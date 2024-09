Mantienen viva la memoria histórica de víctimas mexicanas en el sur de Texas

Un grupo de profesores universitarios, historiadores y escritores méxicoamericanos de Texas fundaron en 2014 la organización educacional no lucrativa Rehusando Olvidar (Refusing to Forget, refusingtoforget.org).

El propósito de la organización es dar a conocer el periodo histórico del año 1910 al año 1920 en el cual ocurrieron, según los mejores cálculos, “de 500 a 5,000 asesinatos y linchamientos” de civiles mexicanos y méxicoamericanos en la franja fronteriza entre Texas y México.

La mayoría de los incidentes de violencia fueron sancionados por el estado y, según Rehusando Olvidar, fueron llevados a cabo por el cuerpo policiaco denominado Rangers de Texas.

Al parecer, según la investigación de esta organización no lucrativa, nadie en ninguno de los casos fue nunca arrestado y la etapa de esa década llena de violencia contra los mexicanos quedaría borrada de la historia del estado de Texas si no fuera por los esfuerzos de Rehusando Olvidar.

El trasfondo de la historia

Christopher Carmona es profesor de Estudios Méxicoamericanos y de Creación Literaria en la Universidad Our Lady of the Lake. Carmona también es miembro del comité ad hoc de Estudios Chicanos bajo la Junta de Educación de Texas.

Además, es un exitoso escritor de cuentos, novelas para jóvenes y de poesía. Su colección de cuentos ‘The Road to Llorona Park’ fue considerada una de los mejores del año 2016.

Su otro libro ‘El Rinche: The Ghost Ranger of the Rio Grande’ fue finalista como una de las mejores novelas para Jóvenes en 2019 por el Instituto de Letras de Texas.

Carmona dijo a La Raza que la zona fronteriza en donde ocurrió tanta violencia contra los mexicanos y los méxicoamericanos era a fines del siglo 19 básicamente tierras de pastizales para criar ganado.

Dichas tierras habían estado por muchos años en manos de cinco familias mexicanas adineradas. Fue entonces que con la llegada de la industrialización a comienzos del siglo 20 que los rancheros y poderes en Texas codiciaron las tierras de los mexicanos y usaron la violencia para desalojar y matar a los mexicanos y méxicoamericanos que allí residían.

Carmona dijo que hasta años recientes ese periodo negro de la historia de Texas no aparecía en los textos de historia.

La violencia, al parecer, se incrementó también con la llegada de la Revolucion mexicana ya que a las autoridades texanas les dio por etiquetar todo delito como acciones atribuidas a “asaltantes y bandidos mexicanos”.

Fotografía de 1915 usada como tarjeta postal en Texas en el pasado y que muestra a tres Rangers de Texas a caballo con los cuerpos en el suelo de cuatro mexicanos asesinados. (Foto cortesía de Rehusando A Olvidar). Crédito: Cortesía

La historia rescatada

La organización Rehusando Olvidar ha rescatado del olvido la memoria de masacres, linchamientos y asesinatos contra civiles mexicanos y méxicoamericanos cometidos por representantes del estado, como eran los Rangers, varios sheriffs y rancheros anglosajones.

El afán y propósito de Rehusando Olvidar es atraer la atención publica sobre estos nefastos crímenes para que jamás se repitan.

Esta organización hace esto a través de exhibiciones en museos y en línea, develando marcadores históricos en los lugares de los hechos, lecturas, publicación de libros y materiales para los maestros en las escuelas públicas.

Incluso la prensa anglosajona en ese periodo hablaba de “una seria población excedente que necesita ser eliminada” sobre los mexicanos residentes al lado de la frontera y un político de esa época hablaba de “poner a todos esos mexicanos en campos de concentración”.

Con base en la investigación en torno a los hechos, esta digna organización de académicos méxicoamericanos descubrió y arrojó luz sobre varios incidentes mayores.

Incidente de Antonio Rodríguez

El texano-mexicano Antonio Rodríguez fue acusado de matar a una mujer ranchera en Rock Springs, Texas, en el mes de noviembre del 1910.

Rodríguez ya estaba detenido y en la cárcel cuando una turba de texanos blancos irrumpió en la prisión, sacó a Rodríguez y lo quemó en la hoguera.

Incidente de Ebenoza, Condado de Hidalgo

El 28 de septiembre de 1915 en el poblado de Ebenoza, en el condado de Hidalgo, Texas, los Rangers de Texas sacaron a una docena de mexicanos y se los llevaron prisioneros.

Los Rangers expeditamente colgaron a los doce mexicanos y dejaron sus cuerpos a la intemperie por varios meses.

Incidente cerca de Brownsville

El 19 de octubre de 1915, un ataque por desconocidos dejó a un tren que viajaba rumbo a Brownsville desrielado.

Los Rangers de Texas detuvieron a los primeros 10 mexicanos que encontraron y en minutos colgaron a cuatro y a otros cuatro los tirotearon.

El sheriff del Condado Cameron W. T. Vann culpó a Henry Ransom, el capitán de los Rangers de Texas, por la matanza.

Vann pudo rescatar de las manos de Ransom a dos sospechosos que al final de cuentas resultaron ser inocentes de las acusaciones de haber desviado el tren.

El historiador texano Frank Cushman Pierce (1858-1918) logró compilar en 1915 y 1916 una lista de 102 víctimas inocentes de la violencia de los Rangers de Texas y otros ex Rangers que se volvieron sheriffs.

Miembros de la organización no lucrativa Rehusando Olvidar al develar en 2016 un marcador histórico para recordar las injustas muertes de Jesús Bazán y Antonio Longoria en el sur de Texas. (Cortesía Rehusando Olvidar) Crédito: Cortesía

Marcadores históricos

El grupo Rehusando Olvidar desde su inicio ha rescatado del olvido 60 nombres de mexicanos y méxicoamericanos que fueron víctimas de la violencia arbitraria y racista.

Los miembros de Rehusando Olvidar han trabajado por crear y ubicar marcadores históricos en ciertos lugares para que la memoria perdure y las atrocidades cometidas contra ciudadanos estadunidenses de origen mexicano en Texas no sean olvidadas.

Uno de los marcadores históricos está en el condado Cameron y fue inaugurado el 17 de octubre de 2017.

Jesús Bazán y Antonio Longoria

Otro marcador histórico fue instalado en el Condado de Hidalgo, Texas, el 3 de noviembre de 2018 y recuerda la memoria de Jesús Bazán y Antonio Longoria.

Bazán y Longoria eran líderes en su comunidad y Longoria era además comisionado del Condado Hidalgo.

Ellos habían ido a denunciar el robo en su rancho del caballo de uno de ellos. Ambos hombres, inocentes de cargo alguno, fueron baleados por la espalda por Henry Ransom, un capitán de los Rangers de Texas.

La masacre de El Porvenir

Rehusando Olvidar también instaló un marcador histórico para preservar la memoria de la masacre que ocurrió el 24 de enero de 1918 en el poblado de El Porvenir, Texas, no muy lejos de la ciudad de El Paso.

En este incidente, una compañía militar y también la Compañía B de los Rangers de Texas y los rancheros blancos Buck Poole, John Poole, Tom Snyder y Raymond Fitzgerald llegaron a El PorvenirTexas, a las 2 de la mañana, la cercaron y tomaron a 15 hombres y jóvenes.

Entonces procedieron, sin siquiera interrogarlos, a matar a los detenidos que estaban desarmados.

Las edades de las víctimas variaban desde 16 años a 64 años.

Por mucho tiempo después los familiares de las victimas intentaron buscar la justicia, incluso recurriendo a tribunales internacionales con la ayuda del gobierno de México, pero sin obtener éxito en ello.

Las cortes de Texas, sin embargo, fracasaron en culpar y llevar a juicio a los culpables de esta masacre.

Dos héroes del pueblo

A pesar de la situación en la que estaban los residentes de origen mexicano de Texas durante la década de 1910 a 1920, surgieron algunas voces de protesta contra la violencia contra ellos.

Una de las voces fue la de José Tomas Canales, el único legislador estatal hispano en 1919 en Texas. Canales redujo el número de Rangers de Texas y llevó a cabo audiencias públicas para ventilar los actos de violencia contra los mexicanos. Él logro hacer cargos contra 19 integrantes de los Rangers, pero estos fueron desatendidos por las cortes.

Otra icónica líder de esa época fue Jovita Idar, nacida en 1845 y fallecida en 1946, quien fue periodista, maestra, activista y luchó contra la desmedida violencia contra los mexicanos.

Ella luchó por los derechos civiles de los de su raza y en contra de los linchamientos y asesinatos impunes. Ella además luchó por empadronar a los mexicanos para que votaran y supieran sus derechos.

Como reportera del periódico de su familia, La Crónica, Idar escribió contra el abuso de la autoridad y estuvo activa tanto en Texas como en México.

Rehusando Olvidar instaló un marcador histórico en memoria de Jovita Idar en Laredo, Texas, su lugar de nacimiento.

Christopher Carmona, autor, poeta y profesor de estudios Méxicoamericanos en la Universidad Our Lady of the Lake en San Antonio, Texas. (Cortesía Rehusando Olvidar) Crédito: Cortesía

La versión de los mexicanos

Carmona mencionó que tanto Rangers, como ex Rangers, algunos sheriffs y rancheros blancos tomaron parte en la violencia y que muchas veces “los cuerpos de los mexicanos y méxicoamericanos nacidos en Texas los aventaban al Rio Grande”.

Para preservar la memoria histórica, los miembros y profesores de Rehusando Olvidar también han escrito varios libros, tales como ‘Reverberations of Racial Violence on the History of the Border’, publicado por la Universidad de Texas en 2021 y editado por Sonia Hernández y John Morán González, dos cofundadores de la organización.

John Moran González comentó en un artículo que “la mitología del estado de Texas es de que los Rangers de Texas son los tipos buenos” pero la historia del periodo de 1910 a 1920 nos muestra todo lo contrario.

Más información sobre Rehusando Olvidar y su trabajo en refusingtoforget.org.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.