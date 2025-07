El Museo Boricua de Chicago creó plan de acción tras llegada de agentes de DHS a sus instalaciones

Billy Ocasio, director ejecutivo del Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña de Chicago (NMPRAC), elaboró junto a líderes políticos y comunitarios y representantes del gobierno de la ciudad un plan para responder a potenciales intervenciones de agentes migratorios federales en la zona luego de oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) arribaran sin previo aviso al espacio a principios de julio.

Ocasio, exconcejal demócrata de la ciudad que fundó el recinto de arte en 2000, sostuvo en entrevista exclusiva con El Diario, periódico hermano de La Raza, que la intención de las autoridades era intimidar a las comunidades y desalentarlos de que participen en las actividades que realiza el museo.

“Lo que están tratando es sacar a la gente (migrantes) de aquí… Están tratando de intimidar y que la gente no llegue a diferentes sitios. Yo creo que ellos piensan así. Si los migrantes no pueden llegar al trabajo y si los nenes no pueden ir a la escuela, no pueden sobrevivir y se van (de Estados Unidos). Eso es lo que yo creo que ellos están tratando de hacer para que la gente se vaya. Pero aquí nosotros tenemos derechos… No solamente los de Sudamérica o México, es contra todo el mundo, todos los de color”, insistió Ocasio, de origen boricua.

La mayor preocupación de Ocasio y de su personal es que se reduzca la cantidad de visitantes, no solo al museo sino al parque Humboldt que rodea el espacio.

“Tenemos gente que vienen a visitarnos y ellos quieren sentirse que están seguros y que todo está bien. Hay gente que viene de diferentes países y ellos no quieren ver algo así. Nosotros, como puertorriqueños, somos ciudadanos. Pero, hay mucha gente que no son ciudadanos”, argumentó Ocasio, quien además fue asesor del gobernador de Illinois durante la administración de Pat Quinn.

El entrevistado resaltó que, aunque lo rodea un parque, el museo es un edificio privado y los oficiales necesitan una orden para realizar cualquier intervención o ejecución de cumplimiento de ley.

“Aunque estamos dentro de un parque, nosotros tenemos un ‘lease’ (contrato) de 99 años, así que nosotros somos los que podemos decir que es lo que se hace o no”, afirmó.

El encargado del museo reveló que, inmediatamente después de que unos 15 agentes migratorios arribaron al lugar, él y su equipo se comunicaron con funcionarios electos no solo a nivel local sino federal para responder en coordinación a lo que entienden fue un acto de provocación innecesario.

“Un equipo de diferentes personas, todos los oficiales nuestros electos, la Ciudad, dijo que iba a bregar con nosotros en esto, el Distrito del Parque de Chicago, como 30 organizaciones, cinco de las que bregan con derechos de migrantes y sacamos un plan… Ese plan se va a usar para todos los diferentes festivales…”, especificó Ocasio en referencia a las actividades que auspician.

“Consiste en tener más seguridad, en tener observadores que servirán como observadores legales. Si llega ICE o Seguridad Nacional, esta es la gente que dice: ‘No, primero tienen que enseñarnos algo, una identificación, una carta, lo que sea”, continuó.

El portavoz añadió que cuentan con unos 100 abogados, dentro y fuera de la propiedad, para eventos masivos como el Barrio Arts Festival que se realizó sin inconvenientes el fin de semana del 11 de julio.

Otra parte del plan consiste en proveer información a la comunidad sobre sus derechos constitucionales ante cualquier operativo o redada de agentes migratorios.

“Se le orientó a la gente sobre lo que ellos podían hacer y no, porque no queremos tampoco poner a empleados y voluntarios en una situación difícil”, mencionó.

Los operadores del museo tampoco descartan un proceso de registro para acceso a los eventos, lo que haría más difícil que agentes intervengan.

“Nosotros no cobramos para el festival de nosotros. Hay otros festivales que sí. Si se cobra, ellos (los agentes) no pueden entrar, porque aunque sea un sitio público, se rentó el espacio para eso. La otra manera de hacerlo es que, si no van a cobrar, uno puede requerir que la gente se registre. Si se hace eso, los agentes tampoco pueden entrar”, explicó.

El NMPRAC, que forma parte de la American Alliance of Museums, resalta a través de sus programas y exhibiciones lo mejor del arte puertorriqueño con obras de artistas de la isla y de la diáspora.

Sin embargo, es considerado un espacio cultural e inclusivo de las distintas comunidades de Humboldt Park, no solo la boricua. El vecindario Humboldt Park es conocido por ser epicentro de las comunidades hispanas y migrantes en Chicago. En el área, destaca el conocido Paseo Boricua, identificado popularmente como la capital cultural y económica puertorriqueña en la ciudad.

Aparte de las exposiciones, la institución encabeza la organización de múltiples eventos culturales en el exterior como festivales.

“El Gran Festival Colombiano” se realizó hace unos días. No han trascendido reportes de intervenciones migratorias. Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, está pautada la tradicional “Fiesta Boricua”.

Cuando agentes de DHS llegaron al Museo Boricua

El pasado 8 de julio, unos 15 agentes del DHS llegaron en vehículos no oficiales al museo ubicado en 3015 West Division St. y los estacionaron en el parqueadero del lugar, confirmó Ocasio.

“Unos tres automóviles llegaron como a las 3:45 pm. Pero, después siguieron llegando, y teníamos de 15 a 20 carros. Algunos (agentes) salieron de los carros, los otros se quedaron dentro. Pero sabemos que había entre 15 a 20 automóviles. Llegaron en carros que no estaban identificados (como oficiales). Comenzaron a hablar. El equipo mío lo notó y fue afuera a ver quiénes eran, y ellos no le querían decir quiénes eran. El equipo mío le dijo que el museo era propiedad privada y que no podían estar ahí. Entonces, ellos dijeron que no, que ellos eran la ley y que estarían donde quisiera cuando quisieran”, relató.

“¿Una persona fue la que dijo eso o varios llevaron ese mensaje?”, se le preguntó a Ocasio.

“Varias personas dijeron eso”, respondió.

Los efectivos se negaron a brindar identificación a pesar de la insistencia del personal del lugar.

“El equipo mío siguió hablando con ellos, diciéndole que no podían estar allí y (preguntándoles) para qué estaban allí, y tampoco nos decían. Después de unos minutos, uno dijo que eran del Departamento de Seguridad Nacional. El equipo les dijo que tenían que enseñar sus identificaciones, insignias, lo que sea… y no enseñaron nada”, detalló el director ejecutivo.

Supuestamente, uno de los trabajadores escuchó cuando los agentes, en una conversación entre ellos, hicieron referencia a la celebración de varias actividades como el mencionado Barrio Fest.

“Fue uno que habló. Los otros se quedaron hablando entre ellos. En ese momento, uno del equipo de nosotros salió y ellos estaban hablando de que iba a haber un festival ese fin de semana, y el próximo, va a haber uno de los colombianos, y parecía que estaban mirando todas las entradas y salidas del lugar”, narró.

“Entre ellos mismos estaban hablando y dijeron que había unos festivales”, continuó.

“¿Ustedes escucharon eso?, ¿les consta?”, preguntó este periódico.

“Lo escuchamos. Eso fue un empleado de nosotros que estaba botando la basura. Él los escuchó a ellos hablando de eso. Él fue y les dijo a las otras personas del equipo y le volvimos a decir que se tenían que ir. Uno preguntó si podían usar el baño”, aseguró el portavoz.

Ocasio añadió que, en ese punto, el equipo del museo empezó a sentirse intimidado, por lo que le permitieron acceso a un agente que solicitó utilizar el baño.

“Ya el equipo de nosotros estaba bien intimidado, tenía miedo de lo que estaba pasando, y una persona le dijo que, si quería, podía pasar a usar el baño. Pero luego entró no solamente él sino otro (agente). Le enseñamos dónde estaban los baños, pero ellos fueron a otro lugar”, relató.

Seguidamente, se les pidió a los agentes una vez más que abandonaran el lugar, pero ellos insistieron en que podían estar donde quisieran.

“Después, dijeron que dejarían todos los carros aquí (en el estacionamiento del museo) por las próximas dos horas. El equipo le dijo que eso no se podía hacer, que cerrábamos a las 5 pm, y que, si dejaban los autos ahí, la cadena iba a estar en el portón. En ese momento, ellos decidieron irse después de 45 minutos. Pero ellos asustaron e intimidaron a nuestro equipo mucho”, recalcó Ocasio.

Imágenes sacadas de las cámaras de seguridad del museo muestran a un grupo de agentes cerca de los vehículos estacionados en el exterior.

En otra se aprecia a dos agentes ingresando a la estructura para supuestamente usar el baño.

En respuesta a la controversia generada por la llegada no anticipada de los agentes, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que no tenían como objetivo el museo.

“Falso. El Departamento de Seguridad Nacional no tuvo como objetivo el Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña. El 8 de julio, el Grupo de Trabajo sobre Delitos Financieros (FCTF) de HSI Chicago organizó y llevó a cabo una breve sesión informativa en el estacionamiento del museo antes de una acción legal relacionada con una investigación de narcóticos”, dijo McLaughlin, según citaron medios como ABC y CBS.

“Una vez más, los medios de comunicación y los políticos de Ciudad Santuario están difundiendo vergonzosamente una narrativa falsa en un intento de demonizar a nuestros agentes de ICE, quienes ya enfrentan un aumento del 700% en las agresiones en su contra”, agregó la funcionaria.

Ocasio no cree los argumentos del DHS.

“Es que cambiaron la historia tres veces y primero no querían decir. Si era algo así, lo más fácil era decir: ‘No, estamos aquí porque estamos haciendo otro operativo. Si hubieran dicho eso, pues esto habría sido diferente, pero no querían decir. Luego cambiaron y dijeron que estaban haciendo una reunión por un tema financiero y luego que eran narcóticos”, señaló Ocasio.

“Si dicen: ‘Estamos haciendo una operación y necesitamos un sitio para reunirnos’, pues fácil. Pero no se querían ir y estaban intimidando a la gente. Eso no se tenía que hacer”, reiteró.

Parte del problema, según Ocasio, es que los agentes no informan de entrada sus planes de intervención ni se identifican.

“Y lo primero que todo el mundo cree es que está entrando ICE (Policía de Inmigración y Aduanas)”, planteó.

Chicago forma parte de la lista de “ciudades santuario”. Estas demarcaciones limitan la colaboración entre las autoridades locales y las migratorias federales para detener y procesar indocumentados y deportarlos.

La Administración Trump encabeza una cruzada sin precedentes contra estas jurisdicciones que incluye el retiro de fondos federales.

Hace unos días, Tom Homan, zar de la frontera, declaró, en una conferencia de prensa que las ciudades santuario son la prioridad del gobierno federal y serán “inundadas” con agentes migratorios en las comunidades y los sitios de trabajo.

Para Ocasio, hay que seguir resistiendo y denunciando para que se respeten los derechos humanos y constitucionales de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

“Uno va por la comunidad, por la bodega, los restaurantes y se ve menos gente. Pero ellos lo que han hecho es (a la misma vez) darle una voz a esta gente. Yo estoy todos los días en la comunidad y veo que ahora la gente quiere pelear, quieren luchar”, aseguró Ocasio, quien sirvió en el Concejo Municipal de Chicago por 16 años.

En ese sentido, el líder entiende que las autoridades políticas y gubernamentales tienen que seguir hablando “fuerte”.

“Yo creo que tenemos que seguir siendo una voz… En la ciudad de Chicago, la Policía no puede ayudar a los agentes del DHS. También se han enviado cartas a Seguridad Nacional diciendo que tienen que parar lo que están haciendo, no entrar al Museo y a otros sitios en el parque si hay actividades. Las autoridades oficiales de nosotros tienen que hablar bien fuerte”, emplazó.

Para Ocasio, comunidades como la boricua tienen que ser la voz de los que no pueden hablar o temen hacerlo.

“Hay gente que, de verdad, tiene miedo, y eso está bien. Todos tenemos miedo. Esas personas tienen que cuidar a sus familias. Pero yo creo que hay otros que tienen que pelear por aquellos que no pueden. Nosotros tenemos que ser la voz. Tenemos que seguir con las acciones contra el DHS, porque sabemos que todos tenemos derechos humanos pero ellos lo están violando”, pidió.

Cabe señalar que varios boricuas han sido intervenidos erróneamente por agentes de ICE que no han seguido el debido proceso de ley en estados como Pennsylvania y Nueva Jersey. Lo anterior llevó a que la organización LatinoJustice PRLDEF, con sede en Nueva York, presentará una solicitud de información a agencias como el DHS bajo FOIA (Ley de Libertad de Información o Freedom of Information Act) para que explicaran la detención “ilegal” de puertorriqueños en operativos migratorios.

La situación en Chicago llevó a que líderes políticos de la ciudad y el estado como los concejales Jessie Fuentes, Rossana Rodríguez Sánchez y Gil Villegas; la senadora estatal Graciela Guzmán y la congresista federal de Illinois Delia Ramírez se sumarán a una conferencia de prensa, al día siguiente, para denunciar la movilización.

“Sabemos que ahora mismo los republicanos controlan todo (Congreso y Casa Blanca), pero eso no significa que nos tengamos que quedar callados. Yo creo que lo que está haciendo la congresista, los concejales (de Chicago) y en la ciudad lo están haciendo en el estado. Hay que seguir peleando; hay que seguir con una voz que diga que nosotros tenemos derechos”, insistió Ocasio.

En este contexto, defendió propuestas de ley ante la consideración del Congreso que prohibiría a los agentes del orden público y del DHS ocultar sus identidades durante operativos migratorios.

Por ejemplo, la legislación ‘No Secret Police Act’, que coauspician representantes de Illinois en el Congreso, requeriría de ser aprobada que los agentes del orden público y de la referida agencia involucrados en la seguridad fronteriza y en la aplicación de las leyes de inmigración civil muestren claramente su identificación e insignias cuando detengan o arresten a personas. La medida además prohibiría el uso de máscaras caseras y no tácticas.

