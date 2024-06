Expanden el Fondo de Emergencia para Víctimas de Violencia en Chicago

El alcalde de Chicago Brandon Johnson anunció la expansión del programa del Fondo de Emergencia Suplementario para Víctimas (ESVF) a 10 comunidades adicionales afectadas por la violencia. Este programa, se informó en un comunicado, tiene como objetivo aliviar la carga financiera y el trauma de las personas y familias directamente impactadas por la violencia armada.

“Estoy orgulloso de expandir este programa impactante y apoyar de manera integral a nuestros residentes que sufren el trauma de la violencia armada”, dijo el alcalde Johnson. “Aunque invertimos fuertemente en estrategias para prevenir la violencia, también queremos asegurarnos de que aquellos que ya han sido afectados reciban el apoyo que necesitan. El programa ESVF proporciona los recursos necesarios para promover la curación en nuestras comunidades y entre las familias afectadas por la violencia, ofreciendo un salvavidas que nos llevará a una ciudad más segura. Mi administración continúa invirtiendo en nuestra gente y comunidades a través del Plan del Pueblo para la Seguridad Comunitaria para construir un Chicago unido y más fuerte”.

Como parte de la expansión, residentes de Chicago que sean víctimas de violencia armada o homicidio en cualquiera de las 15 áreas comunitarias prioritarias pueden ser elegibles para el programa ESVF. Además, las familias de Chicago con jóvenes de 24 años o menos que sean víctimas de homicidio en cualquier parte de la ciudad también pueden ser elegibles para este programa.

“El programa ESVF encarna el enfoque compasivo, integral y estratégico de esta administración para abordar la violencia comunitaria”, dijo Garien Gatewood, vicealcalde de Seguridad Comunitaria, en un comunicado. “Al ofrecer apoyo crucial a las personas y comunidades más afectadas por la violencia, pretendemos sanar nuestras comunidades y abordar los efectos del trauma. Espero continuar colaborando con todos los interesados comunitarios para expandir este programa y otros similares que promuevan la seguridad en nuestra ciudad”.

El programa ESVF, se explica en un comunicado, se inició en diciembre de 2022 en cinco áreas comunitarias y hasta ahora ha aprobado la entrega de asistencia financiera a casi 400 víctimas y sobrevivientes de violencia armada. Desde 2021, el CSCC ha trabajado con muchos departamentos y agencias hermanas de la ciudad para desarrollar un marco de salud pública e implementar un enfoque de todo el gobierno para la prevención de la violencia.

“La violencia armada es un problema de salud pública, ya que sus efectos se extienden a la familia de la víctima, sus seres queridos y toda la comunidad”, dijo la comisionada del CDPH, la doctora Olusimbo Ige. “El ESVF se desarrolló para aliviar los impactos inmediatos de la violencia armada y estamos emocionados de expandir este programa para abordar mejor las necesidades de las comunidades con mayor riesgo y aumentar el acceso equitativo a un apoyo financiero crítico”.

Los solicitantes elegibles pueden recibir hasta $1,000 en asistencia financiera para apoyar sus necesidades básicas y hasta $1,000 para costos relacionados con la reubicación temporal. Las familias elegibles de Chicago que pierdan a un ser querido por homicidio pueden recibir $1,500 adicionales en asistencia financiera para cubrir costos funerarios o de entierro.

El ESVF dedicará aproximadamente $6.4 millones durante los próximos dos años, financiado parcialmente a través del American Rescue Plan Act como parte del Plan de Recuperación del Alcalde. Los fondos serán distribuidos por organizaciones de servicios para víctimas y alcance comunitario actualmente financiadas por el CDPH en las comunidades más afectadas por la violencia. Para 2024, las organizaciones asociadas incluyen Breakthrough Urban Ministries, Institute for Nonviolence Chicago, Universal Family Connection, BUILD, Chicago Survivors, UCAN, New Life Centers, Claretian Associates, Metropolitan Family Services, Together Chicago, Target Area (TADC) y Southwest Organizing Project (SWOP).

Para obtener más información, visite chicago.gov/ESVF.

—

