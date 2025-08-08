Expresan rechazo a la política de Kristi Noem durante su visita al área de Chicago

La secretaria del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) Kristi Noem visitó este viernes Lombard, Illinois, a donde llegó para mostrar ejemplos de “indocumentados peligrosos”. Pero una gran protesta la sorprendió a las afueras de la oficina de DHS en el suburbio de Lombard, al oeste de Chicago.

La secretaria Noem mostró material decomisado: armas de fuego, dinero que ella afirmó fue lavado y unos 20 kilos de fentanilo.

Durante la conferencia de Noem también se mostraron las fotografías de cuatro inmigrantes –de Polonia, Honduras, Micronesia y México– que fueron, se afirmó, arrestados por ser criminales peligrosos.

Consciente de la fuerte protesta afuera de su conferencia, que exigió el fin de las redadas y los arrestos de padres y madres de familia que no tienen ningún antecedente criminal, Noem criticó a los lideres demócratas del estado y de la ciudad de Chicago.

Las leyes santuario de Chicago y de Illinois le incomodan a Noem y ella acusa a estas jurisdicciones de no dejar a los agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) hacer su trabajo.

“Yo estoy aquí porque los funcionarios electos del estado de Illinois están ignorando la ley, de hecho ellos son obstruccionistas cuando se trata de remover a los criminales peligrosos de las calles”, dijo Noem.

La presencia de Noem en el área de Chicago coincide con la intención del DHS de usar una instalación en Indiana para encarcelar indocumentados. El gobernador de Indiana Mike Braun, un conservador republicano, está cooperando en ello con ICE.

Una persona que participó en las protestas contra Noem fue Artemio Arreola, enlace comunitario de la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, en inglés).

Arreola llamó a las críticas y posturas de Noem “puras mentiras” y dijo que ella no es bienvenida en Chicago.

“Ella continúa con su retórica mentirosa,” dijo Arreola. “No están deportando solamente a los criminales como ella dijo que harían”.

Arreola dijo que 90% de los que han sido detenidos por ICE de enero al presente son hispanos sin antecedentes.

“Es una persecución racial”, dijo Arreola.

Afuera, frente a donde Noem llevó a cabo su conferencia de prensa, decenas de manifestantes exigían el fin a las redadas en todo el país.

Entre los letreros y pancartas en inglés que se mostraron figuraban las que decían “Mantengan a las familias unidas. Abolir ICE”, “No en el nombre de la humanidad. Nos rehusamos a tener a una América fascista”, “El debido proceso es un derecho legal”, “La única minoría que está destruyendo a América son los ricos” además de “ICE fuera de Illinois, ICE fuera de todo Lugar”.

Reacciones de políticos del área de Chicago

Varios políticos demócratas cerraron filas y criticaron fuertemente la visita de Noem a Lombard.

“El racismo y xenofobia de Kristi Noem no tienen lugar en el Sixto Distrito Congresional de Illinois”, dijo el representante federal Sean Casten.

El congresista Jesús ‘Chuy’ García también dio una declaración a la prensa sobre la visita de Noem a Illinois.

“La vasta mayoría de las personas que los agentes de ICE han detenido no tienen un antecedente criminal”, dijo García.

“ICE ha estado deteniendo y deportando a trabajadores, madres con hijos, activistas estudiantiles, turistas con visas e incluso ciudadanos estadounidenses, todo para cumplir con las absurdas cuotas establecidas por Trump y la política migratoria racista que dirige Stephen Miller”, añadió García.

El concejal Michael D. Rodríguez, del Distrito 22 en Chicago, también vertió sus críticas contra la secretaria Noem, a quien acuso de encontrar en los inmigrantes a “sus chivos expiatorios”

“No es sorprendente que Kristi Noem esté una vez más usando el temor… para ganar puntos políticos con Donald Trump”, dijo Rodríguez a la Raza en un comunicado. “La retórica está diseñada para hacer a los inmigrantes sus chivos expiatorios y menospreciar a las ciudades santuario como Chicago, la cual tiene un récord largo como faro de justicia y derechos humanos”.

Rodríguez dijo que, en vez de vilipendiar a nuestras comunidades, “nosotros deberíamos de hacer a los agentes responsables”, dijo Rodríguez y añadió que introdujo una ordenanza en el Concilio de la ciudad para hacer ilegal el uso de coberturas faciales por los agentes de ICE.

“Chicago está orgulloso de proteger a nuestras familias inmigrantes, y no de criminalizarlos. Nuestras políticas reflejan nuestros valores de dignidad, debido proceso y trato igualitario ante la ley”, dijo Rodríguez. “No seremos victimas de bullying por extremistas que quisieran mejor destruir en vez de construir una justa e inclusiva sociedad”.

