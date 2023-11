Autoridades investigan 14 robos a mano armada en diferentes barrios de Chicago

Chicago. – La Policía de Chicago está investigando una serie de robos a mano armada que ocurrieron, el domingo por la mañana, en menos de tres horas en vecindarios del norte, oeste, sur y suroeste de la ciudad.

En cada caso, vehículo Audi G5 negro se detuvo y los sospechosos salieron y apuntaron con armas de fuego a las cabezas de las víctimas y exigieron sus pertenencias personales, dijo la policía en una alerta.

Según las autoridades, en al menos cuatro de los incidentes, las víctimas fueron golpeadas por los sospechosos y en uno de los robos una persona recibió un disparo.

Los sospechosos fueron descritos como tres hombres hispanos y un hombre afroamericano que vestían sudaderas con capucha de color oscuro, pantalones y pasamontañas negros, informaron las autoridades.

Los 14 robos ocurrieron en estos lugares:

*En la cuadra 1900 W. 21st St., a las 5:06 am.

*En la cuadra 2300 W. Cermark Road, a las 5:13 am.

*En la cuadra 4700 S. Talman Ave. 5: 29 am.

*En la cuadra 3100 W. 44th St. a las 5:30 am.

*En la cuadra 4700 S. Hoyne Ave. a las 5:35 am.

*En la cuadra 4700 S. Oakley Ave. a las 5:45 am.

*En la cuadra 3800 S. Sacramento Boulevard a las 5:50 am.

*En la cuadra 5600 S. Maplewood Ave., a las 6 am.

*En la cuadra 2900 W. 53 rd St. a las 6:01 am.

*En la cuadra 1600 W. 38th St. a las 6:30 am.

*En la cuadra 1900 N. Harding Ave. a las 7 am.

*En la cuadra 1900 N. Keystone Ave. de la 7:01 am.

*En la cuadra 3700 W. Lyndale St., 7:20 am

*En la cuadra 100 S. Sacramento Boulevard 7: 53 am.

Cualquier persona que tenga información debe llamar a los detectives del área al (312)747-8384/8253/8263/7394.

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.