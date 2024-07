‘Revisión’ defectuosa de autopsias revive afirmaciones infundadas sobre los daños de la vacuna contra el covid-19 y supuesta censura

En julio pasado, un artículo no publicado y escrito por varios médicos conocidos por difundir información errónea sobre el covid-19 apareció brevemente en un servidor de preimpresiones (artículos no publicados) alojado en la prestigiosa revista médica británica The Lancet.

El artículo afirmaba haber revisado informes de autopsias y encontró, en la opinión de tres de sus autores, que el 73.9% de las muertes seleccionadas se debieron “directamente, o en una medida significativa, a la vacunación contra el covid-19”. Sin embargo, esas conclusiones son en gran medida contrarias a lo que los científicos que las hicieron determinaron. Además, hay abundante evidencia que contradice la sugerencia de que las vacunas contra el covid-19 con frecuencia matan a las personas.

El repositorio de preimpresiones eliminó rápidamente el manuscrito porque, dijo, “las conclusiones del estudio no están respaldadas por la metodología del estudio” e indicó que la preimpresión había violado sus criterios de selección.

Las redes sociales pronto se inundaron de publicaciones que destacaban los supuestos hallazgos y alegaban censura, y muchos afirmaban falsamente que el artículo había sido publicado en el Lancet.

Varios científicos y verificadores de datos detallaron numerosos problemas con la preimpresión y las publicaciones resultantes en las redes sociales. Como escribió en ese momento en Twitter el Dr. Jonathan Laxton, profesor asistente de medicina en la Universidad de Manitoba, quien con frecuencia desacredita la información errónea en línea, “esto no es una conspiración, el artículo era literalmente una basura llena de sesgos y el Lancet hizo bien en eliminarlo”.

A pesar de estos esfuerzos, las mismas afirmaciones volvieron este verano después de que el artículo fuera publicado en la revista Forensic Science International el 21 de junio. Capitalizando en el nuevo rango del artículo ahora que está publicado, numerosas publicaciones han vuelto a difundir una vez más los supuestos hallazgos de la revisión y a alegar censura.

“La serie de autopsias más grande del mundo. Censurada por la que era la revista revisada por pares de mayor reputación”, señala una publicación popular de Instagram. “El 74% de las 325 autopsias de muerte súbita señalan la causa al dardo”, añadió, utilizando lenguaje codificado para referirse a las vacunas contra el covid-19.

Otra publicación, de la Dra. Sherri Tenpenny, una médica osteópata de Ohio conocida por su oposición a las vacunas y su falsa afirmación de que las vacunas contra el covid-19 magnetizan a las personas, también repitió la falsedad de que el artículo había sido publicado previamente en el Lancet.

“Resultados finales: se ha demostrado que el 74% de las muertes súbitas se deben a la vacuna contra covid-19”, decía la publicación. “Este documento cambia las reglas del juego. Lamentablemente, estuvo censurado durante UN AÑO. Basta pensar en todas las vidas que se podrían haber salvado”.

Como hemos explicado antes, la publicación en una revista revisada por pares no significa necesariamente que un artículo sea preciso o confiable, aunque el proceso puede mejorar los manuscritos y eliminar la mala ciencia. En este caso, el artículo publicado es muy similar al manuscrito previamente criticado. Los expertos dicen que sus conclusiones son poco fiables y engañosas.

“La gran mayoría de estos casos no muestran un efecto causal, sino coincidente”, escribió en un hilo en X Marc Veldhoen, inmunólogo del Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes en Portugal, abordando la afirmación central del artículo. “¡Esto ciertamente no se aplica a la población en general!”.

Cuando se le preguntó sobre el artículo publicado, la Dra. Cristina Cattaneo, coeditora en jefe de Forensic Science International, nos dijo que la revista estaba “actualmente investigando el asunto”.

‘Revisión’ problemática

Para su “revisión”, los autores buscaron en la literatura médica estudios de autopsias publicados relacionados con cualquier tipo de vacuna contra el covid-19. Después de excluir duplicados y estudios sin muertes, autopsias o información sobre el estado de vacunación, los autores se quedaron con 44 estudios que comprendían 325 autopsias. Luego, tres de los autores revisaron los casos descritos y decidieron por sí mismos si las muertes estaban relacionadas con la vacuna; si al menos dos estaban de acuerdo, la muerte se contaba como atribuible a la vacunación contra el covid-19.

Al final, los autores pensaron que 240, o casi el 74%, de las autopsias revisadas estaban relacionadas con la vacuna (redondeado a un decimal, 240 de 325 es en realidad el 73.8%, no el 73.9% como se informa en el artículo). Entre estas muertes, el 46.3% se produjo después de una vacuna de Sinovac, el 30.1% después de una vacuna de Pfizer/BioNTech, el 14.6% después de una vacuna de AstraZeneca, el 7.5% después de una vacuna de Moderna y el 1.3% después de una vacuna de Johnson & Johnson.

Como otros han señalado antes, hay motivos para sospechar que los autores pueden haber estado sesgados en sus determinaciones. Tres de ellos, incluido el Dr. Peter McCullough, son bien conocidos por difundir información errónea sobre el covid-19. El Dr. William Makis, un radiólogo canadiense, afirmó anteriormente, sin pruebas, que 80 médicos canadienses murieron a causa de las vacunas contra el covid-19. El único patólogo, el Dr. Roger Hodkinson, afirmó incorrectamente en 2020 que el covid-19 era un “engaño” y “simplemente una gripe grave”.

Hodkinson y McCullough, junto con otros cinco autores, también están afiliados y tienen un interés financiero en The Wellness Company, una empresa de suplementos y telesalud que vende tratamientos no probados, incluyendo algunos que supuestamente protegen contra las vacunas.

Quizás lo más revelador es que los científicos que realizaron muchos de los estudios de autopsias llegaron a conclusiones opuestas a las de los autores de la revisión. De los 240 casos, por ejemplo, 105 provienen de un solo artículo en Colombia, cuyos autores no encontraron “[n]inguna relación entre la causa de muerte y la vacunación”.

De manera similar, los autores de la revisión contaron 24 de 28 autopsias de un estudio de Singapur como relacionadas con la vacuna, a pesar de que los autores originales no identificaron “ninguna relación causal definida” con las vacunas de ARNm.

Los autores de un estudio alemán también atribuyeron 13 de 18 muertes en autopsias a enfermedades preexistentes, pero los autores de la revisión decidieron que 16 casos estaban relacionados con la vacuna.

En una publicación de LinkedIn que desacredita la preimpresión, el Dr. Mathijs Binkhorst, un pediatra holandés, volvió a cada artículo citado y encontró que de las 325 autopsias y una necropsia de corazón que los autores de la revisión dijeron que estaban relacionadas con la vacuna, solo 31, o el 9.5%. , probablemente estaban relacionados y 28, o el 8.6%, posiblemente estaban relacionados. El resto (267, o el 81.9%) eran poco probables, inciertos o no estaban relacionados con la vacunación.

En otras palabras, incluso entre un conjunto de estudios que es más probable que identifiquen alguna participación de la vacuna, menos de una quinta parte de las muertes estuvieron posible o probablemente relacionadas con la vacuna.

Incluso si los autores no estuvieran sesgados, este tipo de estudio no puede proporcionar información sobre la frecuencia con la que la vacunación contra el covid-19 provoca la muerte y si los riesgos superan los beneficios.

“Solo observaron los ‘informes de autopsias y necropsias publicados relacionados con la vacunación contra el covid-19′”, dijo Veldhoen sobre el estudio publicado en X. “Si nos fijamos solo en las autopsias de aquellos relacionados (en el tiempo) con la droga X: la participación de X es luego una alta proporción de todos los casos”.

De hecho, como señaló Binkhorst, los informes de las autopsias provienen de 14 países que en conjunto administraron unos 2,200 millones de dosis de vacunas. Si las vacunas contra el covid-19 fueran realmente tan peligrosas como sostienen los autores de la revisión, esto sería evidente en otras fuentes de datos, pero no lo es.

Los sistemas de vigilancia de la seguridad de las vacunas y otros estudios realizados en todo el mundo han descubierto que pueden producirse efectos secundarios graves, pero son poco frecuentes.

Las vacunas Johnson & Johnson y AstraZeneca, por ejemplo, en casos muy raros pueden causar una condición de coagulación sanguínea peligrosa y a veces fatal combinada con niveles bajos de plaquetas en sangre.

En raras ocasiones, las vacunas de ARNm contra el covid-19 de Moderna y Pfizer/BioNTech han causado inflamación del músculo cardíaco o del tejido circundante, conocidas como miocarditis o pericarditis. Sin embargo, en casi todos los casos esas condiciones no son mortales.

No hay pruebas de que la vacunación contra el covid-19 aumente el riesgo de muerte y haya provocado un exceso de muertes o un gran número de muertes. En cambio, una gran cantidad de datos respalda la idea de que las vacunas contra el covid-19 protegen contra enfermedades graves y la muerte por covid-19. La “revisión” defectuosa de la autopsia no cambia esto.