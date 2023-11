RFK Jr. niega incorrectamente comentarios anteriores sobre la seguridad y eficacia de las vacunas

Durante una entrevista en “PBS NewsHour”, el candidato independiente a la presidencia de EEUU Robert F. Kennedy Jr. negó repetidamente haber dicho con anterioridad que “ninguna vacuna” es segura y eficaz. Pero eso es exactamente lo que Kennedy dijo en el pódcast de Lex Fridman en julio.Kennedy, que es un exdemócrata, también repitió uno de sus temas de conversación favorito, pero incorrecto, de que las vacunas son el “único producto médico (…) al que se le permite obtener una licencia sin someterse a pruebas de seguridad”. Como hemos escrito anteriormente, cuando detallamos muchas de las afirmaciones engañosas o falsas que Kennedy ha hecho sobre las vacunas durante su campaña electoral, todas las vacunas se someten a pruebas de seguridad antes de ser autorizadas o aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Kennedy realizó las falsas declaraciones sobre sus comentarios anteriores sobre las vacunas aproximadamente en la segunda mitad de una entrevista con la copresentadora de “PBS NewsHour”, Amna Nawaz, cuando objetó a la descripción que hizo de él de ser “parte del movimiento antivacunas” y de tener “opiniones controversiales sobre las vacunas”.

Nawaz, 7 de noviembre: Permítame preguntarle, si puedo, sobre una preocupación específica que su familia ha expresado en el pasado, que son sus controversiales opiniones sobre las vacunas y el ser parte del movimiento antivacunas.

(Conversación cruzada)

Kennedy: Bueno, ¿cuál es mi opinión sobre las vacunas?

Nawaz: Bueno, usted ha dicho anteriormente que ninguna vacuna es segura o eficaz, lo cual es…

(Conversación cruzada)

Kennedy: Yo nunca he dicho eso.

Nawaz: Lo dijo en julio durante una entrevista en un pódcast.

Kennedy: No, nunca he dicho eso.

Nawaz: Sí que lo dijo. Existen citas y hay una grabación.

Kennedy: Está equivocada. Y se lo está inventando.

Kennedy procedió a negar haber dicho que “ninguna vacuna” es segura y eficaz cuando evitó responder a la pregunta de Nawaz sobre si cree en la afirmación.

Nawaz: Entonces, ¿no cree en la afirmación de que ninguna vacuna es segura y eficaz?

Kennedy: Yo nunca he dicho eso.

Nawaz: Según las noticias y las grabaciones, usted sí lo hizo, durante una entrevista en un pódcast en julio.

(Hablan al mismo tiempo)

Kennedy: Ese es el problema. Si usted lee noticias sobre mí en los principales medios de comunicación, incluida esta cadena, casi todas son inexactas.

Kennedy terminó el intercambio pidiendo que Nawaz le mostrara “la declaración, no pruebas de la declaración”.

De hecho, Kennedy sí hizo esa declaración en un episodio del pódcast Lex Fridman en julio.

Fridman, 6 de julio: Usted ha hablado de que los medios de comunicación le calumnian llamándole antivacunas y usted ha dicho que no es antivacunas, que está a favor de las vacunas seguras. Pregunta difícil: ¿Puede nombrar alguna vacuna que le parezca buena?

Kennedy: Creo que probablemente algunas de las vacunas con virus vivos evitan más problemas de los que causan. No hay ninguna vacuna que sea, ya sabe, segura y eficaz.

En aquel momento, Fridman presionó a Kennedy sobre la cuestión, señalando que eran “palabras mayores”, y le preguntó sobre la vacuna de la polio. Kennedy sugirió entonces, falsamente, que las vacunas contra la polio administradas a su generación causaban cáncer, a pesar de la falta de pruebas de que esto sea cierto.

Kennedy: La vacuna contra la polio contenía un virus llamado virus simio 40, SV40. Es uno de los materiales más cancerígenos conocidos por el hombre. De hecho, ahora es utilizado por científicos de todo el mundo para inducir tumores en ratas y cobayas en laboratorios. Pero estaba en esa vacuna, 98 millones de personas recibieron esa vacuna y mi generación la recibió, y ahora tenemos una explosión de cánceres de tejidos blandos en nuestra generación que mató a muchas, muchas, muchas, muchas más personas que lo que la polio hizo jamás.

Así que si me dice: “La vacuna contra la polio, ¿fue eficaz contra la polio?”. Voy a decir que sí. Y si me dicen: “¿Mató a más gente (…) causó más muertes de las que evitó?”. Yo diría: “No lo sé, porque no tenemos datos al respecto”.

Como hemos explicado antes, una parte de los aproximadamente 100 millones de estadounidenses vacunados entre 1955 y 1963 contra la polio, pero no todos, recibieron vacunas contaminadas con SV40. Pero no se ha demostrado que este virus, que provoca cáncer en roedores, cause cáncer en humanos. Y no hay pruebas de que las personas que fueron vacunadas desarrollaran cáncer en mayor proporción que las que no lo fueron.

Mientras desmentía sus declaraciones anteriores en la entrevista de “PBS NewsHour”, Kennedy también repitió una frase recurrente sobre las pruebas de seguridad de las vacunas.

“Me alegra compartir que mi opinión es que las vacunas deben evaluarse, como se evalúan todos los demás medicamentos. Deben someterse a ensayos controlados con placebo antes de obtener la licencia”, dijo. “Es el único producto médico, el único producto o dispositivo médico al que se le permite obtener una licencia sin someterse a pruebas de seguridad”.

Esto es incorrecto o engañoso por varias razones, como ya hemos explicado antes. Todas las vacunas son sometidas a pruebas de seguridad antes de ser autorizadas o aprobadas. Pero, al igual que ocurre con los medicamentos, las pruebas de seguridad no tienen por qué ser ensayos controlados con placebo, que utilizan agua o solución salina como placebo.

Hay razones científicas y éticas válidas para no utilizar placebos, como cuando se estrena una nueva versión de una vacuna existente. Además, numerosas vacunas, sobre todo las vacunas contra el covid-19, se probaron en ensayos controlados con placebo.

Tras ser autorizadas o aprobadas, se sigue vigilando la seguridad de las vacunas, ya que ningún producto médico es seguro al 100%, e incluso ensayos muy amplios pueden no ser capaces de detectar efectos secundarios poco frecuentes. Así se garantiza que los beneficios de una vacuna superen los riesgos.

Aclaración del 13 de noviembre: Tras publicar este artículo, la campaña de Kennedy se opuso a nuestra afirmación de que “no hay pruebas” de que las vacunas antipoliomielíticas contaminadas con SV40 causaran cáncer. La campaña citó un estudio de 1994 que encontró ADN de SV40 en algunos tumores. Como decimos en nuestro artículo, y hemos explicado con más detalle anteriormente, no se ha demostrado que el SV40 cause cáncer en humanos, ni que las personas que fueron vacunadas hayan desarrollado cáncer en mayor proporción que las que no fueron vacunadas. Algunos estudios han encontrado ADN de SV40 en tumores, aunque este resultado puede deberse a la contaminación en los laboratorios que realizan las pruebas, y tales hallazgos se han reportado independientemente de la vacunación con una vacuna que contenía SV40. El Hospital Infantil de Filadelfia (CHOP, por sus siglas en inglés) ha señalado que las pruebas colectivas “no apoyan la hipótesis de que el virus SV40 contenido en las vacunas antipoliomielíticas administradas antes de 1963 causara cánceres” (en énfasis es de CHOP). Hemos modificado nuestro texto para aclarar que hay una falta de pruebas que respalden esta afirmación.

