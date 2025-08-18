Illinois promulga ley que protege a estudiantes inmigrantes y les garantiza escuelas seguras

El gobernador JB Pritzker firmó hace unos días la ley Escuelas Seguras para Todos (HB 3247), convirtiendo a Illinois en el primer estado del país en incorporar en su legislación el fallo de la Corte Suprema de 1982 Plyler v. Doe.

La ley garantiza que los niños indocumentados y los hijos de padres indocumentados tengan el mismo derecho a asistir a las escuelas públicas que los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.

La medida, impulsada por la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), el Latino Policy Forum y el Fondo Méxicoamericano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), llega mientras estudiantes de todo el estado regresan a clases.

Sus promotores afirman que responde a años de aplicación intensificada de la ley migratoria y de hostigamiento por parte de autoridades federales de inmigración, particularmente bajo la administración Trump.

La representante estatal Lilian Jiménez y la senadora estatal Karina Villa patrocinaron el proyecto en la Asamblea General. Los defensores señalan que está diseñado para garantizar que el miedo a la deportación o a la discriminación no mantenga a los niños fuera del aula.

“Si los estudiantes no se sienten seguros en la escuela, el éxito académico es una batalla cuesta arriba”, dijo en un comunicado Erika Méndez, directora de políticas de educación PreK-12 en el Latino Policy Forum. “El miedo no debe mantener a los niños en casa, y hoy Illinois envió un mensaje importante a las familias de que su estado y sus líderes están con ellas”.

Martín Klein, abogado legislativo de MALDEF, señaló que el clima nacional ha dejado a muchos estudiantes, sin importar su estatus migratorio, con ansiedad sobre asistir a la escuela.

“Este proyecto de ley desafía el ambiente de miedo que afecta a nuestras comunidades escolares y brinda tranquilidad a padres y estudiantes de que las escuelas de Illinois son lugares seguros para todos los estudiantes”, afirmó Klein en un comunicado.

Lawrence Benito, director ejecutivo de ICIRR, calificó la legislación como “la última parte de nuestra resistencia contra el enfoque de la administración Trump hacia nuestras familias”, y agregó que Illinois ha establecido “un nuevo precedente nacional al convertirse en el primer estado del país en garantizar la educación para todos”.

La ley incluye varias disposiciones clave:

Prohíbe que las escuelas excluyan a estudiantes o padres por su estatus migratorio.

Prohíbe prácticas que puedan desalentar la asistencia, como solicitar un número de seguro social.

Restringe la divulgación, o la amenaza de divulgación, de información sobre el estatus migratorio de un estudiante o su familia.

Obliga a las escuelas a desarrollar protocolos para manejar acciones de la Policía de Inmigración (ICE) u otras agencias de aplicación de la ley en el campus.

Afirma el derecho de las familias a defenderse contra violaciones.

Los impulsores de esta nueva legislación señalan que la acción de Illinois posiciona al estado como líder en equidad educativa y en la defensa de los derechos de los inmigrantes.

“Nuestras comunidades celebran esta victoria mientras nos preparamos para el inicio del año escolar”, dijo Benito. “Illinois sigue siendo un estado acogedor para todos”.

