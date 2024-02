Restaurantes locales recaudan fondos para los desamparados en los suburbios del suroeste

Chicago. – “Todas estas personas no están aquí solo por un plato de sopa. No, en realidad están aquí para un evento maravilloso”, dijo Arzie Balovski, propietario de The Works Pizzeria & Tavern.

Los voluntarios sirvieron comida a las personas sin hogar como una forma de ayudar a su comunidad.

Cientos de personas se dieron cita en el Hotel Holiday Inn en Countryside para la duodécima recaudación de fondos anual de Sopa y Pan en beneficio de BEDS Plus, una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas sin techo y a aquellas en riesgo de quedarse sin hogar en los suburbios del suroeste.

“Ofrecemos comidas a las personas que están en nuestro refugio. Se sientan en mesas junto con extraños, voluntarios y personal, y por eso queríamos recrear eso”, dijo Tina Rounds, directora ejecutiva de BEDS Plus.

Frank Clarke, asistente y voluntario del evento del domingo, dijo que Beds Plus ha ayudado a su familia en el pasado. “Ayudan a la gente. No importa quién sea usted, qué raza, qué credo, no hacen ninguna diferencia”.

Balovski y su esposo son los propietarios de The Works Pizzeria & Tavern en Summit, uno de las docenas de restaurantes, bares y cervecerías locales que donaron alimentos y bebidas para la recaudación de fondos.

“Es sorprendente que todas estas pequeñas comunidades, todos los pequeños negocios que hay en la comunidad, nos reúnan a todos con un plato de sopa” dijo Balovski.

El dinero recaudado el domingo se destinará al refugio de emergencia y los servicios de apoyo de la organización.

Con un número récord de personas sin hogar, los organizadores de BEDS Plus dijeron que están trabajando más duro para que la vida de los demás no tenga que ser tan difícil.

Con información de ABC7 Chicago

