Proponen expandir a cuatro años las carreras en los colegios comunitarios de Illinois

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció una nueva propuesta para permitir que los colegios comunitarios del estado ofrezcan programas de licenciatura de cuatro años. Con este plan, el gobierno busca hacer más accesible la educación superior, reducir costos para estudiantes y familias trabajadoras, y satisfacer la demanda de trabajadores en sectores clave como enfermería, educación infantil y manufactura avanzada.

“Como hogar del tercer sistema de colegios comunitarios más grande del país, Illinois debe aprovechar estas instituciones de renombre mundial para ampliar el acceso a la educación superior”, afirmó Pritzker. “Tenemos varias tremendas instituciones de cuatro años que son parte vital del sistema educativo en Illinois, pero necesitamos reconocer que barreras económicas, geográficas y de accesibilidad impiden a demasiados estudiantes asistir a esas escuelas. Con costos de matrículas más bajos y una mayor presencia a lo largo del estado, especialmente en áreas rurales, los colegios comunitarios ofrecen flexibilidad y costos asequibles para que estudiantes puedan obtener una educación de calidad que funcione para ellos”.

La propuesta sigue el modelo de 24 estados que ya han implementado políticas similares que permiten a los colegios comunitarios ofrecer grados de licenciatura y establece un proceso de revisión y aprobación a cargo de la Junta de Colegios Comunitarios de Illinois (ICCB), la Junta de Educación Superior de Illinois (IBHE) y las agencias de acreditación correspondientes. Entre sus principales disposiciones, el programa establece que los colegios comunitarios no podrán cobrar más del 150% de su tarifa actual para los dos años adicionales requeridos para la licenciatura y deberán demostrar que sus programas benefician a estudiantes desatendidos en sus regiones.

El director ejecutivo de la ICCB, Brian Durham, destacó la importancia de este cambio para la equidad en la educación superior: “Para satisfacer las necesidades de mano de obra actuales y futuras de Illinois, tenemos que atender a más estudiantes allí donde se encuentran y, para muchos, eso significa permanecer cerca de casa y ofrecer oportunidades educativas más asequibles. Los títulos de bachillerato a nivel de colegio comunitario abren el acceso a estudiantes que de otro modo no podrían acceder a estas oportunidades. No porque no sean inteligentes o trabajadores, sino porque simplemente carecen de los recursos para hacerlo”.

El senador estatal Mike Halpin (D-Rock Island) también respaldó la medida, subrayando que “aunque nuestras universidades públicas ofrecen una educación de calidad, aún existen brechas en acceso y asequibilidad… Este proyecto de ley permitirá que los colegios comunitarios cierren esas brechas y atender las necesidades de nuestros estudiantes de licenciatura”.

El presupuesto del gobernador Pritzker para el año fiscal 2026 contempla un aumento del 3% en fondos operativos para universidades y colegios comunitarios, así como un incremento de $10 millones en el Programa de Becas Monetarias (MAP), que brinda asistencia financiera a estudiantes. Además, el gobernador ha propuesto un programa de admisión directa para agilizar el ingreso a carreras de cuatro años en colegios comunitarios y ahorrar costos a las familias.

Líderes educativos de Illinois han respaldado esta iniciativa, enfatizando su potencial para fortalecer la economía del estado. “Más de 500,000 estudiantes fueron atendidos por nuestros colegios comunitarios en el último año”, señaló Jim Reed, director ejecutivo de la Asociación de Fideicomisarios de Colegios Comunitarios. “Los estudiantes eligen y confían en nuestros colegios porque ofrecen educación de calidad con matrícula asequible y horarios flexibles… Esta confianza es la razón por la que apoyamos la iniciativa del gobernador para ampliar los programas de licenciatura y atender las necesidades del mercado laboral”.

