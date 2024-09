Guía para votar y animar a votar: #15 CÓMO SABER DÓNDE Y CUÁNDO VOTAR

Si optaste por emitir tu voto por correo, deposítalo en una oficina postal o en un sitio electoral designado para ello en tu localidad dentro de los plazos establecidos, que pueden variar según la localidad.

Si decidiste ejercer tu voto anticipado, acude a un centro de votación establecido para recibir ese tipo de voto y procede a emitir tu sufragio. Podrás hacerlo exactamente igual que si lo hicieras el día de la elección. Usualmente, los centros de voto anticipado se abren algunas semanas antes del día de la elección general, que en 2024 es el martes 5 de noviembre, y operan por lo general en horas de oficina. Visita la página www.usa.gov/state-election-office para encontrar el sitio web de la autoridad electoral de tu estado y ubicar las casillas de voto temprano en tu localidad.

Si vas a votar en persona el día de la elección, acude al precinto y la casilla que te corresponden en función de tu lugar de residencia. Tu tarjeta de registro de votante usualmente incluye esa información y puedes también encontrarla en el sitio web de la autoridad electoral de tu estado.

Las casillas usualmente abren temprano por la mañana y cierran a partir de las 6 pm, aunque las horas exactas varían según el estado. Lo recomendable es que acudas a votar en un momento en el que cuentes con amplia disponibilidad para hacer fila y esperar a que te toque tu turno. En casillas con muchos votantes, ese proceso puede llevar un tiempo considerable. Sé paciente y podrás votar.

En 31 estados los empleadores están obligados a permitir a los trabajadores el tiempo necesario para que acudan a votar, pero no existe esa obligación en los otros 19 estados y en el Distrito Columbia. Consulta en el sitio electoral de tu estado lo que aplica para tu localidad. Y aunque no exista obligación de conceder ese tiempo libre por civismo usualmente se honra esa facilidad, y es ilegal forzar o intimidar al ciudadano para que no acuda a votar.

