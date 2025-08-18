Más de 320,000 estudiantes vuelven a clases en Chicago mientras CPS enfrenta problemas presupuestales

Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés) dieron inicio oficial al año escolar 2025–2026 este lunes 18 de agosto, con más de 320,000 estudiantes en las más de 600 escuelas públicas del tercer distrito escolar más grande del país.

Durante el año escolar 2024–2025, los estudiantes latinos representaron el mayor porcentaje de la matrícula del distrito, según datos oficiales: un 47.3%, es decir, aproximadamente 153,900 alumnos. Los estudiantes afroamericanos representaron el 34.2%, los estudiantes blancos el 11.3% y los estudiantes asiáticos el 4.7%.

El aumento en la matrícula latina también coincidió con un marcado incremento en el número de estudiantes aprendiendo inglés, que subió un 12% en comparación con el año anterior, según los datos del distrito.

En respuesta a estas necesidades cambiantes, CPS ha trabajado para ampliar los servicios bilingües y los planes de estudio culturalmente relevantes. A principios de agosto, el alcalde Brandon Johnson anunció la expansión del modelo de Escuelas Comunitarias Sostenibles, una iniciativa clave centrada en ofrecer servicios integrales y oportunidades educativas equitativas en vecindarios históricamente desinvertidos, muchos de los cuales son mayoritariamente negros y latinos.

Este enfoque también se ha visto reflejado en la contratación de nuevo personal docente. Por primera vez en más de una década, la mayoría de los maestros recién contratados por CPS son negros o latinos: 51% en total, un aumento respecto al 49% del año pasado y al 33% en 2017, según un comunicado de CPS.

Para marcar el primer día de clases, Johnson se unió a la directora ejecutiva interina de CPS, Macquline King, y a funcionarios del Sindicato de Maestros de Chicago en visitas a la escuela Courtenay Language Arts Center, en el norte de la ciudad, donde dieron la bienvenida a estudiantes, docentes y personal.

“Incluso después de 32 años sirviendo a los niños de Chicago, el primer día de clases sigue siendo mágico”, dijo King en un comunicado. “No hay nada como la energía de los estudiantes corriendo por los pasillos, con los rostros iluminados de emoción. Es un poderoso recordatorio de que nuestro trabajo importa mientras preparamos a la próxima generación de grandes pensadores y solucionadores de problemas colaborativos”.

Los funcionarios también visitaron la escuela secundaria Austin College and Career Academy, una de las escuelas que se unieron al modelo de Escuelas Comunitarias Sostenibles este año.

“Como padre de tres estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago, estoy muy emocionado de comenzar otro año escolar transformador. Tuve la oportunidad de dar la bienvenida a nuestros estudiantes esta mañana en dos escuelas, incluida una que será una nueva Escuela Comunitaria Sostenible este año”, dijo el alcalde Johnson en un comunicado. “Mientras seguimos luchando por financiar completamente nuestro distrito escolar, es imperativo que pongamos en el centro las necesidades de nuestros estudiantes y nuestras familias. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: estamos construyendo un distrito escolar donde cada familia tenga una escuela de clase mundial a poca distancia de su hogar”.

Sin embargo, aunque el ambiente en muchas aulas fue de celebración, el panorama general para este nuevo ciclo escolar es incierto. CPS inicia el semestre de otoño enfrentando un déficit presupuestario proyectado de $734 millones, uno de los más grandes en su historia. Esta brecha financiera, atribuida al vencimiento de fondos federales de ayuda por covid-19 y al aumento de los costos operativos, ha obligado al distrito a implementar varias medidas de ahorro que podrían afectar el funcionamiento diario de las escuelas.

Entre los recortes más significativos se encuentra la eliminación de varios contratos privados de servicios de limpieza, lo que resultó en una pérdida neta de aproximadamente 1,700 puestos de trabajo, con unos 2,100 conserjes retenidos.

Además, el personal de guardias de cruce, fundamental para la seguridad estudiantil durante la entrada y salida de las escuelas, fue reducido en un 15% durante el verano. Los trabajadores del programa Safe Passage, quienes ayudan a los estudiantes a transitar por rutas seguras en zonas con altos índices de criminalidad, ahora trabajarán una hora menos al día.

Funcionarios del distrito aseguran que los cambios en el personal de educación especial son de carácter administrativo y no deberían afectar directamente los servicios a los estudiantes. Sin embargo, familias y defensores han expresado preocupación por la posible presión sobre recursos que ya son limitados.

Con el ciclo escolar ya en marcha, CPS aún espera la aprobación final de su presupuesto, cuya votación está programada para el 28 de agosto en la Junta de Educación. Las cifras actualizadas de matrícula, que se conocerán en las próximas semanas, también ayudarán a definir los niveles futuros de financiamiento y la distribución de recursos entre las escuelas.

