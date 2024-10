Chicago elegirá por primera vez a los integrantes de su Junta de Educación

Cumpliendo con nuestra misión informativa a continuación presentamos los perfiles de seis candidatos que buscan ser parte de la Junta de Educación electa en las próximas elecciones generales del 5 de noviembre del 2024.

Para propósito de estas elecciones, el Distrito Escolar de Chicago se dividió en 10 distritos. Y cada uno de estos distritos además se subdividió en una parte A y una parte B.

Los votantes registrados en cada distrito podrán votar por un candidato durante las elecciones del 5 de noviembre. El alcalde Brandon Johnson, por su parte, designará a otras 10 personas a la Junta de Educación y además nombrará al presidente de la Junta, lo que le dará un total de 21 miembros.

Si, por ejemplo, en un distrito gana el candidato que vive en el subdistrito B en las elecciones del 5 de noviembre, el alcalde Johnson entonces designará en ese distrito a una persona que viva en el subdistrito A. Y así en los demás distritos.

Cada distrito bajo esta nueva forma de gobierno escolar tendrá aproximadamente 275,000 personas.

Pero hay una advertencia: a diferencia de los Concilios Escolares Locales en que los padres y residentes pueden votar sin importar ser residentes legales, bajo la nueva forma de gobernar a las escuelas solo podrán votar los que son ciudadanos y están registrados en el distrito en que viven.

Y otra cosa que es importante: las elecciones para la Junta de Educación no son partidarias. No importa si alguien este afiliado a un partido o no y no se compite bajo las siglas de un partido.

Presentamos información sobre los candidatos de los distritos 3, 7 y 8, que son mayoritariamente hispanos.

DISTRITO 3

Las áreas que cubre el Distrito 3 abarcan partes de Avondale, Belmont Cragin, Hermosa, Humboldt Park, Logan Square, Mayfair y Old Irving Park.

Jason Dónes, candidato a la Junta Escolar de Chicago (Website del candidato) Crédito: Cortesía

Jason C. Dónes

www.donesforschoolboard.com

Jason C. Dónes, tiene 36 años y es residente de la comunidad de Humboldt Park.

Es jefe de personal y operaciones en la compañía no lucrativa Beyond 100K y además es un exmaestro y líder en Teach for América con 14 años de experiencia.

Dónes nació en Puerto Rico y es graduado de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Illinois.

En las redes sociales, Dónes ha hecho públicas sus posturas en torno a la educación y a su deseo de servir bajo la nueva Junta de Educación electa en la ciudad.

“Hay mucho en juego para mí, yo entiendo las necesidades y lo que significa servir a las familias de nuestra gran ciudad”, dijo Dónes en las redes.

En torno a la educación en su distrito y el trabajo de la Junta de Educación, Dónes promete reforzar las escuelas en cada vecindario y ampliar las voces de los padres y los estudiantes en la toma de decisiones. También asegurarse de que existan recursos para cada escuela como enfermeras y trabajadoras sociales.

Promete centrar el currículo educativo a la cultura de los alumnos y también elevar las prácticas de la justicia restaurativa en cada recinto educativo.

Carlos Rivas, candidato a la Junta Escolar de Chicago (Website del candidato) Crédito: Cortesía

Carlos A. Rivas

www.votecarlosrivas.com

Carlos Rivas es hijo de una madre soltera que inmigró de México y trabajaba en una fábrica. Rivas ha vivido toda su vida en el barrio de Humboldt Park.

Rivas tiene 34 años y da crédito al personal educativo de la Primaria Lowell por haberlo apoyado en su camino a realizar sus sueños educativos.

De dicha primaria, Rivas asistió y luego se graduó de la Northside College Prep y después obtuvo una licenciatura del Claremont Mckenna College. También tiene una maestría en liderazgo educativo.

Rivas después regresó a trabajar a la primaria Lowell y luego en otras escuelas, incluyendo dar clases en el Harold Washington College.

Este candidato del distrito 3 actualmente trabaja para la Oficina de Asuntos Públicos de la Civilian Office of Police Accountability (COPA). En este cargo, dice él en las redes, ha iniciado que dicha dependencia de la ciudad “investigue cerca de 300 incidentes”.

DISTRITO 7

El Distrito 7 incluye partes de Archer Heights, Bridgeport, Brighton Park, Chinatown, Gage Park, La Villita, McKinley Park, Near West Side y Pilsen.

Raquel Don, candidata a la Junta Escolar de Chicago (Website de la candidata) Crédito: Cortesía

Raquel Don

www.raquelforeducation.com

Raquel Don tiene 49 años y es residente de Armour Square. Ella ha sido voluntaria en varias escuelas públicas de la ciudad a lo largo de 20 años. CPS la asignó a ser parte del Parent Board of Governors en 2019 y aún es miembro.

También formó parte de la Friends of Jones College Prep Board por ocho años.

Raquel Don tiene una licenciatura en contabilidad y es graduada de Lourdes High School. Dice tener la paciencia requerida para armar rompecabezas.

Yesenia López, candidata a la Junta Escolar de Chicago (Website de la candidata) Crédito: Cortesía

Yesenia López

www.yesenia4schools.com

Yesenia López es otra de las candidatas en el Distrito 7 de la Junta de Educación de Chicago.

López, de 35 años, ha trabajado como enlace latina para la campaña del gobernador JB Pritzker. López se graduó de la Universidad DePaul con una licenciatura en ciencias políticas y otra en estudios de género.

Ella asistió a la Primaria Pickard en Pilsen y a la Secundaria Benito Juárez, también en Pilsen.

López creció en Pilsen y actualmente vive en Gage Park. Trabaja ahora como asistente ejecutiva del Secretario de Estado.

López declara en las redes sociales que su “misión es empoderar a las comunidades y desarrollar oportunidades para hacerlas crecer”. Ella cree que esto es posible “si se avanzan políticas públicas que sean equitativas”.

Esta candidata del distrito 7 también ha trabajado en varias otras campañas para candidatos políticos, incluyendo la del congresista Jesús ‘Chuy’ García.

López además ha servido en las mesas directivas de varias organizaciones, incluyendo la Illinois Legislative Latino Caucus Fundation (ILLCF), y fue presidente de la mesa del Telpochcalli Community Education Project (Tcep).

Eva Villalobos, candidata a la Junta Escolar de Chicago (Website de la candidata) Crédito: Cortesía

Eva A. Villalobos

www.allaboutourkids.org

Eva Villalobos, de 39 años, en las redes sociales se define como madre orgullosa de cuatro hijas y una feroz defensora de su comunidad.

Ella busca, dice su plataforma, abogar por una educación diversa y de calidad, por seguridad en la comunidad y por empoderar a los padres a tener una voz que sea escuchada.

Ella y su pareja durante la pandemia adoptaron a dos niñas.

Villalobos nació en México y fue traída a este país a la edad de dos años. Ella creció en la comunidad Gage Park pero la familia de ella también vivió en el Barrio de las Empacadoras, donde ella asistió a la Primaria Hamline.

Luego ella asistió a la Secundaria Curie y se graduó de la Hope College Prep en la comunidad de Englewood.

Villalobos tiene una licenciatura en administración de negocios y otro título de asociada en ciencias aplicadas de la Universidad Robert Morris.

Ella ha trabajado como contadora en la compañía Urban Innovations y también en una firma internacional de bienes raíces hasta que decidió enfocarse, dice ella, en su familia.

DISTRITO 8

El Distrito 8 se compone de partes del Barrio de las Empacadoras, McKinley Park y South Loop.

Ángel Gutiérrez, candidato a la Junta Escolar de Chicago (Website del candidato) Crédito: Cortesía

Ángel Gutiérrez

www.angelforchange.com

Angelé Gutiérrez, de 52 años, es otro candidato a la Junta de Educación electa de la ciudad de Chicago.

Gutiérrez vive en la comunidad de Garfield Ridge y trabaja como consultor de agencias no lucrativas. Gutiérrez obtuvo su educación en la Universidad Roosevelt, en donde obtuvo un título de contador púbico, y tiene una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad Loyola.

Ha desempeñado varias posiciones de gerente en varias organizaciones no lucrativas.

Entre las cosas que quiere lograr como miembro de la Junta de Educación, Gutiérrez dice en las redes sociales que está dedicado al manejo efectivo de fondos para beneficiar a los estudiantes y mejorar a la educación. Su meta es que fondos de los impuestos sean usando sabiamente al introducir mejores prácticas de supervisión y manejo de fondos en la Junta de Educación.

Promete enfocarse en la transparencia y usa cauteloso de los recursos para el beneficio de el aprendizaje de los alumnos. Promete traer más transparencia a la Junta de Educación. Le interesa que la comunidad este bien informada sobre el uso de los recursos de la ciudad.

Además, brindar mejores opciones educativas a los estudiantes. En su plataforma dice que cree “que todos los niños merecen un aprendizaje de alta calidad sin importar en donde ellos viven” y añade que “los programas educativos sean mejorados y expandidos para que cada estudiante tenga las mejores oportunidades posibles”.

Uno de sus logros mas notables, indica sus redes sociales, es haber recaudado él y su equipo en el pasado $117 millones de dólares para las entidades no lucrativas Chicago Hope Academy High School y Caridades Católicas.

La Raza le preguntó al candidato Ángel Gutiérrez que nos indicara un cambio importante en La Junta de Educación que el impulsaría de resultar electo en el distrito 8.

Gutiérrez contestó que la transparencia en el funcionamiento de la Junta de Educación es una de sus prioridades. “La Junta existe para servir a la comunidad y debe trabajar para empoderar a la comunidad a través de la transparencia”, dijo Gutiérrez. “Una manera de lograr esto es invitando a un número pequeño del público a unirse a la Junta como miembros no votantes”.

Gutiérrez añadió que él propone agregar dos o quizás tres miembros del Parent Advisory Council (PAC) a servir en esa capacidad.

“Esto ofrecería tanto a la Junta como a los padres una línea directa de comunicación, más acceso y diseminación de información y asegurar que los padres tengan una influencia significante y entendimiento de las decisiones que hace la Junta”, dijo Gutiérrez

El candidato Gutiérrez agregó que muchos padres que son inmigrantes y que no tienen recursos para montar campanas costosas se quedan fuera de este proceso enteramente.

“No podemos dejarlos en la oscuridad”, dijo Gutiérrez. “Y además podemos hacer el compromiso de agregar a un estudiante que no vote en la Junta. Esto es cómo se puede usar la transparencia para verdaderamente empoderar a nuestra comunidad”.

Félix Ponce, candidato a la Junta Escolar de Chicago (Website del candidato) Crédito: Cortesía

Félix Ponce

www.felixfordistrict8.com

Félix Ponce, de 30 años, es originalmente de Blue Island, Illinois, y ha vivido por ocho años en Chicago.

La música es el amor de este candidato quien está estudiando una maestría en liderazgo educativo en la Universidad Notheastern Illinois en Chicago. Él tiene una licenciatura en educación musical en Saint Xavier College.

Ponce actualmente trabaja como director de la banda de música e instructor de música en la Secundaria Harold L. Richards en Oak Lawn, Illinois. Anteriormente, Ponce fue el director de la banda de música en Back of the Yards College Prep donde aumentó el número de miembros de ese conjunto.

Ponce está casado y vive en la comunidad de McKinley Park, en Chicago. Ponce tiene un cinturón negro en Taekwondo.

El candidato Ponce resalta lo siguiente en sus redes sociales sobre sus posturas educativas:

Busca equidad en fondos para las artes y los deportes y opina que cada estudiante en cada vecindario necesita programas de arte, música y deportes bien financiados para así “crear comunidad con cada uno”.

La seguridad en las escuelas es importante para Ponce, quien señala que cada escuela merece recursos adecuados para asistir a los estudiantes y sus familias. El propone que cada escuela tenga una enfermera, una trabajadora social y una administradora de casos cada día.

Este candidato además indica que las familias necesitan infraestructura, como transportación responsable y viviendas asequibles, para “crear estabilidad para los estudiantes”.

Finalmente, este candidato propone que el equipo magisterial de las escuelas de Chicago refleje la composición del estudiantado en el número de maestros de origen hispano y de color. Quiere frenar la discriminación contra maestros hispanos y de color.

Nota: La Raza contactó a los candidatos a la Junta de Educación de Chicago de los distritos 3, 7 y 8, pero no todos respondieron al cierre de esta edición. La información publicada de cada uno proviene de materiales de sus respectivas páginas web y redes sociales y, en su caso, de las respuestas que le dieron a La Raza.

—

La cobertura editorial sobre elecciones de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la Field Foundation of Illinois y del Chicago Community Trust.