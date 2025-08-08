La ley de EEUU no considera realizar censos anticipados ni parciales, como desea Trump

El presidente republicano Donald Trump flotó una idea este pasado jueves sobre llevar a cabo de manera anticipada un nuevo censo de Estados Unidos, que se realiza cada 10 años, el más reciente en 2020.

Esta vez, el mandatario no quiere que se cuente a los inmigrantes indocumentados.

La última vez que se difundió una cifra de cuántos indocumentados hay en el país se indicó 11 millones.

Trump escribió en sus redes sociales que él dio instrucciones al Departamento de Comercio, que supervisa a la Oficina del Censo, para que prosiga con esta tarea.

Pero la Constitución señala que el recuento poblacional debe hacerse cada 10 años y la Enmienda 14 que se debe “contar el entero número de personas en cada estado”. Estos números ayudan a determinar los distritos congresionales (y por ende la cantidad de representantes en el Congreso de cada estado) y la distribución de fondos federales a estados y ciudades del país.

La Oficina del Censo ha contado a todas las personas, sin importar si son ciudadanos o no, desde el primer censo en el año 1790.

Aparte de anunciar que quiere un conteo que no incluya a los indocumentados, Trump no dio señales de cómo se podría llevar esta misión a cabo.

De por sí, el país a media década y la Oficina del Censo ya está en preparación para organizar el censo nacional de 2030.

La Oficina del Censo reporta sus cifras al Congreso y, según las reglas, el presidente, sea quien sea, no tiene la absoluta autoridad sobre el censo.

“Son tonterías”, dijo José Gaspar, activista de La Villita, quien trabajo en Chicago durante el Censo de 1980 como supervisor de los enumeradores, las personas que van a los hogares a realizar el conteo de los habitantes.

“Pero hablando más en serio”, dijo Gaspar, “yo diría que esta propuesta de Trump robaría a las comunidades de fondos y servicios que se merecen, ya que la representación política y fondos federales se distribuyen de acuerdo con el número de gente” en cada área.

La Raza se comunicó con Irene de la Casa, especialista administrativa de la Oficina Regional de Chicago del Censo de Estados Unidos.

“No hemos escuchado ninguna palabra de que el Censo se tiene que retomar”, dijo de la Casa. “El censo del 2020 ya finalizó, está ya completo y se sometió [al Congreso] en el año 2021”.

De la Casa aseguró a La Raza que no tiene ninguna información de que el Censo de 2020 se tenga que volver a hacer.

Artemio Arreola, líder comunitario que trabaja con la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), calificó esta idea de Trump y de “un ataque más a la comunidad inmigrante del país”.

Arreola también señaló que las cifras del censo se usan primordialmente para rediseñar los distritos cada década y para distribuir los fondos federales, que cabe recalcar vienen de los contribuyentes que pagan impuestos.

Arreola dijo que esto más bien parece un intento de quitarle distritos a los demócratas, ya que Trump mencionó que ya no quiere que la Oficina del Censo cuente a los indocumentados que viven en el país.

Para que se cumpla lo que Trump quiere hacer, precisó Arreola, primero se tendría que cambiar la Constitución y en particular la Enmienda 14 y eso, dijo este líder, es difícil de hacer y puede tomar muchos años.

Y, además, está el Artículo 1 de la Constitución, que dice que se le asigna al Congreso del país, no al presidente, la tarea de la enumeración de la población.

Y en otra ley aprobada por el Congreso, el Título 13 del Código de EEUU, se ordena al Secretario de Comercio a realizar el censo cada 10 años.

