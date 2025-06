Protestas masivas en Chicago y todo el país expresan repudio a las políticas de Donald Trump

Al mismo tiempo que el presidente Donald Trump presenciaba un desfile militar en Washington DC, cientos de miles de personas salieron el sábado 14 de junio a protestar contra la agenda política del primer mandatario en cerca de dos mil ciudades, pueblos y suburbios de todo Estados Unidos.

Denominadas como ‘No Kings Day’ (‘Día sin reyes’), las protestas ocurrieron en las ciudades más grandes del país como Chicago, Nueva York y Los Ángeles, pero también ocurrieron en ciudades como San José, Houston, Salt Lake City, Pittsburg y Seattle, además de en muchas comunidades más pequeñas.

El enfoque de las protestas fue contra la agenda de Trump, que entre otros asuntos se ha definido por imponer tarifas a las importaciones, realizar despidos de empleados del gobierno, desmantelar las iniciativas de inclusión, equidad y diversidad, emprender redadas masivas y estigmatizaciones contra los inmigrantes de color y por mantener una actitud autocrática, como si Trump fuera un rey que impone su voluntad al país.

La ley que rige en Estados Unidos, dijeron muchos manifestantes en las varias ciudades en que se realizaron marchas, es la Constitución y no una postura de rey.

Miles de manifestantes rechazaron en Chicago las políticas de Donald Trump el sábado 14 de junio de 2025, bautizado como ‘No Kings Day’ (‘Día sin reyes’). (Cortesía Gabriel Zavala) Crédito: Cortesía

En la gran mayoría de protestas, incluyendo las que ocurrieron en el área de Chicago, todo transcurrió en forma pacifica y no hubo disturbios como los que se registraron de Los Ángeles una semana atrás.

Pero sí se reportaron algunos incidentes en algunas protestas.

En Salt Lake City, Utah, alguien disparo un arma de fuego y una persona murió. La policía local detuvo a una persona, de nombre Arturo Gamboa, en el incidente.

En Culpepper, en el estado de Virginia, una persona manejó su auto SUV entre los manifestantes impactando cuando menos a una persona. La policía ahí detuvo a un hombre identificado como Joseph R. Checklick Jr.

En Washington DC, unas 60 personas fueron arrestadas por protestar contra el desfile militar llevado a cabo por Trump para conmemorar el 250 aniversario de la creación del ejército de Estados Unidos.

Entre los arrestados figura John Spitzberg, de 87 años y quien usa una andadera para poder caminar.

En la ciudad de Seattle, manifestantes intentaron irrumpir en un centro de detenciones de ICE y la policía lanzó gas lacrimógeno y una granada de destello para dispersarlos.

En Los Ángeles, la ciudad fuertemente custodiada por elementos de la Guardia Nacional y Marines, fueron arrestadas 38 personas, pero básicamente por violar el toque de queda en la zona del centro de la ciudad.

Entre los coros y consignas pronunciadas por los manifestantes en algunas de las protestas del sábado 14 de junio durante las manifestaciones de un ‘Dia sin Reyes’, están “No ICE, No KKK, No Fascist USA”.

Otras incluyeron ‘Poder al pueblo, Nadie es ilegal”; “Hey, hey, ho ho, Donald Trump Has Got to Go”;

“Si no hay justicia no habrá paz’; ‘Say Why, Say Why We Won’t Put Up with ICE”.

Y en casi todas las numerosas protestas que llenaron el panorama nacional, los manifestantes llamaron la atención al clamor de que “Nosotros tenemos una Constitución, no un rey”.

Muchos de los manifestantes entrevistados en los varios noticieros del país llamaron la atención al hecho de que Trump, un republicano, busca deportar a los inmigrantes sin un debido proceso legal, sin darles la oportunidad de responder a las acusaciones y sin la presencia de sus abogados.

Muchos de ellos acusaron a la administración de “desaparecer” a los inmigrantes y afirmaron que bajo esta administración “lo mismo le pueden suceder a personas que son ciudadanas de este país”.

En Chicago, la protesta del ‘Día sin reyes’ se convocó en la Plaza Daley y de ahí partió hacia la plaza del Tribune Tower y regresó por la Avenida Michigan otra vez a la Plaza Daley.

Como en otras ciudades, incluyendo los suburbios de Chicago, entre los manifestantes había gente blanca, afroamericana y de muchos otros orígenes e identidades, con una fuerte participación de hispanos de varios países, incluyendo México.

