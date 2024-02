Las autoridades advierten a empresarios sobre ladrones con martillos que roban en negocios de Wicker Park, Bucktown y Pilsen

Chicago. -La policía alerta a emprendedores sobre un grupo de ladrones con martillos que irrumpieron en cinco negocios en los barrios de Wicker Park, Bucktown y Pilsen.

Los ladrones utilizan martillos para romper ventanas e irrumpir en negocios. Todos los robos ocurrieron en las primeras horas de la mañana del viernes, entre las 2 am y las 5 am, según informó el Departamento de Policía de Chicago.

En cada incidente, los sospechosos usaron un martillo para romper las puertas de vidrio de un negocio, entrar y robar dinero de las cajas registradoras o cajones de efectivo.

La policía dijo que los sujetos estaban usando un vehículo Chevy Equinox negro.

Los robos ocurrieron en:

*La cuadra 1900 S. Loomis St. a las 2:28 am.

*La cuadra 2000 W. Wabansia Ave. a las 4:18 am.

*La cuadra 2000 N. Leavitt St. a las 4:25 am.

*La cuadra 2000 N. Laflin St. a las 4:35 am.

*La cuadra 2300 W. Chicago Ave. a las 4:52 am.

Las autoridades creen que entre tres a cinco hombres han sido los involucrados en los robos, según el CPD. Ellos llevaban pasamontañas negros, sudaderas con capucha y pantalones negros.

No hay nadie detenido.

Hay una investigación en curso.

