CPS requiere al menos $1,600 millones extra de fondos del estado para educar de modo adecuado

La Escuelas Públicas de Chicago (CPS, en inglés) requieren $1,600 millones de dólares al año adicionales a lo que ya cuentan e para proveer una educación adecuada a sus 323,251 estudiantes, según un artículo del diario Chicago Sun-Times, publicado el pasado lunes 4 de agosto, que cita datos revelados recientemente por el estado de Illinois.

La brecha de fondos, entre lo que se tiene y lo que se necesita para que CPS ofrezca una educación óptima, es más seria de lo que se pensaba, aludió dicho diario en su artículo.

La brecha en las aportaciones estatales para las Escuelas Públicas de Chicago es de $400 millones de dólares más de lo que se pensaba, y en general el déficit de CPS es aún mayor: $569 millones.

Se calcula que el distrito de CPS es uno de cerca de 300 distritos escolares en Illinois que reciben porcentajes más bajos del presupuesto estatal de lo que en realidad necesitan para funcionar bien.

Miembros del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) y otros políticos están pidiendo al gobernador JB Pritzker que convoque una sesión especial de la Legislatura de Illinois para resolver la crisis financiera en la educación pública.

Al enfrentar su déficit, este verano la Junta de Educación ha estado haciendo recortes y despidiendo a personal de las Escuelas Públicas de Chicago.

Hasta el momento no ha presentado un presupuesto para las escuelas públicas de Chicago, algo requerido por ley, que debe ser sometido a votación de la Junta de Educación a más tardar el próximo 28 de agosto.

El clima dentro de las Escuelas Públicas de Chicago en el momento es de incertidumbre, según se informó a La Raza.

“Es un sentimiento de derrota” lo que se vive en las Escuelas Públicas de Chicago, le dijo a La Raza una maestra bilingüe de origen mexicano en una escuela de Brighton Park en Chicago.

“Como educadores nosotros trabajamos y somos apasionados sobre proveer la mejor experiencia de aprendizaje a todos nuestros estudiantes”, dijo a La Raza esta maestra que pidió no se le identificara.

“Esta situación [de falta de fondos] envía el mensaje a los educadores de que estamos solos y que los demás no valoran la educación como nosotros. Les estamos fallando a nuestros estudiantes”, dijo esta maestra a La Raza

“Cada año esperan más de nosotros y nos dan menos”, destacó esta maestra. “¿Cuándo se darán cuenta que estamos haciendo daño a nuestros niños?”.

“Es como si quisieran ver a los más vulnerables aún más vulnerables”, concluyó esta maestra.

