Afirmación viral exagera el número de nuevos votantes en tres estados

Desde el comienzo de 2024, aproximadamente 194.000 nuevos votantes se han registrado en tres estados: Pensilvania, Arizona y Texas. Esto coincide con el número de nuevas inscripciones en este punto de la carrera en 2020.

La cifra está muy por debajo de los 2 millones de nuevos votantes reclamados en publicaciones de redes sociales que han circulado recientemente, una de las cuales fue amplificada por el empresario multimillonario Elon Musk.

Musk republicó en X, la plataforma de redes sociales que posee, una afirmación de una cuenta de extrema derecha que decía: “El número de votantes que se registran sin una identificación con foto está DISPARÁNDOSE en 3 estados clave en disputa: Arizona, Texas y Pensilvania. Desde el comienzo de 2024: TX: 1.250.710 PA: 580.513 AZ: 220.731”.

Es cierto que Pensilvania y Arizona, que votaron por el expresidente Donald Trump en 2016 y por el presidente Joe Biden en 2020, son estados en disputa, pero Texas generalmente no se considera en juego para las elecciones presidenciales. Trump ganó Texas en 2016 por 9 puntos porcentuales y en 2020 por 6.5 puntos y está cómodamente adelante en las encuestas para 2024.

La publicación citó datos del sistema Help America Vote Verification, operado por la Administración del Seguro Social, y sugirió que las nuevas inscripciones de votantes que contó eran para “ilegales”. El sistema HAVV es una herramienta utilizada por los estados para verificar la identidad, pero no la ciudadanía, de “nuevos votantes que no presentan una licencia de conducir válida durante el proceso de registro de votantes”.

Musk escribió que la afirmación en la publicación era “Extremadamente preocupante”. Musk recientemente promovió otra afirmación inexacta sobre el impacto de la inmigración en las elecciones, como informamos.

Otra cuenta conservadora popular en las redes también difundió la afirmación que infla el número de votantes registrados, resumiéndola de esta manera: “Más de 8 millones de extranjeros ilegales han invadido Estados Unidos bajo Biden[.] Ahora sabemos que más de 2 millones de registros de votantes se han completado *SIN IDENTIFICACIÓN DE VOTANTE* en los últimos 3 meses en 3 estados cruciales para 2024[.] Arizona, Pensilvania y Texas[.] Ahora saben por qué la frontera está abierta.”

Pero esos no son los números de nuevos votantes que se han registrado en esos estados.

Nos comunicamos con los secretarios de estado en cada uno de esos tres estados y todos sus despachos nos dijeron que los números en las publicaciones de redes sociales eran incorrectos.

En Pensilvania, “A partir del 3 de abril, ha habido más de 76.000 nuevas inscripciones de votantes en 2024,” dijo un comunicado proporcionado por la portavoz Amy Gulli. “Eso se compara con casi 102.000 nuevas inscripciones de votantes en ese mismo período de tiempo en 2020.”

JP Martin, portavoz del secretario de estado de Arizona, calificó las afirmaciones de “espurias” y nos señaló la respuesta de Stephen Richer, Registrador del Condado de Maricopa, a Musk, que dijo que el número de nuevos votantes registrados en el estado este año hasta ahora es de unos 60.000.

Y una declaración de Jane Nelson, la secretaria de estado de Texas, dijo: “Es totalmente falso que 1,2 millones de votantes se hayan registrado para votar en Texas sin una identificación con foto este año. La verdad es que nuestros registros de votantes han aumentado en 57.711 votantes desde el comienzo de 2024. Pero esto es menos que el número de personas registradas en el mismo período de tiempo en 2022 (unos 65.000) y en 2020 (unos 104.000)”.

Los datos que una publicación citó provienen de un sistema operado por la Administración del Seguro Social que verifica la precisión de la información de los nuevos votantes utilizando sus números de Seguro Social.

La Ley de Ayuda para Votar de América, que se convirtió en ley en 2002, requiere que los estados verifiquen la información de identidad para los votantes recién registrados con su respectiva autoridad de vehículos motorizados. Para los votantes que no tienen una licencia de conducir, la ley dijo que la autoridad de vehículos motorizados debe verificar los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social del votante con la Administración del Seguro Social.

Dos años después de que se aprobara HAVA, la Administración del Seguro Social desarrolló el sistema de Verificación de Voto de Ayuda a América. Este sistema permite a los departamentos de licencias de vehículos motorizados estatales enviar los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social de un votante a la Administración del Seguro Social para su verificación. Los datos sobre el número de solicitudes de cada estado y el resultado, incluyendo si la información coincidió y si las coincidencias eran para una persona viva o muerta, son públicos.

Pero no muestra el número de nuevos votantes que realmente se han registrado.

Pensilvania, por ejemplo, “utiliza la Verificación de Voto de Ayuda a América para verificar números parciales de seguro social (SSN) no solo para aplicaciones de registro de votantes, sino también para aplicaciones de boletas ausentes y por correo”, explicó la declaración de la oficina del secretario de estado. “En muchos casos, el mismo SSN parcial del votante se verifica más de una vez en un solo año”.

Para los primeros tres meses de 2024, Pensilvania había enviado unas 568.500 consultas a la Administración del Seguro Social y unas 543.000 de ellas coincidieron, según datos proporcionados por la administración. Pero, como dijimos, ha habido unos 76.000 nuevos votantes registrados en el estado hasta ahora este año.

Dado que el sistema HAVV está diseñado solo para verificar la identidad, y no la ciudadanía, Richer dijo que Arizona, como algunos otros estados, utiliza una base de datos de vehículos motorizados “para confirmar la ciudadanía para la mayoría de los solicitantes de registro”. Pero agregó, “También tenemos algunas otras herramientas a nuestra disposición, o nos comunicamos directamente con el votante para obtener documentación” sobre la ciudadanía. Algunas de esas otras opciones para probar la ciudadanía incluyen un pasaporte, documentos de naturalización, un número de Censo Indígena, un número de tarjeta de la Oficina de Asuntos Indígenas o un número de tarjeta de Tratado Tribal, según el sitio web del secretario de estado de Arizona.

En Texas, la secretaria de estado puso en duda si el número total de solicitudes registradas por la Administración del Seguro Social era realmente correcto. Refiriéndose a la afirmación original en X, Nelson dijo en su declaración, “La cifra de 1,2 millones proviene del sitio web de la Administración del Seguro Social (SSA), que se supone que informa el número de veces que los estados han pedido verificar el número de Seguro Social de un individuo. El número de SSA es claramente incorrecto, y ahora estamos trabajando para determinar por qué hay una discrepancia tan grande”.

Ni la oficina de la secretaria de estado de Texas ni la Administración del Seguro Social respondieron a nuestra solicitud sobre si habían determinado si había un error en el número de consultas enviadas desde Texas.

Por lo tanto, el número real de nuevos votantes en los tres estados es aproximadamente una décima parte de lo que se afirma en las publicaciones. Y no hay evidencia que respalde la sugerencia de que los nuevos inscritos sean inmigrantes ilegales en el país.

Nota del editor: Este artículo ha sido publicado gracias a nuestra alianza con El Tiempo Latino, medio de comunicación establecido en Washington, D.C., que brinda información nacional y local en español. FactCheck.org es una de varias organizaciones que trabajan con Facebook para desmentir la información incorrecta que se difunde en redes sociales. Nuestros artículos anteriores se pueden encontrar aquí. Facebook no tiene control sobre nuestro contenido editorial.