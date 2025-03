Carlos Barberena y sus grabados de lucha, dignidad y hondo significado

“De la tierra somos, no somos ilegales” es la exhibición retrospectiva del artista Carlos Barberena que se expone en Casa Michoacán, 1638 S. Blue Island Ave., en Pilsen.

La exhibición consta de 30 grabados hechos en los últimos 10 a 14 años pero lo más interesante es que toca precisamente el tema de los inmigrantes y el trabajo que ellos hacen precisamente en el momento en que el actual presidente Donald Trump los quiere hacer chivo expiatorio de todos los males.

Barberena nació en Granada, Nicaragua, en 1972 y tiene 52 año. Él proviene de una familia artística en la que sus abuelos y sus padres amaban y practicaban alguna forma de arte.

Uno diría que al nacer en dicha familia, Barberena traía el arte en sus venas y así es precisamente porque este talentoso nicaragüense se enseñó solo el arte que practica: dibujar y hacer grabados.

Barberena tienen 16 años viviendo en Chicago, y más precisamente en la comunidad de Pilsen, la cual es un foco de arte, bohemia y constantes exhibiciones de arte.

Uno de los grabados de la exposición “De la tierra somos, no somos ilegales” de Carlos Barberena en Casa Michoacán, Chicago. (Fotos: Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Menciona este artista que primero vivió por unos años en Costa Rica para luego irse a vivir a Seattle antes de llegar o mejor dicho gravitar a Chicago en el año 2008.

En Chicago, el artista Barberena fundó Bandolero Press y La Calaca Press para producir sus grabados.

Y en compañía de otros artistas, Barberena cofundó y es miembro de Instituto Gráfico de Chicago.

A la fecha, el artista ha exhibido su trabajo en varios países, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, España, Francia, México, Nicaragua y Estonia.

Y su trabaja está en varias colecciones privadas y en museos de Estados Unidos, México, Nicaragua y muchos más.

Entre las tres decenas de grabados en esta exhibición en Casa Michoacán hay verdaderas muestras del talento y del mensaje que Barberena logra crear con su arte.

Uno de los grabados de la exposición “De la tierra somos, no somos ilegales” de Carlos Barberena en Casa Michoacán, Chicago. (Fotos: Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Uno de los grabados de la exposición “De la tierra somos, no somos ilegales” de Carlos Barberena en Casa Michoacán, Chicago. (Fotos: Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Para empezar hay varios grabados de trabajadores e inmigrantes creados durante el tiempo de la pandemia. Varios de ellos contienen la palabra “essential” (esencial) en inglés y algunos indican que los inmigrantes son bienvenidos. Otro grabado muestra a un trabajador campesino con su paliacate cubriendo el rostro con el mensaje: “We Feed You” (“nosotros te alimentamos”).

En otra excelente obra, el artista grabó el rostro de una mujer obviamente mestiza con la leyenda abajo que lee: “Abolish ICE”. (“abolir ICE”). Este grabado refleja el sentir de muchas personas de que dicha policía de inmigración sea “abolida”.

La Raza le preguntó a Barberena sobre el tema de su exhibición precisamente en un momento en que los inmigrantes son blanco de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) y ciudades santuario como Chicago, Nueva York y Denver están siendo presionadas para que cooperen con esa agencia.

“Como el 70% de todos los trabajadores agrícolas son inmigrantes”, comentó Barberena. “Y de ellos de 50% a 60% no tienen papeles, son indocumentados”.

En torno al presidente Trump, Barberena mencionó que en este país siempre se ha tratado mal a los inmigrantes.

Barberena cuenta una anécdota de que los “Chicago Boys”, economistas de la Universidad de Chicago, una vez hicieron una sorprendente observación. “Con los trabajadores mexicanos no tenemos que preocuparnos, cuando los necesitamos los llamamos y no les damos derecho de vivir aquí, así que cuando ya no los necesitamos los echamos fuera del país”, contó el artista.

Uno de los grabados de la exposición “De la tierra somos, no somos ilegales” de Carlos Barberena en Casa Michoacán, Chicago. (Fotos: Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Uno de los grabados de la exposición “De la tierra somos, no somos ilegales” de Carlos Barberena en Casa Michoacán, Chicago. (Fotos: Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Otros grabados en esta bella exhibición reflejan otras luchas como la de Black Lives Matter con su grabado de George Floyd diciendo “No puedo respirar” en inglés. Otro grabado es sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México, y otro al parecer del caso de un joven desaparecido en Nicaragua.

Otro grabado que capta la atención del visitante es un grabado del escritor afroamericano James Baldwin, autor de ‘Go Tell It on the Mountain’ y quien residió en París, Francia, de 1948 a 1957.

El grabado incluye la leyenda abajo que indica, en inglés, “Los artistas están aquí para perturbar la paz”.

Esta exhibición merece ser vista por mucha gente para darse cuenta de lo poderoso que suele ser el arte cuando lleva un mensaje urgente.

Acuda a la exhibición en Casa Michoacán

La exhibición tuvo su apertura el 22 de febrero y la Casa Michoacán aún no fija una fecha de clausura, informó Maggie Lugo, de la Federación de Clubes de Michoacán de Illinois. así que el público tiene tiempo de admirar esta excelente muestra de arte.

La Casa Michoacán está abierta de 9 am a 5 pm de lunes a viernes y cerrada los sábados y domingos. Para más información llame al teléfono 312-491-9317.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.