Una saga del viejo oeste entre 50 legisladores y el gobernador Greg Abbott

Un drama ha estado ocupando los titulares de los periódicos y noticieros de televisión por las últimas semanas en todo el país.

Este drama es la guerra de los distritos en Texas, el estado de la estrella solitaria, y los papeles estelares son del gobernador republicano Greg Abbott y 50 legisladores demócratas texanos que viajaron fuera de Texas para prevenir una votación sobre los cinco nuevos distritos.

Los legisladores demócratas viajaron a Illinois, Nueva York y California en donde los políticos demócratas de esos estados le ofrecieron apoyo a su causa.

Abbott acusó a los 50 legisladores de Texas de escapar hacia “los estados azules izquierdistas” para bloquear el voto.

Abbott dijo a los medios que los 50 demócratas están violando el articulo 3 de la Constitución de Texas.

Pero la gobernadora Kathy Hochul, demócrata del estado de Nueva York, dijo: “Eso no quiere decir que sea legal lo que quiere hacer Abbott”.

Los demócratas acusan a Abbott de haber consentido crear cinco nuevos distritos legislativos a petición de Donald Trump en donde los votantes republicanos sean la mayoría.

Los demócratas, incluyendo los que salieron de Texas para prevenir tener un cuórum, alegan que los distritos son rediseñados cada 10 años y después del censo nacional.

¿Y porque el presidente Trump pidió hacer esto al gobernador Abbott? Porque Trump teme perder escaños en el Congreso en las elecciones de medio termino en noviembre de 2026.

¿Y porque accedería Abbott hacer esto por un presidente republicano que es tan controversial?

Me imagino que es por la afinidad de ambos, Trump y Abbott, de atacar a los inmigrantes indocumentados.

Ustedes recordaran que Abbott colocó boyas de goma en medio del Río Bravo para prevenir que los inmigrantes lo crucen. Abbott también ha colocado alambre de púas a lo largo de la frontera de Texas con México para detener a los inmigrantes.

Algunos de los legisladores demócratas de Texas llegaron hasta Illinois, el estado de Lincoln.

El gobernador JB Pritzker, un demócrata por supuesto, ha brindado ayuda a los legisladores texanos.

Pritzker dijo que crear cinco nuevo s distritos republicanos en Texas sería en violación a el Acta de los Derechos de los Votantes y a la Constitución del país.

Pritzker dijo que “el futuro de la democracia esta en riesgo” y juró ayudar a los legisladores de Texas hasta que Abbott desista de hacerle este favor a Donald Trump.

Por su parte, el gobernador Gavin Newsom, un demócrata, calificó a las acciones de Abbott diciendo “esto no es la democracia, esta no es América y es absurdo querer arrestar a los legisladores demócratas de Texas”.

Como una historieta del Viejo Oeste me imagino que el lado que parpadee primero perderá esta pelea.