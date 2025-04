El senador Dick Durbin anuncia que no buscará la reelección

Después de más de 40 años en el Congreso, desde enero de 1997 como senador federal por Illinois, Dick Durbin anunció que no buscará la reelección en noviembre de 2026. Durante su trayectoria legislativa Durbin impulsó cientos de leyes y propuestas de ley. Con ello se cierra una carrera legislativa de enorme impacto e influencia, que lo llevó a ser desde 2005 el senador demócrata número dos en el escalafón político, y se abre en 2026 una competencia que se espera fuerte, sobre todo en el bando demócrata, para ocupar el escaño en el Senado que Durbin deja vacante. Durbin dejará su escaño en enero de 2027, cumpliendo 30 años de servicio en el Senado.

Durbin dijo en el mensaje en que anunció su retiro:

“La decisión de postularme o no a la reelección no ha sido fácil. Realmente amo el trabajo de ser senador de los Estados Unidos. Pero en mi corazón, sé que es momento de pasar la antorcha. Así que hoy anuncio que no buscaré la reelección al final de mi mandato”, dijo Durbin en un video.

“El pueblo de Illinois me ha honrado con esta responsabilidad durante más tiempo que cualquier otra persona elegida para el Senado en la historia de nuestro estado. Estoy verdaderamente agradecido», agregó Durbin. «En este momento, los desafíos que enfrenta nuestro país son históricos y sin precedentes. Las amenazas a nuestra democracia y forma de vida son muy reales, y les aseguro que haré todo lo que esté a mi alcance para luchar por Illinois y por el futuro de nuestro país cada día que me quede en el Senado”.

Personalidades políticas de Illinois reaccionaron al anuncio de Durbin.

JB Pritzker, gobernador de Illinois, afirmó:

“A lo largo de su carrera, el senador Durbin ha sido un defensor constante y un líder confiable para nuestras familias trabajadoras, los derechos civiles, la atención médica, el clima y más allá. Desde la primera vez que presentó la DREAM Act, hasta liderar la histórica confirmación de la jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson, y traer importantes proyectos federales de infraestructura a nuestro estado, el senador Durbin ha trabajado incansablemente para mejorar la vida de los habitantes comunes de Illinois… Su legado está definido no solo por la legislación que aprobó, sino por el impacto positivo innegable que su carácter y liderazgo moral han tenido en la nación… El pueblo de Illinois debe sentirse muy orgulloso de haber tenido un líder como Dick Durbin representándonos en el Senado de los Estados Unidos”.

Tammy Duckworth, senadora de Illinois, dijo:

“La primera vez que conocí a Dick Durbin fue apenas 12 semanas después de que mi helicóptero fuera derribado —en un momento tan temprano de mi recuperación que apenas podía sentarme durante mucho tiempo, incluso en la cama del hospital. Pero cuando Dick me miró, vio más allá de las heridas, más allá de la silla de ruedas. Vio a una soldado en busca de su próxima misión…

Es solo gracias a la empatía, paciencia, apoyo y mentoría de Dick que hoy estoy en el Senado de los Estados Unidos. Ha sido el honor de mi vida trabajar junto a un líder que encarna lo que significa ser un verdadero servidor público. Alguien que nunca, jamás ha dejado de alzar la voz por quienes con demasiada frecuencia se sienten sin voz. Alguien que nunca ha dejado de luchar para que los intereses especiales de nuestro país rindan cuentas. Alguien que nunca ha dejado de preocuparse lo suficiente por nuestra nación como para hacer el trabajo duro y agotador necesario para hacerla un poco más justa, un poco más equitativa —un día, una ley, un ciudadano a la vez.

Dick Durbin es, y siempre será, un gigante del Senado de los Estados Unidos. Ha dedicado su vida a hacer nuestro estado —y nuestra nación— más fuerte, y todos somos mejores gracias a ello. No hay palabras que expresen adecuadamente cuán agradecida estoy de llamarlo amigo ni cuán honrada me he sentido al llamarlo mentor. Y aunque echaré de menos trabajar con él tan de cerca en el Senado, sé que encontrará una nueva forma de seguir sirviendo a su país en los años por venir —tal como animó a una soldado herida en una habitación del hospital Walter Reed a hacerlo, hace tantos años”

El congresista Raja Krishnamoorthi declaró:

“Hoy es un día para celebrar al senador Dick Durbin por su ejemplar carrera de servicio público, así como por el profundo y duradero impacto positivo que ha tenido en las familias de Illinois y en nuestra nación. Conocido por su legendaria ética de trabajo, el senador Durbin ha liderado la lucha para ampliar el acceso a la atención médica asequible, invertir en la infraestructura de nuestro estado, abordar la violencia armada, defender a los Dreamers, mejorar la salud pública, proteger a las familias trabajadoras y más. Su liderazgo experto en el Comité Judicial del Senado aseguró la confirmación de un récord de 235 jueces federales, moldeando los tribunales y asegurando nuestros derechos estadounidenses más fundamentales por muchos años. Un defensor de las familias trabajadoras y un incansable defensor de los desfavorecidos, el senador Durbin representa el verdadero significado del servicio público”.

El congresista Jesús ‘Chuy’ García dijo:

“Quiero agradecer al senador Dick Durbin por sus décadas de servicio al pueblo de Illinois y por ser una voz firme por la justicia y el progreso en Washington. Su decisión de no buscar la reelección marca el cierre de un capítulo extraordinario en la historia de nuestro estado. El senador Durbin ha sido un ancla moral en el Senado de los Estados Unidos —luchando por las familias trabajadoras, defendiendo a los inmigrantes, protegiendo nuestra democracia y liderando con coraje y compasión.

La profunda integridad del senador Durbin, su mente estratégica y su constante enfoque en la dignidad humana dejan un legado increíble en Illinois y en todo el país. Su trabajo como autor de la DREAM Act, su inquebrantable creencia en avanzar hacia una reforma migratoria integral y su liderazgo en importantes nombramientos judiciales cambiaron vidas y moldearon el discurso nacional… El próximo senador de Illinois deberá continuar su legado de liderazgo basado en el coraje, la compasión y un impulso duradero por la equidad”.