los virus de influenza a un baculovirus, un virus que infecta a insectos. Luego, se pone el baculovirus “recombinante” en una línea celular para producir las proteínas. La línea celular es derivada de células del gusano cogollero del maíz, un insecto relacionado con las polillas, orugas y mariposas. Luego las proteínas se extraen y se purifican. Estas vacunas no tienen huevo, pero pueden contener cantidades residuales de gusano cogollero y ADN o proteínas de baculovirus del proceso de fabricación.

Como hemos mencionado, las vacunas también pueden utilizar estabilizantes, conservantes o adyuvantes para que se mantengan seguras y efectivas.

Los estabilizantes se utilizan para mantener al antígeno estable durante el transporte y almacenamiento. Uno de los estabilizantes utilizados en la vacuna de atomizador nasal es gelatina porcina, o de cerdo. Es importante mencionar que consumimos gelatina de origen animal, de cerdo o de vaca, en diversos productos y alimentos, desde gomitas y malvaviscos a vino y caramelos de menta. Aunque la vacuna solo contiene 2 miligramos por dosis (como referencia, una cucharada de té equivale a 5.000 mg), las personas con reacciones alérgicas graves a la gelatina deben recibir otro tipo de vacuna contra la gripe, como recomiendan los CDC. Como explica el Centro de Educación sobre Vacunas de CHOP, las personas que tienen reacciones alérgicas graves a alimentos que contienen gelatina deben evitar las vacunas que contienen gelatina.

Algunas vacunas también contienen conservantes, que se añaden para prevenir la contaminación. “Mientras los estabilizantes mantienen estable lo que debiera estar en el vial, los conservantes mantienen lo que no debiera estar en el vial afuera de él”, explica CHOP. Esto es muy importante cuando el vial contiene múltiples dosis porque bacterias u otros microbios podrían entrar al vial y contaminar su contenido.

Tres de las vacunas contra la gripe (Afluria, Fluzone y Flucelvax) utilizan el conservante timerosal, que contiene etilmercurio, en viales con múltiples dosis. El etilmercurio es un tipo de mercurio que es más seguro que el metilmercurio, que existe en algunos peces y animales y puede ser tóxico en grandes cantidades. El etilmercurio es menos peligroso porque el cuerpo lo digiere y excreta más rápido que el metilmercurio. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) la cantidad de mercurio contenida en una vacuna es más o menos la misma cantidad que la contiene una lata de atún de 3 onzas. Se ha probado que las pequeñas cantidades de timerosal en las vacunas no son dañinas. No existe una asociación entre el timerosal en las vacunas y el autismo, como hemos explicado.

Las vacunas también pueden contener algunos productos residuales del proceso de fabricación. Como explica el Centro de Educación sobre Vacunas de CHOP, debido a que los ingredientes de las vacunas provienen de sistemas biológicos, es a veces imposible remover por completo ciertas sustancias utilizadas en el proceso. Aunque la mayoría de las cantidades contenidas en el vial son insignificantes, los fabricantes deben enumerar estas sustancias.

El formaldehído, mencionado en el meme, es uno de ellos, por ejemplo. Este compuesto orgánico es utilizado en las vacunas para inactivar, o matar, los virus, para que no se multipliquen y nos enfermen. El formaldehído es también producido naturalmente por nuestro cuerpo, donde tiene un rol en la producción de aminoácidos, y también está presente en el medioambiente y en alimentos que comemos. Según la FDA, la cantidad de formaldehído “presente en algunas vacunas es tan pequeña en comparación con la concentración que se produce naturalmente en nuestro cuerpo que no plantea ningún problema de seguridad”.

La agencia dice que, por ejemplo, en un recién nacido de 6 u 8 libras, la cantidad de formaldehído en sus cuerpos es 50 a 70 veces mayor que la cantidad máxima que recibirían de una vacuna o de vacunas administradas en el tiempo. La exposición repetida al formaldehído, principalmente a través de aire que lo contenga, está asociado al cáncer, pero no hay pruebas que asocien las pequeñas cantidades de formaldehído en las vacunas con el cáncer.

Algunas vacunas contra la gripe (Afluria, Flublok y Fluzone) pueden incluir cloruro o sal. Las sales, a menudo a base de sodio o potasio, mantienen el equilibrio del pH y mantienen a los ingredientes activos en suspensión, según el Proyecto de Conocimiento sobre Vacunas de la Universidad de Oxford. “Estas son comunes y no hacen daño”, dice la organización.

Las personas que tengan inquietudes sobre ingredientes específicos pueden consultar a sus médicos y elegir cuál de las nueve vacunas contra la gripe ofrecidas durante esta temporada es la mejor para ellos. Los CDC dicen que todas las personas, mayores de 6 meses de edad, deben recibir una vacuna contra la gripe cada temporada, con recomendaciones específicas para cada grupo de edad.

—

Traducido por Catalina Jaramillo

Nota del editor: Los artículos de SciCheck que brindan información certera y que corrigen información errónea sobre temas de salud se publican gracias a una beca de la Robert Wood Johnson Foundation. La fundación no tiene control alguno sobre las decisiones editoriales de FactCheck.org, y los puntos de vista expresados en nuestros artículos no reflejan necesariamente el punto de vista de la fundación.