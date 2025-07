‘Cómo mi oficina maneja miles de millones y protege cada centavo’

Dos veces al año, mi oficina envía por correo cerca de 1.8 millones de facturas de impuestos a la propiedad y recauda más de $18,000 millones. No es un error de tipeo, son 18 mil millones. Como Tesorera del Condado Cook, superviso el segundo mayor sistema de recaudación y distribución de impuestos a la propiedad en los Estados Unidos. Solo el Condado de Los Ángeles es más grande.

Pero hago mucho más que enviar facturas. Mi oficina es el corazón financiero del Condado Cook. Recaudamos pagos de impuestos y distribuimos esos fondos a casi 2,200 agencias gubernamentales locales, desde distritos escolares y bibliotecas hasta departamentos de policía, parques y sistemas de salud. A su vez, esas instituciones ponen ese dinero a trabajar para devolverlo a usted en forma de servicios gubernamentales esenciales.

Estas instituciones dependen de nuestra precisión y puntualidad para mantener sus vecindarios seguros, sus calles iluminadas y sus hijos educados.

Cada dólar que ingresa debe protegerse, rastrearse y reportarse. He construido una política de inversiones que cumple con todas las leyes federales y estatales, prioriza la seguridad de su dinero y asegura que siempre haya fondos disponibles para cumplir con las obligaciones del Condado. El riesgo se minimiza a través de la diversificación. Aunque el rendimiento de las inversiones es importante, proteger sus dólares de impuestos es la prioridad, siempre.

Por ley, también soy responsable de presentar informes financieros a la Junta de Comisionados del Condado Cook, administrar fondos fiduciarios y otras cuentas especiales, además de invertir y resguardar el dinero que sostiene los servicios del condado.

Cuando los impuestos no se pagan, debo preparar listas de morosos, notificar a los contribuyentes, obtener órdenes judiciales y llevar a cabo la venta anual de impuestos: un proceso legal para recuperar lo adeudado. Este sistema no castiga; promueve la equidad. Todos deben pagar su parte justa.

Mi oficina también tramita reembolsos cuando hay pagos en exceso. Ya sea por un pago duplicado, una reducción en el valor tasado de la propiedad o un cambio ordenado por la corte, nos aseguramos de que se le devuelva lo que pagó de más. Actualmente, mi oficina tiene $122 millones en reembolsos disponibles por pagos en exceso que se remontan a 2005. Y tenemos otros $33 millones en exenciones no reclamadas desde 2021. Esos años son límites legales firmes. Por ley, solo puede recuperar pagos en exceso de los últimos 20 años para reembolsos y cuatro para exenciones. Así que, si no presenta su solicitud a tiempo, podría perder el reembolso que se le debe. Y no queremos que eso suceda. Por eso, hemos facilitado la verificación del estado de su reembolso en nuestro sitio web, cookcountytreasurer.com, de forma gratuita, sin abogados ni intermediarios.

El gobierno no debería ser un misterio. Mi trabajo es asegurarme de que su dinero se maneje con precisión, integridad y absoluta transparencia. Cuando el sistema de impuestos funciona de manera justa, genera confianza. Cuando genera confianza, fortalece a las comunidades. Ese es el trabajo que hacemos todos los días: manejar miles de millones para que la democracia funcione.

– Maria Pappas es la tesorera del Condado Cook