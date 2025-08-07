Familia hispana recibirá $2.5 millones de indemnización tras equivocación policiaca en Chicago

“Ha sido un largo viaje”, dijo Peter Méndez, de 17 años, quien tenía apenas nueve años en 2017 cuando policías de la ciudad de Chicago irrumpieron por equivocación en el apartamento donde él vivía y apuntaron sus armas contra él, su pequeño hermano Jack de cinco años y sus padres.

Después de un juicio que aún no terminaba y ya estaba a medio camino, la Ciudad de Chicago y la familia Méndez llegaron a un acuerdo.

En un video de este incidente, sucedido el 7 de noviembre de 2017, se ve a Peter llorando y pidiendo que no vayan a disparar y matar a su familia.

La Ciudad de Chicago anunció en días pasados que le pagará a la familia Méndez la cantidad de $2.5 millones por daños sufridos en el incidente.

La firma de abogados Loevy y Loevy indicó en un comunicado que en un video de la cámara corporal de un oficial que participó en el incidente se nota que un policía le dice a otro que están en el apartamento equivocado.

La demanda por parte de los abogados de la familia Méndez llegó ante un jurado el 21 de abril de 2025 en donde la familia Méndez fue representada por los abogados Julia Rickert y Justin Hill del bufete legal de Loevy y Loevey y Al Hofeld y Zack Hofeld de la firma legal de Al Hofeld Jr.

Antes que en el juicio se llegara a un veredicto se llegó a un acuerdo y el pasado 16 de julio el Concilio de la Ciudad acordó pagar a la familia Méndez la cantidad de $2.5 millones.

