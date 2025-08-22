Activistas deploran que en Chicago se ignore propuesta para mitigar los altos impuestos a la propiedad

El voto popular no ha sido escuchado en un asunto singular: que el gobierno de una ciudad apoye a algunos de sus habitantes vulnerables a pagar impuestos a la propiedad que han crecido desproporcionada e injustamente y los han colocado en riesgo de perder sus casas.

En Chicago, en el barrio hispano de Pilsen, se realizó el 19 de marzo de 2025 un referéndum en el que se preguntó a los habitantes si consideraban que la ciudad debería destinar fondos de los impuestos TIF (Tax Increment Financing) para ayudar a dueños de vivienda a pagar sus impuestos a la propiedad si estos se incrementaron en más del 40%.

Una amplia mayoría de los votantes en el precinto en que se realizó el referéndum votaron sí, pero a casi año y medio de ello nada ha sucedido. Pilsen es uno de los barrios latinos por excelencia en Chicago, pero los altos impuestos a la propiedad, entre otros factores, han desplazado a muchos de sus habitantes y amenazan con desplazar a más.

Dos miembros de la organización El Pueblo Manda, que impulsó la realización del referéndum, dijeron a La Raza que los fondos que esperaban para ayudar a los dueños de casa a pagar sus impuestos altos en Pilsen no han llegado. Cabe señalar que aunque el referéndum era no vinculante, atrojo importante participación ciudadana e interés en la opinión pública.

“Que yo sepa no ha llegado nada de ayuda”, dijo Filiberto Ramírez, miembro de El Pueblo Manda.

“La gente sí voto el 19 de marzo por el referendo”, dijo Ramírez sobre el referendo que hizo un llamado a las autoridades de la ciudad, el condado y del estado a buscar fondos para solventar los altos impuestos a la propiedad en Pilsen.

Laura Paz, otra activista con El Pueblo Manda, dijo a La Raza que la situación está sin resolver.

“La cuestión de los impuestos injustos está aún sin resolver”, dijo Paz, quien agregó que la posible solución del uso de fondos del TIF se desvirtuó a otros gastos por las autoridades.

Tanto Ramírez como Paz indicaron que otra posible fuente de ingresos para ayudar a comunidades como la de Pilsen está en limbo en Springfield, la capital de Illinois.

Se trata de la propuesta de imponer un impuesto a quien tenga ingresos anuales de $1 millón de dólares o más. Dicha propuesta, dijeron ambos activistas, no se ha introducido al pleno de la Asamblea General en Springfield.

El problema, dijeron estos activistas, es que no hay ningún legislador o político con el valor de presentar formalmente esta medida.

“Las leyes injustas aún están en los libros”, comentó la activista Paz.

Por ahora, como antes del referendo, lo que le queda a los dueños de casa en Pilsen que están batallando para pagar sus altos impuestos es apelar la tasación de sus impuestos individualmente ante el asesor del Condado de Cook, Fritz Kaegi.

Ramírez dijo que las personas que tengan 30 o más años viviendo en Pilsen, los veteranos y las personas cuyos ingresos estén dentro del nivel de pobreza tienen la posibilidad de que el Condado Cook les rebaje sus impuestos a la propiedad.

Pero esta medida, dijo Ramírez, es algo individual que solo se aplica a ciertos individuos.

Ramírez dijo que miembros de El Pueblo Manda viajaron hace un mes y medio a Springfield a dialogar con los legisladores estatales, pero, como era un jueves, encontraron que ya los legisladores se habían marchado a sus ciudades o pueblos por el verano.

Por ahora, comentaron Ramírez y Paz, muchos residentes hispanos de Pilsen aún están en riesgo de ser desalojados por los altos impuestos y el alza en el valor de las propiedades en la zona.

“El dilema o situación de la gente de Pilsen ha sido ignorado”, concluyó la activista Paz.

